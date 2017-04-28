Acer, Predator X27 G-Sync HDR Oyuncu Monitörünü Duyurdu

Ocak ayında Asus ilk 144 Hz yenleme hızına sahip 4K HDR monitörünü duyurmuştu ve şimdi de buna Acer benzer Predator X27 modelini duyurdu.

Acer Predator X27’de günümüz teknolojilerinin sunduğu bütün avantajlar yer alıyor. Monitör 144 Hz tazeleme hızına sahip 4K HDR ve G-Sync destekliyor. Ekran quantom dot teknolojisine sahip ve HDR’ın geniş kontrast aralığını desteklemek için her biri özel olarak kontrol edilen 384 LED alana sahip.

Ekran aynı zamanda Nvidia’nın Ultra Low Motion Blur teknolojisini destekliyor. BU sayede ekrandaki hızlı hareket eden her şey çok akıcı gözüküyor. Diğer taraftan ekranın üzerinde Tobii göz takip sistemi bulunuyor. Bu teknolojiyi son zamanlarda üst sınıf oyun laptoplarında görmeye başlamıştık.

//www.youtube.com/watch?v=Cuv9d9Oe540

X27’ye ek olarak şirket kıvrımlı monitörü Z271UV’yi de duyurdu. 2560 x 1440 çözünürlüğe sahip monitör overclock ile 165 Hz hızında çalışabiliyor. Bu monitörde de G-Sync, Ultra Low Motion Blur ve Tobii göz takip sistemi bulunuyor. Şu anda ekranlar için bir fiyat belirtilmedi ancak ucuz olmayacağı kesin.