Mobil
Adobe Photoshop Camera yazılımına karanlık mod özelliği geldi
Adobe, mobil cihazlar için geliştirdiği yapay zeka destekli Photoshop Camera uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Google Play Store üzerinden yayınlanan 1.2 numaralı güncellemeyle birlikte Adobe, Photoshop Camera’ya karanlık mod özelliği ekledi. Karanlık mod sayesinde, Adobe’nin yapay zeka destekli mobil fotoğrafçılık uygulamasının özellikle gece kullanımlarda daha işlevsel çalışacağı belirtiliyor.
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Mobil fotoğrafçılık kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali olan Adobe Photoshop Camera, akıllı telefonu üzerinden profesyonel fotoğraflar çekmek isteyenler için adeta biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Adobe’nin Photoshop programına özel teknolojilerinin yapay zekayla harmanlandığı Photoshop Camera sayesinde kullanıcılar, fotoğraf çekecekleri ortama özel olarak belirlenen filtreler ve lensleri kullanarak, en ince ayrıntısına kadar teknik bilgiye sahip olmadan profesyonel fotoğraflar çekebiliyorlar.
Sahip olduğu özelliklerle Android kullanıcılarının gönüllerinde taht kurmayı başaran Photoshop Camera, bu hafta tüketicilere yepyeni bir özellik daha sunmaya başladı. Adobe geliştiricileri tarafından Play Store üzerinden yayınlanan 1.2 sürümüyle birlikte PS Camera uygulaması, artık karanlık modda kullanılabiliyor. Karanlık mod sayesinde Photoshop Camera kullanıcıları özellikle gece kullanımlarda çok rahat edecekler. Zira malumunuz uygulamanın bembeyaz arayüzü gecenin karanlığında gözü epey bir yoruyordu, artık böyle bir problem söz konusu bile olmayacak.
Adobe Photoshop Camera karanlık modda böyle görünüyor
Adobe, karanlık mod özelliğini kullanıcılara iki farklı şekilde sunmayı tercih ediyor. Bunlardan ilki olan sisteme duyarlı karanlık mod, Photoshop Camera uygulamasının telefonunuzun sistem temasına göre kendisini otomatik olarak revize etmesini sağlıyor. Diğer seçenek olan “karanlık tema” ise, adından da anlaşılacağı üzere telefonunuzun teması ne olursa olsun Photoshop Camera’nın karanlık modda olmasını mümkün kılıyor. Siz de uygulamadaki Ayarlar > Tercihler kısmına giderek, keyfiniz nasıl istiyorsa ona göre seçiminizi yapabilirsiniz.
Bu arada telefonunuzda henüz Photoshop Camera uygulaması yüklü değilse, hemen şimdi buradaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz.
Augmented Reality (AR)
Evden çıkmadan makyaj ürünlerini denemek ister misiniz? Artık mümkün!
Artık AR gücüyle evinizden makyaj yapmayı deneyebilirsiniz. L’Oreal, MAC, BLK / OPL ve daha fazla markanın ruj ve göz farını denemeniz mümkün.
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Makyaj ürünlerini denemek arttırılmış gerçeklik ile artık çok kolay
L’Oreal Paris, bir blog gönderisinde Google‘ın yeni alışveriş özelliğinin insanların sanal olarak makyaj denemelerine izin vereceğini duyurdu. Diğer bir özellik, ürünleri çeşitli modellerde gösterecek. Sadece ruj ve göz farı bu özelliğin bir parçası. Ayrıca L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal ve Charlotte Tilbury gibi birkaç markayla sınırlı.
Denemek için düşündüğünüz ürünü Google’dan aratabilirsiniz. Desteklenen bir markaysa, ürünü ve bir modelin üzerinde kullanıldığında nasıl görüneceğini gösteren yeni bir Google kart’ı göreceksiniz. Önizlemeyi değiştirmek için altta bulunan bir listeyi kullanacaksınız; modeli değiştirmek için ise üstte yer alan listeyi kullanacaksınız. Görünüşe göre Google ve ortakları, size benzeyen birini bulmayı kolaylaştırmak için oldukça geniş bir cilt tonu yelpazesine sahip modeller kullanmış.
