Adidas Dijital Spor Bölümü Kapatılıyor.

Adidas dijital spor bölümünü kapatma kararı aldı.

Dünya çapında bilinirliğe sahip spor ürünleri üreticisi Adidas Amerika, dijital spor bölümünü kapatma kararı aldı. Spor firmaları ve fitness teknolojileri her ne kadar birbiriyle iç içe görünse bile işler farklı sonuçlanabiliyor.

Adidas dijital spor bölümü, 74 farklı yazılım ve donanım geliştirici ve bilim insanı barındıran ve giyilebilir ürünler(akıllı ayakkabı, saat vb) tasarlamaktaydı. Sporculara özel giyilebilir ürün pazarında bir çok şirket gibi istediği verimi yakalayamayan firma, bu durum sonrası yeniden yapılanmaya girdi. Konu hakkında “dijital dönüşümümüzü daha ileri götürmek ve bu dinamik iş ortamında tüketici kazanmak için, dijital deneyimlerimize odaklanarak, dijitalle ilgili stratejik yaklaşımımızı yeniden tanımladık.” olarak belirten firma donanım üretimi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Önceden yapılan ortak donanım projeleri devam ettirilirken yazılım tarafına yoğunlaşılacak. Ayrıca kapanan birim içerisindeki 74 görevli farklı pozisyonlara ve projelere yönlendirilecek.

Runtastic daha da gelişecek.

Adidas’ın mobil sektöre giriş yaptığı miCoach fitness uygulaması ve 2015 Ağustos yılında $240 milyon ödeyerek bünyesine kattığı Avusturalyalı Runtastic uygulmasıyla mobil sektörde iyi bir konuma sahip. Firma Runtastic üzerine yoğunlaşacağını ve alışveriş uygulamasını da yenileyeceğini belirtti. Yapay zeka destekli bir alışveriş sistemi kurmak isteyen Adidas, dijital çağı yazılım sektörüyle yakalamak istiyor. Apple ve Garmin gibi firmaların sektörde önde gelmesi firmanın bu seçimini mantıklı kılıyor.