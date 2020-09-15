Acer Nitro 5 AN515-44 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Yenilenen tasarımı ile daha şık bir görünüme kavuşan Nitro 5, performans noktasında da istediğinizi verebilecek.

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Acer Nitro 5 özellikleri

2020 yılıyla daha sade ve daha şık bir tasarıma geçen Nitro 5, farklı konfigürasyonlar ile kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yaklaşık 7.000 TL fiyata sahip olan Acer Nitro 5’in AN515-44 model kodlu versiyonu oldukça güçlü.

Gücünü AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden alan Nitro 5, Nvidia GeForce GTX 1650Ti ekran kartı ile oyun keyfinizi rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlayacak. 15,6 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip modelde 8 GB bellek, 512 GB değerinde de bir SSD bulunuyor.

Wi-Fi ax desteği yer alan cihazda RJ45 bağlantısı ile kablolu internet keyfi de yaşamanız mümkün. 2,4 kg ağırlığı kabul edilebilir bir seviyede olan modelde 23,9 mm de bir incelik ile rahat taşınması amaçlanmış. Ayrıca RAM, SSD ve HDD yükseltmek istediğinizde Acer servislerinden ücretsiz olarak ve garanti kapsamında yükseltme yapabilirsiniz.