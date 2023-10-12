Adobe, Android kullanıcıları için Lightroom’un mobil sürümünde büyük bir güncelleme yayınladı: Artık kullanıcılar, mobilde HDR (Yüksek Dinamik Aralık) çıktısını alabilecekler. Bu yeni özellik, desteklenen cihazlarda HDR fotoğraflar çekme, görüntüleme, düzenleme ve dışa aktarma fırsatı sunuyor. Adobe Lightroom HDR özelliği ile rakiplerine bir gol daha atacak gibi görünüyor.

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Adobe, Lightroom’un Android sürümünde HDR fotoğraflarını içe aktarma yeteneğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, HDR verilerini kaybetmeden fotoğrafları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve AVIF ve JPG gibi formatlarda dışa aktarabilirler.

HDR Düzenleme Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Kullanıcılar, Ayarlar > Tercihler > Fotoğraf İçe Aktarma Seçenekleri bölümüne giderek yeni fotoğraflar için HDR düzenleme modunu etkinleştirebilirler. Bu, içe aktarılan HDR fotoğraflarını düzenlerken HDR verilerini otomatik olarak görmelerini sağlar.

HDR Fotoğraflarını İçe Aktarma ve Düzenleme:

İçe aktarılan HDR fotoğrafı seçin.

Düzenleme paneline gidin.

Işık aracına ilerleyin ve HDR Modunda Düzenle’yi etkinleştirin.

Sağ üstteki HDR logosuna dokunarak parlaklık dağılımını kontrol edin.

HDR’yi Görselleştir veya SDR ekranı için Önizleme gibi seçenekleri etkinleştirerek ayarları görüntüleyin.

Dışa aktarmak için paylaş simgesine dokunun ve dosya türünü seçin.

Farklı Renk Alanları ve HDR

Android için Lightroom, üç renk alanını destekler: HDR sRGB (Rec. 709), HDR P3 ve HDR Rec. 2020. Bu, farklı renk gamlarına sahip 2020 renk uzaylarının geliştirilmiş versiyonlarıdır.

SDR Ekranlar ve HDR Ayarları

HDR fotoğrafları SDR ekranlarda görüntülerken ayarlamalar gerekebilir. Yüksek Dinamik Aralık bölümü, bu ayarları önizleme ve görüntüleme seçenekleri sunar. Ayrıca, HDR düzenlemelerini ve SDR önizleme ayarlarını kopyalayıp Ön Ayarlar ve Senkronizasyon ayarlarına yapıştırabilirsiniz.

Ancak, belirli yazılım ve platformlarda HDR fotoğraf desteği sınırlı olabilir. Şu anda, mobil cihazlar için Lightroom ile HDR fotoğrafları düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz, ancak paylaşamazsınız. Google Chrome, AVIF fotoğrafları ve uygun HDR ekranları desteklediğinden, HDR içeriğini web galerileri için idealdir. Diğer platformlar, HDR içeriğini tam olarak desteklemeyebilir.