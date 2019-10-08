Afrika kıtasının ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu!

Afrika ülkesi olan Ruanda şehrinde, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kuruldu. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.

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“Mara” adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali‘de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 – 189 dolar olacağı açıklandı.

Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, “Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızın bir gerekliliği oluyorlar.” ifadesini kullandı. Kagame ayrıca, telefonun Ruanda’nın akıllı telefon kullanımını şimdikinden yaklaşık % 15 artıracağını umduğunu söyledi.

Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda’da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, “Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü.” dedi.

Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda’da, 2019 verilerine göre, halkın % 52,1’i internete erişim sağlayabiliyor. Ülke, ekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefonlara neredeyse erişemiyor. Akıllı telefon satın alabilecek güçte olan kişiler, genel olarak ülkenin zengin kesimi olduğu belirtiliyor. Üretilecek telefonların Afrika kıtası dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.