Son dönemlerin popüler özelliği Generative Fill sistemini Adobe Photoshop Beta programında kullanıyoruz.

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Adobe’un yapay zeka görsel servisi Adobe Firefly artık Photoshop Beta sürümünde de kullanılabiliyor. Üretken Dolgu (Generative Fill) adını alan sistem ile kullanılabilen bu ai motoru ile küçük fotoğrafları büyütme, fotoğraf üzerine değişiklikler yapma gibi detaylar da mevcut.

Bir süredir kullanımda olan bu sistemi Aydoğan denedi. Detayları videomuzda!