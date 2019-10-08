Akıllı Telefonlar
Afrika kıtasının ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu!
Afrika ülkesi olan Ruanda şehrinde, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kuruldu. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.
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“Mara” adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali‘de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 – 189 dolar olacağı açıklandı.
Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, “Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızın bir gerekliliği oluyorlar.” ifadesini kullandı. Kagame ayrıca, telefonun Ruanda’nın akıllı telefon kullanımını şimdikinden yaklaşık % 15 artıracağını umduğunu söyledi.
Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda’da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, “Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü.” dedi.
Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda’da, 2019 verilerine göre, halkın % 52,1’i internete erişim sağlayabiliyor. Ülke, ekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefonlara neredeyse erişemiyor. Akıllı telefon satın alabilecek güçte olan kişiler, genel olarak ülkenin zengin kesimi olduğu belirtiliyor. Üretilecek telefonların Afrika kıtası dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, One UI 2.0 beta programını yakında başlatacak!
Samsung Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu yeni arayüzü One UI 2.0‘nin beta programını bir kaç hafta içinde başlatmayı planlıyor.
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Samsung One UI 2.0 beta listesi
Teknoloji devinin Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu yeni arayüzü One UI 2.0‘nin ilk olarak Galaxy S10 ailesine verileceği, şirketin Güney Kore’deki resmi topluluk forumundaki paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşılan görselde güncellemenin ilk olarak Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerine verileceği belirtiliyor. Galaxy S10 5G ise güncellemeyi daha sonra alacak.
Galaxy Note 10 ailesinin de yakın zamanda bu listeye eklenmesi bekleniyor. Şirketin alt ve orta seviye telefonları için ise henüz bir güncelleme takvimi paylaşılmadı. İlk olarak Güney Kore‘de satılan telefonlara gönderilecek güncelleme sayesinde kullanıcılar; gelişmiş gizlilik ayarları, canlı altyazı özelliği ve yenilenen gezinti çubuğu gibi özelliklere kavuşacaklar.
Akıllı Telefonlar
HTC, akıllı telefon üretimini bırakmayı düşünmüyor
Akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri olan HTC, son dönemde kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Büyük oranda küçülen ve yeni ürün duyurma sıklığını azaltan marka, buna rağmen akıllı telefon üretimini tamamen bitirmeyi düşünmüyor.
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HTC yeni CEO’su kararlı konuştu: Mobil sektöre dönüş planımız var!
Tayvanlı marka, son olarak Ağustos ayında Wildfire X adlı giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli duyurmuştu. Ancak bu telefon da başka bir şirket tarafından marka lisanslama yoluyla üretiliyor. Bu yıl üst seviyeye yönelik herhangi bir cihaz duyurmayan HTC’nin yeni CEO’su Yves Maitres, buna rağmen geleceğe yönelik iyimser konuşuyor. Maitres’e göre şirket uzun süre önce tüm kaynaklarını VR birimine ayırdı ve akıllı telefon birimi geri planda kaldı.
Şansını son bir kez daha denemek isteyen HTC, üst seviye akıllı telefon pazarına geri dönmek için doğru zamanı bekliyor. Ancak marka pahalı ürünlerini yalnızca GSYİH değeri yüksek ülkelerde satışa sunacak. Gelişmekte olan ülkelerde ise giriş ve orta seviye ürün portföyü aynı şekilde devam edecek. Mobil cihazlar haricinde kârlılığı yüksek olan Vive VR ürün grubu da markayı temsil etmeyi sürdürecek.
Vive sanal gerçeklik ürünleri ile finansal açıdan dengeyi bulan HTC, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini %20.3 oranında arttırarak 91.2 milyon dolar seviyesine yükseltmişti. Markanın Hindistan pazarına geri dönmesi ve 5G yatırımlarına hız vermesi ile yakın dönemde tekrar kâra geçmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Pro, Android güvenlik testinden kaldı!
Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargo, şirketin mobil birimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Markanın güncel modellerinden Huawei P30 Pro, Google’ın güvenlik testi olan SafetyNet’te sorunlar yaşamaya başladı!
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Huawei P30 Pro modelindeki SafetyNet sorunu endişe yarattı!
Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei P30 serisi, Google servislerinden yoksun kalan Huawei Mate 30’a benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde P30 Pro için yayınlanan EMUI 10 beta güncellemesini kuran bazı kullanıcılar, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamaların çalışmadığını fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bazı P30 Pro modellerinin, Android yazılımının orijinalliğini kontrol eden SafetyNet testinden başarısız sonuç aldığı ortaya çıktı.
Açıklama yapan bir Huawei yetkilisi, EMUI 10 beta sürümü yüklü P30 Pro’ların çok küçük bir kısmında bu sorunun yaşandığını doğruladı. Google ile iletişim halinde olduklarını belirten yetkili, sertifikalama işleminin ambargo öncesinde tamamlandığını ve kullanıcıların herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade etti. Yani Huawei P30 Pro ve serinin diğer modelleri için yakında yayınlanacak EMUI 10 güncellemesinde Google servisleri çalışır vaziyette olmaya devam edecek.
SafetyNet uygulaması, Android işletim sisteminin kaynak kodlarına inerek yazılımın Google tarafından sertifikalı olup olmadığını kontrol ediyor. Google ambargosundan etkilenen Huawei Mate 30 Pro da uygulamada riskli olarak gösterilmiş, Google Pay ve Netflix gibi bazı uygulamalar çalıştırılamamıştı.