Poco, uygun fiyatlı Poco C50’yi Hindistan’da piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, telefonun Kasım ayının son haftasında piyasaya çıkacağını doğruladı. Çinli şirketin ayrıca Poco F4 ve X4’ün yeni nesili üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu kadar da değil bugün, “23049PCD8G” model numarasına sahip bilinmeyen bir Poco akıllı telefon AET web sitesinde tespit edildi.

Mukul Sharma, AET sertifikasyon sitesinde “23049PCD8G” model numarasına sahip gizemli bir Poco Akıllı Telefon tespit etti. Model numarası dışında, cihazın henüz bilinen bir özelliği yok. Ancak bize cihazın yakında piyasaya sürülebileceğini söylüyor.

Listelenen telefonun resmi adı henüz bilinmiyor. Bütçe veya orta sınıf bir akıllı telefon olup olmayacağından emin değiliz. Bilinmeyen Poco akıllı telefon hakkında daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır. Sizi bilgilendireceğiz.