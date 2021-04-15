Apple
FBI’ın iPhone’u nasıl hacklediği ortaya çıktı!
Bugün, Washington Post üzerinden yayınlanan yeni ve özel bir rapor, FBI’ın San Bernardino davasında iPhone 5C’yi nasıl kırabildiği, çok tanınmayan güvenlik firmasının kimi kullandığı ve Apple’ın, iPhone’u kıran bilgisayar korsanlarından birinin kurduğu şirkete nasıl dava açtığı hakkında ayrıntılara sahip olduğunu iddia etti.
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Washington Post tarafından FBI ile Apple arasında San Bernardino davası hakkında yaşanan yoğun savaş üzerine çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yaşanan olayı hatırlamak gerekirse; teröristler tarafından gerçekleşen bir saldırının ardından FBI, Apple’dan suikastçilerden biri tarafından kullanılan iPhone 5C’nin kilidini açmasını istemişti. Bunun üzerine Apple, tüm iPhone kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmamak adına cihazın kilidini tamamen açmak için iOS’a bir arka kapı oluşturmayacağını söylemişti ve FBI’ın isteğini reddetmişti.
Bunun üzerine FBI, uzun süren çabalar sonucunda en nihayetinde iPhone 5C’nin kilidini üçüncü taraflar yardımıyla açmayı başarmıştı, ancak telefonu kıran firma hiçbir zaman öğrenilememişti. Öne sürülen Cellebrite firması, cihazları kırmak için düzenli olarak kolluk kuvvetleri ve hükümetlerle birlikte çalışan en tanınmış güvenlik firmalarından biriydi ve FBI’a yardım eden firma olarak gösterilmişti. Ancak WP’un anonim kaynakları, onun aslında Azimuth adında az bilinen beyaz şapkalı Avustralya bir güvenlik firması olduğunu ortaya çıkarmasına yardımcı oldu.
Konuya aşina olan kişilere göre, iki Azimuth hackerı San Bernardino saldırısında kullanılan iPhone’a girmek için bir ekip oluşturdu. 41 yaşındaki kurucu Mark Dowd, Avustralyalı bir kodlayıcı. Hackerlardan diğeri ise, klavyeyle 8 yaşında tanışan, Yale’den ayrılan ve 27 yaşındayken iPhone’un yazılım kısıtlamalarını kaldırabilmesi ve “jailbreak” yapması nedeniyle prestijli bir Pwnie Ödülü (hackerlar için bir Oscar) kazanan David Wang’dı.
San Bernardino davasında bahsi geçen iPhone 5C’ye yetkisiz giriş sağlamak oldukça zordu. Çünkü Apple, 10 yanlış şifre denemesinden sonra cihazın içindeki verileri silen yeni iOS özelliğini tanıtmıştı ve şifreyi kırmanın tek yolu bu özelliğin etrafından dolaşmaktı. Bunun üzerine Azimuth, Lightning bağlantı noktası güvenlik açığıyla başlayan bir istismar zinciri keşfetti.
Azimuth, önemli güvenlik açıklarını bulmada uzmanlaştı. Bir meslektaşının “Mozart exploit design” olarak adlandırdığı eski bir IBM X-Force araştırmacısı olan Dowd, Apple aksesuarların bir iPhone’un Lightning bağlantı noktasına takılmasına izin vermek için kullandığı Mozilla açık kaynak kodunda bir açık bulmuştu. Ancak Azimuth o sırada diğer projelerle meşguldü.
İstismar zincirinin geri kalan parçaları, FBI’ın Azimuth’a ulaşmasından sonra ortaya çıkarıldı.
Saldırıdan iki ay sonra Kongre’ye, teröristin iPhone’unun kilidinin hala açılamadığı söylendi. Medya haberlerini gören Dowd, yardım etmenin bir yolu olabileceğini fark etti. Tam da o sıralarda FBI onunla Sydney’de temasa geçti. Daha sonra iOS’taki istismarlarda uzmanlaşan 30 yaşındaki Wang’da işe dahil oldu.
