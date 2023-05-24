Küresel entegre reklam platformu Adform, Utiq’in Avrupa’ya yönelik yeni gizlilik odaklı dijital Authentic Consent Service çözümünün özel alıcı tarafı partneri olarak belirlendi. Utiq, 2024 yılında aşamalı olarak kaldırılacak üçüncü taraf tanımlama bilgilerine alternatif olarak kendi dijital reklam platformunu geliştiren Avrupa’nın en büyük dört telekom operatörü Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Vodafone’un ortak girişimidir.

Utiq’in Authentic Consent Service çözümü, lansman aşamasında Adform’un evrensel çerez bağımsız çözümü ID Fusion aracılığıyla reklamverenlere özel olarak sunulacak. Avrupa’nın en büyük operatörlerinin lansmanından yalnızca iki yıl sonra sektörde birçok prestijli ödüle layık görülen ve verimliliği PwC tarafından bağımsız olarak kanıtlanan ID Fusion’ı seçmesi, Adform’un pazarlama uzmanlarının kampanyalarını birinci taraf tanımlama bilgileri dünyası için geleceğe hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği bu gelişmiş çözüme olan güveni göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Utiq platformu, şu anda verileri büyük ölçekte toplayan, paylaşan ve depolayan Avrupa dışındaki büyük oyunculardan farklı olarak kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla kontrol, şeffaflık ve koruma sağlamak üzere tasarlandı. Platform, markalara yalnızca açık rızaları olması durumunda yayıncılar ve medya kuruluşları aracılığıyla tüketicilerle iletişim kurma olanağı tanıyor. Aktarılan tek veri, takip edilemeyen anonimleştirilmiş dijital bir belirteçtir. Tüketiciler, platform aracılığıyla tek bir tıklamayla onay verebiliyor, reddedebiliyor ya da daha önce verilen tüm onayları iptal edebiliyor.

Platform, geçtiğimiz yıl Vodafone tarafından Almanya’da gerçekleştirilen bir pilot uygulamayla Vodafone ve Deutsche Telekom’un şebekelerinde başarıyla test edildi. Başından beri bu girişimde yer alan Adform, çözüm geliştirmeleri ve yeni hizmeti satın alma tarafında markalara ve reklamverenlere sunmaları için iş ortağı telekomünikasyon şirketlerine destek verdi.

Adform, şeffaflık ve gizlilik konusunda Utiq’in diğer paydaşlarıyla aynı değerleri paylaşıyor. Diğer DSP sağlayıcılarının aksine kendi tanımlama bilgileri sisteminin bulunmaması veya işletmemesi ve piyasadaki tüm çözümlerden tamamen bağımsız olması Adform’u Uniq’in platformu için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Adform COO’su Oliver Whitten, “Utiq’in bizi özel lansman partneri olarak seçmesinden ve bu çığır açan Consent Service çözümünün evrensel çerez bağımsız çözümümüz ID Fusion aracılığıyla sunulacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Utiq konsepti, uzun süredir müşterimiz olan Vodafone ve Deutsche Telekom tarafından ilk kez önerildiğinde bu çözümün geliştirilmesinde yer alacağımızı bilmek bizi çok heyecanlandırdı. Utiq’in Avrupa’da tanımlama bilgileri odaklı bir yaklaşım oluşturma yolunda önemli bir adım olduğuna ve Avrupa’daki dijital reklam alıcıları için büyük bir kazanım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Utiq CEO’su Marc Bresseel, “Verilerin nerede toplandığı ve nasıl kullanıldığı birçok kullanıcı açısından çok kafa karıştırıcı ve sektör, sürekli değişen uluslararası gizlilik düzenlemeleri ve onay standartlarına uymakta zorlanıyor. Ancak, herkes bilinçli bir şekilde onay verebilmeli ve verileri üzerinde tam bir kontrole sahip olabilmeli. Sektör de bu gizlilik tercihlerine saygı göstermeli. Utiq’in Almanya’daki lansmanı, gönüllü, anlaşılır ve bilinçli onay yoluyla sektörümüzü daha sorumlu bir dijital dünyaya doğru yönlendirecek Avrupa genelindeki bir girişimin başlangıcı olarak büyük önem taşıyor” dedi.

Utiq’in resmi lansmanı 10 Mayıs’ta Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen Online Marketing Rockstars etkinliğinde yapıldı. Daha fazla https://utiq.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.