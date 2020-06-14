Dizüstü Bilgisayar
Sağlam kasalı dizüstü bilgisayar – Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme videomuzda, yaklaşık 5000 TL civarında satılan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
Tasarımı kuvvetli bir model olan Aspire 5, metal dış yüzeyi ve sağlam hissiyatı veren “gacır gucur” etmeyen genel yapısıyla beğenimizi kazandı. Nispeten 1.9 kg ağırlığı ile kolay taşınabilen bir ürünken, giriş çıkış noktalarında Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.1yuvaları sıralanıyor. Bu noktada keşke 1 tane bile olsa, USB Tip-C görseydik dedik.
Arkadan aydınlatmalı, Num Pad’li yani tam teşekküllü bir klavye barındıran model ile yazı yazma deneyimi oldukça başarılı. Touchpad konusnuda ise fare imlenici hareket ettirme hassasiyeti gayet iyi olsa da, “tıklama” performansı pek parlak değil. Zira oldukça sert bir şekilde basmanız gerekiyor. Öte yandan cihazdaki web kamerası da ancak “iş görür” yorumunu yapabiliyoruz. Ancak cihazda yer alan 2x stereo hoparlör performansını beğendik.
15.6 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekran deneyim IPS panel olmasından dolayı gayet başarılı, ayrıca parlaklık seviyesi de güneş ışığının altında kullanım için yeterli. Donanım bileşenlerine baktığımızda ürünün kalbinde AMD Ryzen 7 3700U işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek yapıdaki bu işlemciyle AMD Radeon RX Vega 10 GPU eşlik ediyor. Model bu işlemci ve GPU ikilisiyle gündelik işlerde yüksek performans sunuyor. Ancak tabii ki bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Yine de CS:GO, PUBG Lite ve LoL gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Modelde ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor.
Son olarak cihazın iddialı olduğu konulardan biri pil süresi. Zira 12-13 saati aşan bir web kullanımı sunuluyor ki, çok rahat tek şarjla bir ofis gününü geçirebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
ASUS TUF Gaming A15 FA506 incelemesiyle karşınzdayız. Asus’un Ryzen 7 4800H işlemcisi ve Nvidia RTX 2060 ekran kartını barındıran yeni nesil fiyat/performans laptopu TUF Gaming A15’in detayları videomuzda.
İlginizi çekebilir; DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
RTX 1660Ti içeren TUF Gaming A15 FA506IU modelini satın almak için; https://bit.ly/3eM9idN
ASUS TUF Gaming A15 FA506IV incelemesi
ASUS’un AMD kanadında üretilen yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ikinci ürünü TUF Gaming A15, gücünü Ryzen 7 4800H’den alıyor. Bizdeki versiyonunda Nvidia RTX 2060 ekran kartı yer alırken, aynı zamanda 16 GB bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama yer alıyor.
Dilerseniz fazladan yer alan 1 adet M.2 ve 1 adet HDD yuvasına depolama birimi ekleyebilir, bir de bellek bölümü boş olarak bırakılmış. 15,6 inç boyutunda FHD (1920×1080) 144Hz IPS bir panel yer alan cihaz, bu sayede yüsek tazeleme hızında oyun deneyimi vadediyor.
AMD’nin gücü
AMD kanadının Ryzen 4000 serisiyle beraber ciddi bir sıçrama yaşadığını daha önce bir diğer ASUS bilgisayarı olan ROG Zephyrus G14 ile görmüştük. Ryzen 9 4900HS işlemcisi birçok masaüstü işlemciyi geçerken TUF Gaming A5’in Ryzen 7 4800H da olduıkça tatmin edici sonuçlar vermeyi başarıyor. Bize gelen test ürününde Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alırken, yukarıda verdiğimiz linkte bulunan FA506IU modelinde ise GTX 1660 bulunuyor. Her iki ekran kartı da oyun konusunda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ancak RTX 2060 elbette oldukça sevindirici bir seçenek olacaktır. Fakat AMD kanadının geliştirdiği işlemci render, video işleme gibi birçok işinizde hızlı sonuçlar verebilecek düzeyde.
Genişletilebilir alan
TUF Gaming A15’in en önemli artılarından biri ise bizce yükseltilebilir yapıda olması. 8 GB belleğinin yanı sıra boş bellek tarafına bir 8 GB daha ekleyerek sistemi yükseltebilir, 2 M.2 NVMe SSD bağlantısı ile hızlı ve bol depolama alanı sunan bir ayarlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir de SATA SSD ya da HDD takabileceğiniz depolama alanı daha bulunuyor. Böylece bol bellek ve bol depolama kullanabilirsiniz.
144 Hz IPS ekran
TUF Gaming A15, 144 Hz tazeleme hızı sunan IPS ekranında oyun deneyimlerinizde ayrı bir monitör gerekmeden katkı sağlıyor. Ryzen 7 4800H ve RTX 2060 oyunlarda yüksek FPS verebilirken ekran da bunu daha rahat destekleyebiliyor. Aynı zamanda IPS’in avantajlarından biri de her açıdan rahat görüntü sağlamadı. Bu nedenle ekranı hangi pozisyonda kullanırsanız kullanın net görüntüyü alabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ASUS TUF Gaming A15, fiyat performans odaklı ve bu oranda da oldukça tatmin edici sonuçlar verebilen Ryzen tabanlı bir sistem olarak beğenimizi kazandı. Tercihen ve bütçe durumlarına göre RTX 2060 versiyonu sizi fazlasıyla mutlu edecektir.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme videomuzda, bu yıl yenilenen özelliklerle gelen modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Huawei MateBook 13 (2020) modeli tasarım ve donanım özellikleri olarak bizlere neler sunuyor?
