Havacılık
Airbus, eskiyen Beluga ST’leri emekliye ayırmaya hazırlanıyor
Airbus Beluga XL, artık eskiyen Beluga ST’lerin yerini alacak. Kısa zaman içerisinde Beluga XL’lar ETOPS sertifikasını almak için Atlantik Okyanusunu aşacak. Gelişmeyi Royal Aeronautical Society etkinliğinde uçağın başmühendisi Pascal Vialleton duyurdu. Pascal Vialleton ayrıca uçağın sertifikasyon sürecini 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını belirtti. Airbus, 2023 yılının sonunda 6 adet Beluga XL’ın mevcut 5 adetlik Beluga ST filosunun yerini alacağını belirtiyor.
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ETOPS sertifikası nedir?
ETOPS’un açılımı “Extended-range Twin Engine Operation Performance Standarts.” Ya da daha kısa haliyle “Extended Twin Engine Operations.” ETOPS, çift motorlu uçakların acil bir durumda tek motorla ne kadar süre havada kalabileceklerini düzenliyor. 2015 yılında Qatar Airways’de uçmaya başlayan Airbus A350, 370 dakikalık bir ETOPS süresi elde ederek rekor kırmıştı.
Airbus Beluga XL, ETOPS 180 sertifikasını edinerek büyük boyutlu ekipmanları Atlantik Okyanusu boyunca taşıyabilme yeterliliğine kavuşacak. ETOPS 180 sertifikası, inmek istediği havaalanına tek motorlu olarak 180 dakika boyunca uçabilen uçaklara veriliyor. Beluga XL uçakları ABD’den fırlatılacak uyduların taşınmaları için de kullanılacaklar.
Beluga’lar ismini popüler bir balina türünden alıyor ve Airbus’ın A330-200 uçakları temel alınarak geliştirildiler. Bu dev uçaklar Airbus’ların parçalarını son montaj hattına taşımak için kullanılıyor. Teknoloji harikası Airbus A350 XWB uçaklarının aeleronları Ankara’da TUSAŞ tarafından üretiliyor. Bu nedenle yılın belli zamanlarında Beluga’ları Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görmek mümkün.
Airbus Beluga XL ilk uçuşunu 19 Temmuz 2018’de gerçekleştirdi. Daha sonra 13 Kasım 2019’da tip sertifikasını aldı. Son olarak 9 Ocak 2020 tarihinde hizmete girdi. Şuan 1 adet uçak aktif hizmette bulunuyor. Beluga XL, Beluga ST modeline göre, 6 metre daha uzun ve 1 metre daha geniş. Bu sayede %30 daha fazla taşıma kapasitesine sahip.
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Havacılık
Rusya ve Çin ortaklığındaki geniş gövdeli CR-929 uçağının üretimi başlıyor
CR-929, Çin ve Rus ortak üretimi olan geniş gövdeli uçak. Çinli COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) ve Rus UAC‘nin (United Aircraft Corporation) ortak şirketi olan Craic, uçağın üretimine 2021 yılı içerisinde başlayacak. Duyuruyu COMAC‘ın ön araştırma başmühendisi Yang Zhigang yaptı. Firmalar uçağın tasarımı tamamladı ve ana tedarikçileri belirlediler.
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CR-929 3 varyasyonla piyasaya çıkacak
Boeing 787 ve Airbus A 330 gibi geniş gövde modelleriyle rekabet etmesi için tasarlanan CR-929, 3 adet varyasyonla piyasaya çıkacak. CR929–500, 250 yolcu kapasitesine sahip olacak ve uçuş menzili 14.000 km olacak. CR929–600, 280 yolcu taşıyabilecek ve uçuş menzili ise 12.000 olacak. CR929–700 ise 320 yolcu kapasitesine ve 10.000 Km uçuş menziline sahip olacak. Uçağın gövdesinin %50’si kompozit malzemelerden oluşacak. Ayrıca CR-929, aerodinamik özellikleri sayesinde düşük rüzgâr direnciyle karşılaşacak dolayısıyla yakıt tüketimi azalacak.
Bunula birlikte, COMAC başmühendisi Yang Zhigang, Çin medyasına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üretime başlanması için tüm tasarım aşamalarını tamamladık. CR-929’ un temel sistemleri için iki veya daha fazla tedarikçi firma ile çalışmak istiyoruz. Ayrıca bunun işletmenin sürekli çalışmasını sağlamak için bir sigorta mekanizması olduğuna inanıyoruz.”
