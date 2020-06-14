Sağlam kasalı dizüstü bilgisayar – Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme

Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme videomuzda, yaklaşık 5000 TL civarında satılan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme

Tasarımı kuvvetli bir model olan Aspire 5, metal dış yüzeyi ve sağlam hissiyatı veren “gacır gucur” etmeyen genel yapısıyla beğenimizi kazandı. Nispeten 1.9 kg ağırlığı ile kolay taşınabilen bir ürünken, giriş çıkış noktalarında Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.1yuvaları sıralanıyor. Bu noktada keşke 1 tane bile olsa, USB Tip-C görseydik dedik.

Arkadan aydınlatmalı, Num Pad’li yani tam teşekküllü bir klavye barındıran model ile yazı yazma deneyimi oldukça başarılı. Touchpad konusnuda ise fare imlenici hareket ettirme hassasiyeti gayet iyi olsa da, “tıklama” performansı pek parlak değil. Zira oldukça sert bir şekilde basmanız gerekiyor. Öte yandan cihazdaki web kamerası da ancak “iş görür” yorumunu yapabiliyoruz. Ancak cihazda yer alan 2x stereo hoparlör performansını beğendik.

15.6 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekran deneyim IPS panel olmasından dolayı gayet başarılı, ayrıca parlaklık seviyesi de güneş ışığının altında kullanım için yeterli. Donanım bileşenlerine baktığımızda ürünün kalbinde AMD Ryzen 7 3700U işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek yapıdaki bu işlemciyle AMD Radeon RX Vega 10 GPU eşlik ediyor. Model bu işlemci ve GPU ikilisiyle gündelik işlerde yüksek performans sunuyor. Ancak tabii ki bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Yine de CS:GO, PUBG Lite ve LoL gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Modelde ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.

Son olarak cihazın iddialı olduğu konulardan biri pil süresi. Zira 12-13 saati aşan bir web kullanımı sunuluyor ki, çok rahat tek şarjla bir ofis gününü geçirebilirsiniz.