Dowd, telefonun çekirdek işlemcisi üzerinde tam kontrol sağlayabildiğini keşfettiğini Wang’a aktardı. Daha sonra bunun üzerinden, 10 yanlış denemeden sonra verileri silen gibi özellikleri atlayarak, parolanın tüm kombinasyonlarını hızla deneyen bir yazılım yazdı.
İnsanlar, Wang ve Dowd’un buldukları çözümü, eBay’den satın alınan yaklaşık bir düzine iPhone 5C’de test ettiğini düşünüyordu. Çözüm işe yaradı. Wang, hack zincirine “Condor” adını verdi.
Mart 2016’da FBI, Dowd ve Wang’ın “Condor” hack’ini test etti. Başarılı oldu ve Azimuth’tan tam 900.000 dolara satın alındı. Yayınlanan rapor ise FBI’ın sonuca ulaşmasına rağmen, Apple’a iOS’ta bir arka kapı oluşturmak için baskı yapma şansını kaybetme konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.
Çok ilginçtir ki, bu hikayenin sonu değil. Azimuth’tan David Wang, araştırmacılara iOS’u sanallaştırmak için yazılımlar sunan yeni bir araştırma şirketi Correlium’un kurucu ortağı oldu.
Apple, 2019’da Corellium’a iOS’un “mükemmel kopyalarını” satma ve “bariz ihlalinden” kazanç sağlama iddiasıyla dava açtı. Bunun üzerine Corellium, Apple’ın “jailbreak’leri ortadan kaldırmaya” çalıştığını ve tüm güvenlik araştırmacılarının, geliştiricilerin ve jailbreaker’ların endişelenmesi gerektiğini söyledi.
Aralık 2020’de Apple, iOS’u sanallaştırmanın adil kullanım dahilinde olduğuna karar veren yargıcın Corellium’a açtığı davayı kaybetti.
İlginç bir şekilde Apple, Azimuth hakkında daha fazla bilgi almak için Corellium davasını zorladı.
2019’da Apple, Corellium’a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Davanın bir parçası olarak Apple, Corellium ve Wang’a FBI gibi hükümetlere ve kurumlara yardımcı olabilecek bilgisayar korsanlığı teknikleri hakkında bilgi vermeleri için baskı yaptı.
Mahkeme belgelerine göre Apple, Corellium’un ilk müşterisi olan Azimuth’u mahkemeye çağırdı. Apple, şu anda önemli bir ABD hükümet yöneticisi olan Harris’e ait ve kötü niyetli kişileri gösterebilecek müşteri listelerini istedi. Harris ve Azimuth mahkeme belgelerine göre “son derece hassas ve ulusal güvenlik meselesi” olduklarını söyleyip bu isteği reddettiler.
Ardından Nisan 2020’de Apple şunları talep etti:
Corellium veya çalışanlarının halihazırda farkında olduğu veya şimdiye kadar farkında olduğu iOS’taki herhangi bir hata, istismar, güvenlik açıkları veya diğer yazılım kusurları ile ilgili, kanıtlar, bunlara atıfta bulunan veya bunlarla ilgili tüm belgeler.
Bu talep reddedildi, ancak çok belirgin bir şekilde Condor projesini ortaya çıkaracaktı.
Mahkeme kayıtlarına göre, bir ifade sırasında Apple, yazılım açıklarını hükümetlere satmanın ahlakı konusunda Wang’ı sorguladı. Avukat, Apple’a bildirilmeyen ancak daha sonra kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından bulunan herhangi bir hatanın farkında olup olmadığı konusunda şirkete baskı yaptı.
Corellium avukatı Justin Levine buna yanıt olarak, Apple, “bizim gizli bilgilerimizi almak için bir arka kapı kullanmaya çalışıyor” dedi ve Corellium bu hikaye için yorum yapmayı reddetti.
Apple, Corellium aleyhine açtığı ilk davayı kaybetmiş olsa da, bu karara itiraz edebilir ve araştırma firmasının Apple’ın güvenliğini yasa dışı bir şekilde atlatmasıyla ilgili başka bir dava açabilir.
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Apple
Apple’ın etkinlik resimleri, yeni cihazlar için duvar kağıtlarına işaret ediyor!
