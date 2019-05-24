Abra kripto para cüzdanı: Bitcoin ile hisse senedi alın

Son yıllarda başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine olan ilginin artması, güvenli ve farklı özelliklere sahip cüzdan uygulamalarına ihtiyaç doğurdu. Abra, 2014 yılında kurulan ve aralarında American Express ve Foxconn Technology gibi şirketlerden 35.5 milyon dolar üzerinde yatırım almış bir uygulama.

Abra uygulaması nedir?

Şu anda erken erişim safhasında hizmet veren, iOS veAndroid platformunda yer alan Abra uygulaması, temelde bir kripto para cüzdanı. Uygulama içerisinde Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Cardano ve DigiByte gibi birçok kripto para birimi bulunuyor.

Abra uygulamasına eklenen yeni özellikle, kripto paralar ile birlikte hisse senetlerini de satın almak mümkün hâle geldi. Uygulamada aralarında AliBaba, Apple, Google, Netflix ve Tesla gibi teknoloji dünyasının önemli şirketlerine ait hisse senetlerine, minimum 5 dolarlık bütçelerle yatırım yapabilmek mümkün.

Uygulamada mevcut kıymetlerinizi istediğiniz an başka bir para birimine dönüştürebiliyorsunuz. Daha önce kripto paralara yatırım yapmış olan yatırımcılar, mevcut yatırımlarını, diğer kripto para cüzdanlarında bulunan kıymetlerini, herhangi bir komisyon ödemeden Abra’ya aktarabildiği gibi Abra’daki yatırımlarını da diledikleri an başka cüzdanlara aktarabiliyorlar. Ayrıca, Abra

kullanıcıları, zaman ve mekan bağımsız olarak, herhangi bir Abra kullanıcısına komisyonsuz, masrafsız para transferinde de bulunabiliyor.

Güvenli mi?

Kripto para cüzdanlarında en önemli konu güvenlik. Zira kripto paralarınızı, ismi büyük borsalarda tutmak dahi güvenilirliği sorgulanabilir bir durum. Daha önce çok kez birçok büyük borsanın hacklendiğini ve kullanıcıların bu nedenle zarar gördüğüne şahit olduk. Cüzdan tarafında ise yetkinin sizde olması gerekiyor.

Abra “Non-Custodial Wallet” yani sorumluluğun ve söz hakkının sadece kullanıcıda olduğu bir cüzdan olarak tasarlanmış. Uygulamadaki tüm yatırımlarınız, kullandığınız akıllı telefon veya tablette korunuyor. Uygulamaya ilk giriş yaptığınızda size bir kurtarma kelimeleri veriliyor. Bu kurtarma kelimelerini kaybetmediğiniz takdirde, istediğiniz her zaman yatırımlarınızı geri getirme imkanına sahip oluyorsunuz.