ABD’ye yeni bir hack saldırısı: 70 milyon dolarlık BTC istiyorlar!

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından birinin sistemlerini hackleyen REvil hacker grubu, yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Grubun mayıs ayındaki saldırısı ABD’de büyük bir krize sebep olmuştu. REvil hacker grubu, cihazları düzeltmek için yaklaşık 200 ABD’li firmadan 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor.

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Rus kökenli hacker grubu ABD’nin başına bela olmuş durumda. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından olan Colonial Pipeline’ın sistemini hackleyen REvil hacker grubu ülkede petrol krizine neden olmuştu. Grup, cumartesi günü yeni bir saldırı daha başlattı.

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Grup cumartesi günü ABD petrol boru hattına yazılım sağlayan şirket Kaseya’yı hedefledi. Şirketin ağ yönetim paketi ile saldırıyı cloud sistemi (bulut) üzerinden yaydı. Gelen bilgiler, yaklaşık olarak 1 milyon makinenin saldırıdan etkilenmiş olduğunu söylüyor.

REvil, saldırıdan etkilenen yaklaşık 200 ABD’li şirketten zararları düzeltmek ve virüsü temizlemek için 70 milyon dolar değerinde BTC talep ediyor. Saldırganlar dark web sitesi Happy Blog’da bir açıklama yaptı ve şunları ifade etti:

“Cuma günü, servis sağlayıcılarına bir saldırı gerçekleştirdik ve yaklaşık 1 milyon sistem etkilendi.”

Geçtiğimiz mayıs ayında Colonial Pipeline saldırganlara 75 BTC ödemiş, ardından adres takibi yöntemi ile 63.7 BTC FBI tarafından geri alınmıştı. Yaşanan olay ülkede ciddi tartışmalara yol açmış ve ABD’li pek çok ekonomist ve kongre üyesi ülkede kripto paraların yasaklanmasını talep etmişti. Haziran ayında toplanan G-7 zirvesinden önce ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan bu saldırılardan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu saldırılar ile bir alakaları olmadığını ifade etmişti. İki ülke de Cenevre’de toplanan zirvede bu hack saldırılarını ele almış ve bununla ilgili bir düzenleme yapılması konusunda gereken yaptırımlara başlanması kararı almışlardı.