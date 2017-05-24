Akıllı telefonların ve tabletlerin pil ömürleri talepkar uygulamaların kuşatması altında. Üstelik bataryayı aşırı derecede tüketen ögeler yalnızca uygulamalar değil; internet kullanımı ve oyunlar da bataryayı kurutuyorlar.

Sadece bu kadar da değil; arka planda çalışan uygulamalar, telefonunun şarj edilmesini de ciddi düzeyde etkiliyor. Şarj süresi arttıkça pilin ömrü kısalıyor ve bir çeşit paradoks meydana geliyor. Bataryanızın mAh’i ne kadar yüksek olursa olsun kafi gelmiyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Pil ömrünü uzatmak konusunda birkaç ipucu sunmak istiyoruz.

Rahatsız etmeyin seçeneği

Pil ömrünü korumak için rahatsız etmeyin seçeneği, telefonu kapatmak kadar etkili olmasa da kayda değer bir çözümdür. Bundan iyisi ise “Uçak Modu” kullanımıdır. Uçak modu Bluetooth, hücresel ağ ve WiFi kullanımına anında son verecektir. Yine de eğer internete bağlanmanız gerekiyorsa WiFi’yı açabilirsiniz. Eğer iş yerinde değilseniz, önemli bir yerden telefon beklemiyorsanız ve daha da önemlisi uyku yolunda adım atıyorsanız, “Uçak Modu” işinizi görecektir. Böylece bol miktarda pil ömrü elde edebilirsiniz.

Koyu duvar kağıtları

Akıllı telefonlar geliştikçe ekranlar da gelişti ve pek çok cihazda AMOLED mimarisinden faydalanılıyor. Bu mimarinin en büyük handikabı ise fazla enerji tüketen parlak bölgelerde, piksellerin yanabilmesi. Gerek enerji tüketimi gerekse söz konusu sorunla uğraşmamak için koyu renkli arka plan görselleri kullanmanızı öneriyoruz.

Ekran zaman aşımı süresini kısaltın

Ekran zaman aşımı süresini kısaltmak, mobil cihazın pil ömrüne ciddi katkılarda bulunabilir. Ayalar sekmesinden ekran zaman aşımı süresini belirleyebilirsiniz. Aşırı uzun bir zaman aşımı süresi, bataryanızın hızla tükenmesine ve ömrünün kısalmasına yol açacaktır. Tavsiyemiz ekran zaman aşımını birkaç saniye ile sınırlı tutmanız.

Pili tüketen uygulamaları belirleyin

Ayarlar bölümüne gidip Genel’e, ardından Kullanım özellikleri ve pil sekmesine hafifçe tıklayacak, en çok enerji tüketen uygulamaları görebilirsiniz. Örneğin Facebook uygulamasını kullanmıyorsanız, kullanımını engellemeniz son derece yerinde olacaktır. Kullanılmayan uygulamaları kaldırsanız dahi tekrar kurabilirsiniz. Dolayısıyla bir kayıp yaşamanız söz konusu olmayacaktır.

Konum hizmetlerini kapatın!

Kendinizi güvende hissetmeniz, yakınlarınıza ani bildirimlerde bulunmanız ve bilmediğiniz bir adrese gitmeniz gerekmiyorsa, konum hizmetlerini kullanmak pil ömrünü kısaltmaktan başka anlam taşımaz. GPS kullanımı, gerek iOS gerekse Android işletim sisteminde ciddi tüketimlere yol açar. Üstelik bulunduğunuz yeri(özellikle sosyal medya kullanımında) ve mahremiyetinizi gereksiz yere başkalarına sunabilir. Konum hizmetlerini ihtiyaç duymadığınız sürece kapatmanız en akılcı yöntem olacaktır.