CR-929 uçağının ilk test uçuşu 2023 yılında gerçekleşecek. Bununla birlikte COMAC firmasının geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamaya göre; firma 2045 yılına kadar 1.000 adet uçağı teslim etmeyi planlıyor. Rusya ve Çin‘in bu ortak girişimi istenilen başarıyı yakaladığı taktirde, yolcu uçağı pazarının iki devi Boeing ve Airbus‘u rahatsız edecek gibi duruyor.
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Havacılık
Boeing 737 MAX, EASA’dan uçuş onayı aldı
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı-EASA, Boeing 737 MAX yolcu uçağının uçuşa elverişliliğini onayladı. FAA de Kasım 2020’de 737 MAX’lerin tekrar uçuşlara başlamasına onay vermişti. Ayrıca Brezilya’lı Gol Airlines ise aralık ayında 737 MAX ve 29 Ekim 2018–Lion Air ve 10 Mart 2019–Etiyopya Hava Yolları kazalarından sonraki ilk uçuşu gerçekleştirmişti.
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737 MAX uçuracak pilotlara simülasyon eğitimi zorunluluğu getirildi
EASA, Boeing 737 MAX’lerin Avrupa hava sahasında tekrar uçabilmeleri için uçağa sahip hava yolu firmalarından şu değişiklikleri yapmalarını istedi: uçuş kontrol bilgisayarı dahil uçağın tüm bilgisayar sistemlerine yeni yazılım yüklenmesi, kokpitten yatay stabilizatöre giden elektrik kablolarının fiziksel olarak ayrılması, uçağın uçuş el kitabının güncellenmesi ve ek olarak pilotların simülatör eğitimlerine tabi tutulmaları. Kazalar öncesi 737 NG modelini uçurabilen pilotlar herhangi bir simülatör eğitimi almaksızın 737 MAX’leri uçurabiliyorlardı.
EASA‘nın icra direktörü Patrick Ky: “Uzun bir yolda önemli bir kilometre taşını atlattık. EASA’nın kapsamlı analizini takiben 737 MAX’lerin güvenli bir şekilde hizmete geri dönebileceğine karar verdik. Bu değerlendirmeyi Boeing ve FAA’den tam bağımsız olarak ve herhangi bir ekonomik veya siyasi baskı olmaksızın gerçekleştirdik. Uçağın güvenli olduğuna inanıyoruz, bu da onayı vermemizin ön koşuluydu. Uçak hizmete devam ederken operasyonları yakından takip edeceğiz,” dedi.
Boeing 737 MAX uçakların uçuşlara tekrar başlamasına EASA ve FAA dışında Kanada‘nın havacılık otoritesi Transport Canada (TC), Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi (ANAC) ve Meksika Federal Sivil Havacılık Dairesi (AFAC) de daha öncesinde onay vermişti.
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Havacılık
Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek
Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurdu. Firma hibrit elektrik ve hidrojen tahrik sistemleri gibi karbon salınımını azaltıcı teknolojiler üzerinde çalışıyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği–IATA’nın 2050 yılına kadar havayolu şirketlerinin zararlı gaz emisyonlarını 2005 yılı seviyesinin yarısına düşürmelerini sağlamak gibi bir hedefi bulunuyor. Bunun için de sürdürülebilir uçak yakıtı hayati önem taşıyor.
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Yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olarak alınabiliyor
Boeing’in Sürdürülebilirlik Strateji Direktörü Sean Newsum: “Bu vurguyu sürdürülebilir yakıtlara veriyoruz çünkü bunun hedeflerimize ulaşmanın en kolay yolu olduğuna inanıyoruz. 2050 yılına kadar jet yakıtının mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Üreticilerin bazı uçak sistemlerini veya endüstrinin yakıt standartlarını değiştirmeleri gerekebilir. Bunların her ikisi de FAA’in onayından geçmeli,” dedi.
Havayolları şuan için sürdürülebilir yakıtları ancak fosil yakıtlarla harmanlayıp kullanabiliyor. Harmandaki sürdürülebilir yakıt oranının %50’yi geçmemesi gerekiyor. Çünkü uçakların motorları daha yüksek oranlı karışımlardan olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle uçakların çevreye zararlı gaz emisyonlarını azaltmak için uçakların motorlarının da alternatif yakıtlara uygun halde yeniden tasarlanmaları gerekiyor.
IATA’ya göre: SAF, (sustainable aviation fuel-sürdürülebilir havacılık yakıtı) geleneksel jet yakıtıyla karıştırıldığında dahi CO2 emisyonlarını %80’e kadar azaltmak mümkün. SAF, yiyecek veya su ile rekabet etmeyen veya biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyen yakıt kaynakları kullanılarak elde ediliyor. Üretim maliyetlerinin geleneksel jet yakıtıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için 50 milyon litre olan mevcut SAF üretiminin 7 milyar litreye çıkarılması hedefleniyor.
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