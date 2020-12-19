Adobe Photoshop Camera yazılımına karanlık mod özelliği geldi

Adobe, mobil cihazlar için geliştirdiği yapay zeka destekli Photoshop Camera uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Google Play Store üzerinden yayınlanan 1.2 numaralı güncellemeyle birlikte Adobe, Photoshop Camera’ya karanlık mod özelliği ekledi. Karanlık mod sayesinde, Adobe’nin yapay zeka destekli mobil fotoğrafçılık uygulamasının özellikle gece kullanımlarda daha işlevsel çalışacağı belirtiliyor.

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Mobil fotoğrafçılık kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali olan Adobe Photoshop Camera, akıllı telefonu üzerinden profesyonel fotoğraflar çekmek isteyenler için adeta biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Adobe’nin Photoshop programına özel teknolojilerinin yapay zekayla harmanlandığı Photoshop Camera sayesinde kullanıcılar, fotoğraf çekecekleri ortama özel olarak belirlenen filtreler ve lensleri kullanarak, en ince ayrıntısına kadar teknik bilgiye sahip olmadan profesyonel fotoğraflar çekebiliyorlar.

Sahip olduğu özelliklerle Android kullanıcılarının gönüllerinde taht kurmayı başaran Photoshop Camera, bu hafta tüketicilere yepyeni bir özellik daha sunmaya başladı. Adobe geliştiricileri tarafından Play Store üzerinden yayınlanan 1.2 sürümüyle birlikte PS Camera uygulaması, artık karanlık modda kullanılabiliyor. Karanlık mod sayesinde Photoshop Camera kullanıcıları özellikle gece kullanımlarda çok rahat edecekler. Zira malumunuz uygulamanın bembeyaz arayüzü gecenin karanlığında gözü epey bir yoruyordu, artık böyle bir problem söz konusu bile olmayacak.

Adobe Photoshop Camera karanlık modda böyle görünüyor





Adobe, karanlık mod özelliğini kullanıcılara iki farklı şekilde sunmayı tercih ediyor. Bunlardan ilki olan sisteme duyarlı karanlık mod, Photoshop Camera uygulamasının telefonunuzun sistem temasına göre kendisini otomatik olarak revize etmesini sağlıyor. Diğer seçenek olan “karanlık tema” ise, adından da anlaşılacağı üzere telefonunuzun teması ne olursa olsun Photoshop Camera’nın karanlık modda olmasını mümkün kılıyor. Siz de uygulamadaki Ayarlar > Tercihler kısmına giderek, keyfiniz nasıl istiyorsa ona göre seçiminizi yapabilirsiniz.

Bu arada telefonunuzda henüz Photoshop Camera uygulaması yüklü değilse, hemen şimdi buradaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı Google Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz.