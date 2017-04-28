Acer Aspire U27 All-in-One Sıvı Soğutmalı Olarak Çıkacak

Acer’ın yeni duyurduğu U27 all-in-one bilgisayarı LiquidLoop soğutma teknolojisi sayesinde fan olmadan soğutma sağlayabiliyor.

Acer’ın bu yeniliği oldukça önemli çünkü yüksek donanıma sahip all-in-one bilgisayarlarında fan sesi gerçek bir problem olabiliyor. Ayrıca bu fansız soğutma teknolojisi sayesinde bilgisayar çok daha ince.

27 inç büyüklüğündeki ekran çözünürlük olarak biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip dokunmaktik ekranda inç başına 82 piksel düşüyor. Diğer taraftan üzerinde yer alan Intel grafik işlemciler çok önemli bir soğutma sistemi istemiyor.

Yeni çıkan bir çok all-in-one gibi U27, kızılötesi kamerası sayesinde Windows Hello özelliğini destekliyor. Bilgisayarın üzerinde HDMI portu yer alıyor bu sayede monitör başka işlerde de kullanılabilir. 1099$’dan başlayan fiyata sahip olan cihazlarda yeni nesil Intel Core işlemci, 32 GB RAM ve Intel Optane Memory sürücüsü bulunuyor. U27 Temmuz ayında satışa çıkacak.