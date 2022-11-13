GitHub tarafından hazırlanan rapora göre, sosyal uygulamalarda kullanılan açık kaynaklı yazılımların oranı yaklaşık yüzde yüzde 97 olarak açıklandı.

Açık kaynaklı yazılım, kullanıcının yazılımın kaynak kodunu paylaşmasına izin verilen ve telif hakkı sahibi tarafından herhangi bir amaçla ve herhangi bir kişiye kullanma, inceleme, değiştirme ve aktarma izni verilen bir yazılım türüdür.

Günümüzde neredeyse her şey açık kaynaklı yazılım sistemi tarafından desteklenmektedir. Uygulamaların %97’si ve işletmelerin %90’ı bir dereceye kadar açık kaynak kullanıyor. GitHub, 2022 yılında yazılımın kendi kaynağına büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.

Şirketin geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Martin Woodward’ın bakış açısına göre, açık kaynaklı yazılım hizmetleri günümüzde kullanımda olan tüm yazılımların temelini oluşturuyor. Açık kaynak, hızlı ve esnek bir çalışma kültürü ve küresel geliştiricilerin işbirliği fırsatı da dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor. Gruplara veya bireylere ayrılmak yerine hep birlikte çalıştığımızda ilerleme şansının arttığına inanıyor. Ayrıca, açık kaynak ortamı değişiyor ve dünya çapındaki yaratıcıları, firmaları ve diğer kurumları olumlu yönde etkiliyor.

Ayrıca bkz: Henüz Duyurulmamış Intel Core i5-13500H ve Core i7-13700H’nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler OSS’ye ilgi duyuyor. OSS planı ile işbirliği yapmak için açık kaynaklı yazılım grupları ve ofisleri kurmaya kararlılar. Sonuç olarak, tanınmış kuruluşlar açık kaynaklı bir sistemi benimsemeye başladığında, daha fazla birey buna katılabilecek, destekleyebilecek ve bundan faydalanabilecektir.

Rapor, GitHub’ın nereye ait olduklarına, geçmişlerinin ne olduğuna veya hangi niteliklere sahip olduklarına bakmaksızın geliştiricilerin sayısını artırmaya çalıştığını iddia ediyor. Geçtiğimiz on yıla kıyasla 92,2 milyon geliştiricinin artması, GitHub’ın sisteminin devam eden genişlemesinin kanıtıdır.

Raporda ayrıca JavaScript’in yaklaşık 500 farklı ana dil arasında yazılım geliştiriciler tarafından en çok kullanılan dil olmaya devam ettiği belirtilmiştir. Daha sonra Python, ardından Java (herhangi bir bozulma göstermek yerine hala aynı) ve TypeScript geliyor.

Yapay Zekanın kodlamayı hızlandırması ve böylece geliştiricilerin bazı iyileştirmeler yaşaması sürpriz olmamalıdır. Geliştiriciler Yapay Zeka üretkenliğinden memnunlar ve kodlama, zaman azaltmada yardım ve daha az bilişsel katılım hakkında olumlu eleştiriler verdiler.

Sistem genişledikçe, sistemi korumak için yüksek düzeyde güvenlik gerekecektir. Güvenlik riskinde iyileşmeler beklemek ve güvenli kodun kodlanmasına vurgu yapmak için politikaların oluşturulması tamamlanma aşamasındadır.