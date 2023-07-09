ChatGPT’nin geçen yıl piyasaya çıkmasından ve kullanıcı sorularını yanıtlarken insan gibi görünme yeteneğiyle anında manşetlere çıkmasından kısa bir süre sonra, dijital pazarlama uzmanı Shane Rasnak deneyler yapmaya başladı ve üretken yapay zekanın kendi sektörünü nasıl dönüştürebileceğini gördü.

Her şey henüz yepyeni olsa da Rasnak, yapay zekanın dijital reklam endüstrisi üzerindeki etkisi açısından “sosyal medyanın ortaya çıkışı gibi” olduğunu söyledi. Facebook ve Twitter, reklam verenlerin tüketicileri beğenilerine, arkadaşlarına ve ilgi alanlarına göre hedeflemesini mümkün kıldı. Yapay zeka ise artık onlara kampanyalar oluşturma ve cilalamada özel mesajlaşma ve görseller oluşturma yeteneği veriyor. Rasnak, “Çalışmamızı nasıl pazarladığımız, ortaya koyabilecekleri çıktı, kalite ve hacim ve bunun sonucunda ne kadar kişiselleştirebileceğiniz açısından, bu her şeyi tamamen değiştiriyor.” dedi.

Rasnak, bu trende yalnız değil. Çevrimiçi reklamcılığın liderleri olan Meta, Alphabet ve Amazon, yapay zekanın eninde sonunda işletmelerinin temeli olacağını iddia ediyor. Her biri yakın zamanda piyasaya sürülen ürünler veya şirketlerin kendi platformları için daha kolay mesaj, resim ve hatta video oluşturmalarına yardımcı olacak çeşitli araçlar geliştirme planlarını duyurdu. Ürünleri çoğunlukla hala deneme aşamasında ancak reklam uzmanları bir bütün olarak ele alındığında yapay zekanın hedefli çevrimiçi reklamcılıkta bir sonraki mantıklı adımı temsil ettiğini söyledi.

Mayıs ayında Meta, şirketlerin arka plan görüntüleri oluşturmak ve farklı reklam kopyalarıyla denemeler yapmak için AI yazılımını daha kolay kullanmasına yönelik AI Sandbox test paketini duyurdu. Şirket ayrıca, çeşitli sosyal uygulamalarında yayınlanan reklamların verimliliğini artırmak için makine öğrenimini kullanan Meta Advantage hizmetinde de güncellemeler yaptı.

Meta, Advantage paketini şirketlerin Apple’ın ardından kampanyalarından daha iyi performans almalarının bir yolu olarak sunuyor. 2021 iOS gizlilik güncellemesi, internetteki kullanıcıları izleme yeteneklerini sınırlamıştı.

“Ölçeğe göre kişiselleştirme”

Meta’nın Advantage hizmeti, perakendeciler tarafından ilgi görüyor. Mayıs 2023’te yaklaşık 2.100 şirket Advantage+’a 47 milyon dolar yani toplam aylık Meta reklam bütçelerinin yaklaşık %27,5’ini harcadı. Bir ay önce, bu şirketler bütçelerinin %26,6’sını veya 44,9 milyon doları Advantage+’a yönlendirdi.

Forrester analisti Jay Pattisall, birkaç büyük engelin üretken yapay zekanın çevrimiçi reklam endüstrisi üzerinde anında büyük bir etkiye sahip olmasını engellediğini söyledi. Bunlardan ilki marka güvenliği. Şirketler, rahatsız edici ve yanlış olabilecek görseller ve ifadeler üretebilen yapay zekaya yönelik dış kaynak kampanyaları düzenlemekten rahatsız oluyor.

Bu yılın başlarında, bir yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin “fast-food çalışanı” gibi komutlar verildiğinde daha koyu ten tonlarına sahip insanların görüntülerini ürettiğini tespit etti.

Pattisall, internetten alınan verilerle eğitilen modellerle desteklenen yapay zekanın kullanılması söz konusu olduğunda da potansiyel yasal sorunlar olduğunu söyledi. Reddit, Twitter ve Stack Overflow, AI şirketlerinden platformlarındaki veri yığınlarının kullanımı için ücret alacaklarını söylediler.

Meta’nın bir sözcüsü bir e-postada, şirketin AI sistemlerindeki önyargıyı azaltmak için kapsamlı araştırmalar yaptığını söyledi. Ayrıca şirket, reklam verenlere reklamlarının çevrimiçi göründüğü yerler üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlayan marka güvenliği araçlarına sahip olduğunu ve kurallarını ihlal eden yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kaldıracağını söyledi.

Ayrıca sözcü, “Yapay zeka tarafından oluşturulan içerikteki yeni eğilimleri aktif olarak izliyoruz. İçeriğin özü, oluşturma mekanizmasından bağımsız olarak Topluluk Standartlarımızı veya Reklam Standartlarımızı ihlal ediyorsa, içeriği kaldırırız. Bu standardın net olduğundan emin olmak için halka yönelik politikalarımızı gözden geçirme sürecindeyiz.” dedi.

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Meta sözcüsü, yeni sohbet botları ve diğer otomatik araçlar piyasaya çıktıkça, “sektörün yapay zekanın üretimde sorumlu bir şekilde konuşlandırılması için yeni zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulması gerekeceğini” ve “Meta’nın bu işin ön saflarında kalmayı planladığını” ekledi.

Sektör uzmanlarına göre, şu an için büyük reklam ajansları ve büyük şirketler, teknolojinin gelişmesini beklerken yapay zekayı çoğunlukla pilot projeler için kullanıyor.