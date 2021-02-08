Airbus, eskiyen Beluga ST’leri emekliye ayırmaya hazırlanıyor

Airbus Beluga XL, artık eskiyen Beluga ST’lerin yerini alacak. Kısa zaman içerisinde Beluga XL’lar ETOPS sertifikasını almak için Atlantik Okyanusunu aşacak. Gelişmeyi Royal Aeronautical Society etkinliğinde uçağın başmühendisi Pascal Vialleton duyurdu. Pascal Vialleton ayrıca uçağın sertifikasyon sürecini 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını belirtti. Airbus, 2023 yılının sonunda 6 adet Beluga XL’ın mevcut 5 adetlik Beluga ST filosunun yerini alacağını belirtiyor.

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ETOPS sertifikası nedir?

ETOPS’un açılımı “Extended-range Twin Engine Operation Performance Standarts.” Ya da daha kısa haliyle “Extended Twin Engine Operations.” ETOPS, çift motorlu uçakların acil bir durumda tek motorla ne kadar süre havada kalabileceklerini düzenliyor. 2015 yılında Qatar Airways’de uçmaya başlayan Airbus A350, 370 dakikalık bir ETOPS süresi elde ederek rekor kırmıştı.

Airbus Beluga XL, ETOPS 180 sertifikasını edinerek büyük boyutlu ekipmanları Atlantik Okyanusu boyunca taşıyabilme yeterliliğine kavuşacak. ETOPS 180 sertifikası, inmek istediği havaalanına tek motorlu olarak 180 dakika boyunca uçabilen uçaklara veriliyor. Beluga XL uçakları ABD’den fırlatılacak uyduların taşınmaları için de kullanılacaklar.

Beluga’lar ismini popüler bir balina türünden alıyor ve Airbus’ın A330-200 uçakları temel alınarak geliştirildiler. Bu dev uçaklar Airbus’ların parçalarını son montaj hattına taşımak için kullanılıyor. Teknoloji harikası Airbus A350 XWB uçaklarının aeleronları Ankara’da TUSAŞ tarafından üretiliyor. Bu nedenle yılın belli zamanlarında Beluga’ları Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görmek mümkün.

Airbus Beluga XL ilk uçuşunu 19 Temmuz 2018’de gerçekleştirdi. Daha sonra 13 Kasım 2019’da tip sertifikasını aldı. Son olarak 9 Ocak 2020 tarihinde hizmete girdi. Şuan 1 adet uçak aktif hizmette bulunuyor. Beluga XL, Beluga ST modeline göre, 6 metre daha uzun ve 1 metre daha geniş. Bu sayede %30 daha fazla taşıma kapasitesine sahip.

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