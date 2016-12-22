AirPods Kullanmak İçin Operasyon Geçirdi

AirPods Kullanmak İçin Operasyon Geçirdi

22 Aralık, 2016 Geek 0 yorumlar

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AirPods kulaklıklar gündemden uzun bir süre daha düşmeyeceğe benziyor. Apple’ın yeni kablosuz kulaklıkları satışa çıktıktan sonra pek çok tepki ile karşılaşsa da son yaşananlar oldukça dikkat çekici.

Akla hayale gelmeyen bir operasyonla Airpodsların kaybolmasının önüne geçen Apple kullanıcısının bu yöntemi tercih etme sebebi Apple’ın kulaklık kaybında değişim için 69$ talep etmesi olabilir.

Kulaklarına AirPodsları yerleştirmek için kanal açtıran Andrew Cornett bu uygulama için oldukça zahmete girdi. Kanal küpe kullanımı bir dönem popüler olsa da uygulamanın sağlıksız ve can yakıcı olması kısa sürede etkisinin kaybolmasına neden olmuştu. Kanal küpeleri AirPods tutacağı olarak kullanmayı tercih eden çılgın Apple kullanıcısının ironik bir tepki için bunu yapmış olması ise pek olası değil.

AirPodsların başrolde yer aldığı tek yer elbette kanal küpeler değil. Ünlü şovmen Conan OBrien da geçtiğimiz günlerde AirPods kullanımının yaratacağı sorunlarla dalga geçen bir video yayınlaşmıştı. AirPods fiyatı, tasarımı ve rakiplerine nazaran sunduğu özellikleri ile bir süre daha  gündemde kalmaya devam edecek. Kulaklıkla ilgili daha neler göreceğimiz ise tam bir merak konusu.

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