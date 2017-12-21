Ağ Tarafsızlığı Nedir? Bizde neden yok?

Ülkemizde bulunmayan kavramlardan olan Ağ Tarafsızlığı nedir? İngilizcede Net Neutrality olarak geçen ağ tarafsızlığı insanların internetten faydalanmasını nasıl iyileştirir?

Ağ tarafsızlığı, internet üzerinden akan veri paketinin eşit olmasına dayanan bir yaklaşımdır. İnternet üzerinde akan trafiği yoğunluğuna göre geciktiren veya tamamen kesen uygulamaların önünü tıkayan ağ tarafsızlığı ilkesi Amerika’da Başkan Trump tarafından Federal İletişim Komisyonu’na atanan başkan tarafından fiilen kaldırıldı. Bu konunun son zamanlarda çokça gündeme gelmesi nedeniyle daha evvelde canlı yayınlarda anlattıklarımızı tekrar bu videoda gündeme uygun şekilde derledik.