Rusya ve Çin ortaklığındaki geniş gövdeli CR-929 uçağının üretimi başlıyor

CR-929, Çin ve Rus ortak üretimi olan geniş gövdeli uçak. Çinli COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) ve Rus UAC‘nin (United Aircraft Corporation) ortak şirketi olan Craic, uçağın üretimine 2021 yılı içerisinde başlayacak. Duyuruyu COMAC‘ın ön araştırma başmühendisi Yang Zhigang yaptı. Firmalar uçağın tasarımı tamamladı ve ana tedarikçileri belirlediler.

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CR-929 3 varyasyonla piyasaya çıkacak

Boeing 787 ve Airbus A 330 gibi geniş gövde modelleriyle rekabet etmesi için tasarlanan CR-929, 3 adet varyasyonla piyasaya çıkacak. CR929–500, 250 yolcu kapasitesine sahip olacak ve uçuş menzili 14.000 km olacak. CR929–600, 280 yolcu taşıyabilecek ve uçuş menzili ise 12.000 olacak. CR929–700 ise 320 yolcu kapasitesine ve 10.000 Km uçuş menziline sahip olacak. Uçağın gövdesinin %50’si kompozit malzemelerden oluşacak. Ayrıca CR-929, aerodinamik özellikleri sayesinde düşük rüzgâr direnciyle karşılaşacak dolayısıyla yakıt tüketimi azalacak.

Bunula birlikte, COMAC başmühendisi Yang Zhigang, Çin medyasına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üretime başlanması için tüm tasarım aşamalarını tamamladık. CR-929’ un temel sistemleri için iki veya daha fazla tedarikçi firma ile çalışmak istiyoruz. Ayrıca bunun işletmenin sürekli çalışmasını sağlamak için bir sigorta mekanizması olduğuna inanıyoruz.”

CR-929 uçağının ilk test uçuşu 2023 yılında gerçekleşecek. Bununla birlikte COMAC firmasının geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamaya göre; firma 2045 yılına kadar 1.000 adet uçağı teslim etmeyi planlıyor. Rusya ve Çin‘in bu ortak girişimi istenilen başarıyı yakaladığı taktirde, yolcu uçağı pazarının iki devi Boeing ve Airbus‘u rahatsız edecek gibi duruyor.

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