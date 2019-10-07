Google Maps için Gizli Mod özelliği geliyor

Google Maps uygulması için yeni bir özellik kullanıcıların hizmetine sunuldu. Google’nin dünyadaki yol göstericisi haline gelen haritalar uygulaması, kullanıcı deneyimi odağında yeni özellikler ilave edilerek, daha kapsamlı bir hale geliyor. Bu gelişim sürecinde de en yeni olarak Google Haritalar’a gizli mod özelliği ilave ediliyor.

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Google Maps, yeni özelliğini bir süredir test ediyordu. Dünya çapında kullanıma sunulan yeni özellik gizli mod işlevi. Gizli modu etkinleştirdiğinizde, gittiğiniz yerler konum geçmişinize eklenmiyor ve dolayısıyla “Maps deneyimini kişiselleştirmek için” kullanılmıyor. Gizli moddayken gittiğiniz mekanlara puan vermeniz de istenmiyor. Gizli modu etkin hale getirmek için profil fotoğrafınıza dokunmanız ve gizli mod seçeneğini açmanız yeterli oluyor.

Google’ın internet tarayıcısı olan Chrome’u kullanan kişilerin aşina olduğu gizli mod, geride hiçbir ayak izi bırakmadan internet sitelerde gezmeye ve bu doğrultuda şahsi verilerin korunmasını sağlamaya yarıyor. Google Maps uygulamasına eklenecek gizli modun ise kullanıcıların nereye gittiğinin ve bu yerlerde ne kadar süre geçirdiğinin kayıt altına alınmasını önlemeye yardımcı olacağı söyleniyor.

Google Maps’te gizli moda geçmeniz, diğer uygulamaların konumunuzu takip etmesini elbette engellemiyor. Örneğin kamera uygulamanız, fotoğraflara konum eklemeyi sürdürebilir. Hatta gizli mod, Google’ın sizi takip etmediği anlamına da gelmiyor.

Google Maps, Android kullanıcıları için bu ay içerisinde yayınlanacak olan yeni özellik, iOS kullanıcıları için de çok yakın bir zamanda kullanılabilir olacak. Bununla birlikte şirketin YouTube tarafında da gizlilik odaklı yeni planları var gibi gözüküyor.