Dün gönderilen Apple etkinliği davetiyeleriyle birlikte insanlar, etkinlikle ilgili çılgın fikirler üretmeye ve tahminlerde bulunmaya başladılar. Yeni bir Apple etkinlik davetiyesi yayınlandığında, insanlar resmin içinde neyin gizli olduğunu bulmak için görselin şifresini çözmeye çalışmaya başlıyorlar. Aslında, genellikle bu resimlerin içinde sakladığı tek bir şey var: etkinlikte tanıtılacak yeni cihazın varsayılan duvar kağıdı!
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Geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple etkinlik resimleri bir model türü benimsedi. Aslında içinde hiçbir şey gizli olmayan birkaç etkinlik daveti de var. Bunlar hakkında konuşacağız. Ancak etkinlik resimlerinin büyük çoğunluğu tanıtılacak amiral gemisi ürününün varsayılan duvar kağıdını içinde gizledi. Apple’ın geçen yılki Sonbahar etkinliklerinin üçü de etkinlik resimlerine duvar kağıtları sakladı. Önce bunlara bir göz atalım.
Bazen bir duvar kağıdı tasarımı açıkta saklıdır ancak bazı durumlarda daha zekice gizlenir. “Time Flies” Eylül etkinliğindeki tüm resimlerde yer alan logo, iPad Air’de bulunan döngüsel duvar kağıtlarıyla mükemmel bir şekilde hizalandı. Hatta aynı mavi tonlarını kullandı.
Ekim ayına girerken, “Hi, Speed” iPhone etkinlik davetiyesi mavi ve sarı renkli bir baloncuk kümesini gösterdi. Bazıları davetiyenin AirTag’leri sakladığını düşündü. Ama sonuç öyle olmadı. Aslında bu, iPhone 12 varsayılan duvar kağıtlarıydı. Kasım ayındaki “One More Thing” etkinliği duyurulduğunda, bunun Mac ile bir ilgisi olduğunu biliyorduk. Çünkü yıl sonundan önce Apple Silikon ile donatılmış Mac’lerin sergilenmesi için son şansları buydu. Bu, Apple logosunun arkasından uçan renklerin Big Sur varsayılan duvar kağıdındakiler olduğunu tahmin etmeyi biraz daha kolaylaştırdı.
Bu daha önce de oldu
Etkinlik resimleri için varsayılan duvar kağıtlarını kullanmak aslında Apple için yeni bir olay değildi. Apple bunu defalarca yaptı. 2019 iPhone etkinlik davetiyesi resminin iPhone 11 ile gelecek yeni renklere atıf olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekte tasvir edilen şey, varsayılan duvar kağıtlarının tarzıydı.
Apple, 2017 iPhone X etkinliği için de aynı şeyi yapmıştı. Muhteşem gözüken çok renkli gradyan, etkinliğin davetiyesindeki Apple logosunun içine maskelenmişti. Duvar kağıdıyla aynı renkleri kullanmıştı ve aynı parıltı efektine sahipti. Logodaki iç gölge etkisi ise ekranın, telefonun tüm yüzeyini kapladığına dair bir ipucu olduğunu düşündürüyordu.
Duvar kağıtları bazen etkinlik davetiyesinde değil de, etkinliğin gerçekleşeceği yerdeki süslemelerde de gizlenebiliyor. Apple’ın 2018’de gerçekleşen Brooklyn etkinliği davetiyeleri farklıydı ve Apple logosunun her türden benzersiz varyasyonunu gösteriyordu. Açıkçası, reklam öğelerine odaklanan etkinliğe yönelik bir ipucuydu, ancak ürünler hakkında gerçekte hiçbir şey açığa çıkarmadı.
Apple, Brooklyn Müzik Akademisi’ni çarpıcı sanat eserleriyle kapladı. Binanın ön tarafına, kapıların üstüne, yan tarafına ve caddenin karşısında bulunan Apple Store’daki logolara bu resmi uygulandı. Bu görsel bir boya sıçramasına benziyordu ama uyumlu bir renk paleti vardı. Daha sonra bu tasarımın, o etkinlikte tanıtılan 2018 iPad Pro duvar kağıtlarından biri olduğu ortaya çıktı.