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme – Kutu içeriği ve tasarım detayları
Ürünün kutusundan şirketin son dönemde diğer dizüstü bilgisayar modellerinde de gördüğümüz 65W’lık şarj adaptörü ile birlikte farklı bağlantı yuvalarına kavuşabilmeniz için USB Type-C adaptörü çıkıyor. Şarj aletinin oldukça küçük ve taşınabilir olması güzel bir detay. Zira hafifliği ve dolayısıyla taşınabilirliği ile öne çıkan bir modelin, buna uyum sağlayan bir şarj adaptörü ile gelmesi güzel. Ayrıca üzerinde HDMI, USB Tip-A ve USB Type-C ile birlikte VGA girişi sunan adaptörün de, herhangi bir ek ücret ödemenize gerek kalmadan kutu içeriğinden çıkması sevindirici.
Modelin tasarımına baktığımızda yekpare metal kasa ile oldukça premium bir malzeme kalitesine sahip ürün, tabii ki taşınabilirliği ile öne çıkıyor. Sadece 1.3 kg olan dizüstü bilgisayarını, yanınızda taşırken hiç zorlanmıyorsunuz. Üzerindeki giriş çıkış noktaları ise hayli sınırlı. Zira iki adet USB Type-C ve bir adet kulaklık + mikrofon kombo giriş yer alıyor. Modelin tasarımında keşke daha iyi olsaydı dediğimiz konu ise hoparlörler oldu. Zira ses çıkış gücü anlamında bizi pek tatmin etmedi.
Arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip MateBook 13 (2020) modelinde, yanlara doğru genişçe bir touchpad bulunuyor. Hem klavye hem de touchpad’in kullanım hassasiyeti oldukça başarılı. Son olarak cihazda güç tuşuna entegre bir parmak izi sensörünün olduğunu ve çok hızlı bir şekilde tanımlama işlemini yaptığını belirtelim.
Ekran ve donanım
Huawei MateBook 13 (2020) inceleme yazımıza dilerseniz ekran ve donanım özellikleriyle devam edelim. Adından da anlaşılabileceği gibi 13 inç boyutlu bir dizüstü bilgisayar olan MateBook 13’te 2K çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Modelde ayrıca 100 sRGB renk gamı da destekleniyor. Ekran deneyimi hem donanım özellikleri hem de %88 ekran kasa oranı dolayısıyla oldukça güzel. Ekran konusundaki tek eksi, parlaklığın güneş ışığının çok yoğun olduğu yerlerde biraz düşük kalması denilebilir.
All-in-one
HP Elite Dragonfly incelemesi | Tüy kadar hafif bilgisayar!
HP Elite Dragonfly incelemesiyle karşınızdayız .Sadece 0,99 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.
İlginizi çekebilir; DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
HP Elite Dragonfly incelemesi
HP Elite Dragonfly adındaki “Yusufçuk” anlamına gelen Dragonfly adına uygun olarak oldukça kompakt ve hafif yapsıyla karşımıza çıkıyor. 1,6 cm inceliğinde ve 0,99 kg ağırlığında olan Dragonfly, gerçek manada çok hafif bir iş bilgisayarı olarak karşımızda.
Teknik özelliklerine baktığımızda gücünü Intel Core i7-8565U’dan alan cihaz, Intel UHD Graphics 620 dahili grafik işlem belleği, 16 GB bellek ve 512 GB Intel Optane depolamasıyla geliyor. 13,3 inç boyutunda Full HD IPS bir ekran kullanan model, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda dilerseniz HP’nin SureView adını verdiği sizin dışınızda kimsenin ekranı göremeyeceği şekilde tasarlanan versiyonu da tercih edebilirsiniz.
Rahat kullanım
Arkadan aydınlatmalı ciklet klavyesi ve olduça hassas dokunmatik yüzeyiyle kullanım deneyimizi katlayan cihaz hibrit yapısıyla da oldukça kullanışlı. Normal bir dizüstü bilgisayar modunun yanı sıra tablet, çadır gibi farklı modlarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Aktif Kalem G3 adındaki kalemi ise size özellikle tablet modunda tam bir tablet gibi rahatça kullanım vaad ederken, üzerindeki tuşlar vasıtasıyla işinize yarayacak kısayolları da atayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Intel AX200 (2×2) ile kablosuz bağlantı kurabilen Elite Dragonfly, aynı zamanda Bluetooth 5 destekli bir şekilde geliyor. Böylece güncel bağlantıları kullanabilirsiniz.
HP için güvenlik ön safhada
HP Elite Dragonfly aslında klasik ve hafif bir dizüstü bilgisayar gibi gözükse de beyaz yakalıların oldukça işine yarayacak yazılımsal destekler ile geliyor. HP Sure Run cihazın daima güvenli bir şekilde açılmasını sağlarken HP Multi-Factor Authenticate ile parmak izi ve yüz tanıma ile güvenliği sağlıyor. HD çözünürlüklü kamerası ise kapanabilir yapsıyıla “Acaba beni izliyorlar mı?” düşüncesini de ortadan kaldırıyor.
HP Elite Dragonfly özellikleri
- Boyut; 30.43 x 19.76 x 1.60 cm
- Ağırlık; 0.99 kg
- Ekran; 13,3 inç Full HD IPS
- İşlemci; Intel Core i7-8565U
- Bellek; 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
- Depolama; 512 GB M2 PCIe NVMe QLC + 32 GB Intel Optane H10
- Bağlantı; Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Güvenlik; HP Sure View, HP Sure Start, HP Sure Run vb.