Ürünün sizin cildinizde nasıl görüneceğini görmek isterseniz, “Deneyin” yazan düğmeye basmanız gerekiyor. Buna tıkladığınızda kamera açılacak ve ardından dijital olarak makyajı uygulayacak. Modellerde olduğu gibi önizlemeleri değiştirebilirsiniz.
Bu önizleme, bir Snapchat filtresiyle neredeyse aynı şekilde çalışıyor, ancak mükemmel değil. Örneğin:
Bu özellik, insanlar fiziksel bir mağazaya gitmek ve ortak bir test kullanıcısı kullanmak konusunda tereddüt ettikleri için kullanıma sunuldu. Bu uygulama bire bir denemek kadar kesin sonuç vermeyecek fakat en azından ürünün cildiniz üzerinde nasıl görüneceği ve ten rengi uyumu konusunda size bir fikir verecektir.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y20, Y70 ve X51 modelleri Türkiye’de satışa çıktı
Vivo, ülkemizdeki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Özellikleri ve fiyatları ile daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefleyen şirket; Y20, Y70 ve X51 modellerini Türkiye’de satışa çıkardı.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Vivo, Türkiye’deki varlığını güçlendirmek güçlendirmek istiyor. Şirket kısa bir süre önce duyurduğu üç modeli de ülkemizde satışa çıkardı. Satışa çıkan modeller arasında özellikleri itibari ile Y20 giriş seviyesi, Y710 orta seviye ve son olarak da X51 modelini de üst seviye olarak nitelendirebiliriz.
Vivo Y20 teknik özellikleri
Ekran: 6,51 inç HD+ ( 1,600 x 720 piksel), IPS LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB (microSD desteği mevcut)
Ön Kamera: 16 MP
Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5
Fiyat: 3099 TL
Vivo Y70 teknik özellikleri
Ekran: 6,39 inç FHD+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)
Ön Kamera: 16 MP
Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
Batarya: 4.100 mAh
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5
Fiyat: 3699 TL
Vivo X51 teknik özellikleri
Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
Ağırlık: 181,5 gram
Fiyat: 8999 TL
Akıllı Telefonlar
Vivo ve ZEISS akıllı telefonlar için ortaklık kuruyor
Vivo ve ZEISS, akıllı telefonlar için görüntüleme teknolojileri geliştirmek üzere ortaklık kuruyor. İşte tüm detaylar…
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Vivo ve ZEISS beraber ne yapacaklar?
Şirket, X60 serisini 29 Aralık’ta, lens üreticisi ZEISS ile yaptığı yeni anlaşmanın ayrıntılarını da açıklayacağı lansmana hazırlanıyor. Bugün iki şirket işbirliğini resmileştirdi ve basit bir lansmandan daha fazlasını yapacak gibi görünüyor.
İkili, mobil görüntüleme teknolojileri için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan ortak bir Ar-Ge programı olan Vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarını kuracak. Program, gelecekteki amiral gemileri için optik bileşenlerin ortak geliştirilmesini ve ortak mühendisliğini denetleyecek.
Şirket halihazırda dünya çapında toplam 700’den fazla çalışanı olan birkaç görüntüleme teknolojileri Ar-Ge merkezine sahip. Ancak şimdi ZEISS‘ın optik ve opto-elektronik geliştirme konusundaki onlarca yıllık deneyiminden faydalanacak. Ortaklık ayrıca, yeni geliştirilen görüntüleme sistemlerini tanıtmak ve “kullanıcılara Vivo’nun amiral gemisi akıllı telefonlarıyla yaratıcılıklarının tadını çıkarmaları için ilham vermek” için Vivo ZEISS Master Photography kampanyasını başlatacak.
Vivo / ZEISS ortaklığının ilk ürünü birkaç hafta içinde tanıtılacak, T * yansıma önleyici kaplamaya sahip ZEISS Vario-Tessar camlara sahip X60 serisi (sızdırılan kamera ayrıntıları, neler beklenmesi gerektiğine dair gizli bir bakış sunuyor). X60, bokeh efekti oluşturma için ZEISS’in 3D PoP algoritmalarını da kullanacak. ZEISS ile birlikte geliştirilen kamera teknolojisi, gelecekteki ileri teknoloji Vivo‘nun amiral gemisi telefonları için de en çok öne çıkan özellik olacaktır.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Selim Sezgin, 20 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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