Bazen hiçbir bir ipucu vermiyor
Apple zaman zaman etkinlik resimlerinde tek bir ipucu bile vermiyor. Buna 2018’de gerçekleşen iPhone lasnmanı örnek olarak gösterilebilir. Bu etkinliğin görseli hiçbir şeyi ortaya çıkarmamıştı. Elbette o dönem tanıtılan iPhone XS de kullanılacak olan altın rengi görselde belirtiliyor olabilirdi, ama bu zaten uzun zamandır konuşuluyor ve bekleniyordu ve muhtemelen daha çok stilistik bir seçimdi. Davetiyede görebileceğiniz tek şey vektör tarzı bir Apple Park yüzüğüydü. Bu da Apple’ın ziyaretçi merkezindeki gömlekler için sunduğu tasarımın tamamen aynısıydı.
2018’in başında Şikago’da gerçekleşen etkinlik de çok abartılı değildi. Etkinliğin davetiyesinde, dijital mürekkeple çizilmiş gibi görünen bir Apple logosu gösteriliyordu. Elbette bunun, normal iPad’e gelen Apple Pencil desteğiyle bir ilgisi olduğu söylenmişti, ancak daha büyük olasılıkla Apple’ın eğitim odaklı bir etkinlik için kullandığı el yazısı metniyle alakalıydı.
Apple’ın Mart 2019’daki etkinliğinin vereceği hizmetlerle ve daha spesifik olarak bir TV hizmetiyle ilgili olması bekleniyordu. Davetteki çizimler çok basitti ancak basın daveti daha farklı bir ayrıntı içeriyordu. Bu resimde, eski tarz bir film gibi Apple logosuna geri sayılması gösteriliyordu. Bunlarla beraber WWDC etkinlik resimleri neredeyse hiçbir zaman ipucu içermedi. Bu yüzden onları konuya katmaya gerek bile yok.
Bu Nisan’da gerçekleşecek etkinlik hakkında ne düşünülüyor?
Apple’ın önümüzdeki hafta ne göstereceğini gerçekten bilmiyoruz. Bunun hakkında çok sayıda sızıntı var ve bizimde bazı iyi fikirlerimiz bulunuyor. Ancak etkinlik daveti hiçbir şeyi açığa çıkarmıyor. Muhtemelen nihayet yeni nesil iPad Pro’lara kavuşacağız, ancak diğer her şey şu an için havada kalıyor.
Uzun lafın kısası, etkinlik davetinde bulunan tasarımın önümüzdeki hafta duyurulacak cihazlardaki varsayılan duvar kağıtlarına benzemesine kesinlikle şaşırmayacağız.
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Apple
Apple Car üretimi için son aday LG ve Magna ortaklığı
Apple Car belki de son yılların en çok beklenilen teknolojik ürünlerinden. Hakkında ilk söylentilerin 2015 yılında başladığı aracın dedikoduları, geçtiğimiz senelerde Apple’ın araç konusunda çekimser olduğu ve bunun yerine araç içi yazılımlar gibi ürünlere odaklanmak istediği gerekçesiyle neredeyse sonlanmıştı. Ancak geçtiğimiz sene bu söylentiler yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. Öyle ki, son aylarda Apple’ın olası otomobili için birçok üreticinin isminin geçtiğine şahit olduk. Dahası, VW ve Toyota gibi sektörün önde gelen isimlerinin yöneticilerinin araç hakkındaki görüşlerini bile duyduk. Tüm bunlara rağmen, Apple Car konusunda hiçbir şey henüz kesinlik kazanmış değil. Fakat, bugün Apple’ın otomobilin muhtemel üreticisinin kim olacağı hakkında gelen haberler önceki söylentilere göre çok daha gerçekçi gözükmekte. İşte Apple Car üretiminin son adayları…
Apple Car, LG ve Magna ortaklığıyla üretilebilir
Aslında, Apple Car’ın olası üreticisi hakkında uzun zamandır pek bir söylenti yoktu. Zira, bu konudaki son duyduğumuz haberler Apple ve Hyundai/Kia ortaklığının başlamadan bittiği yönündeydi. Bu haberlerin üstünden yaklaşık iki ay geçtiğini düşündüğümüzde, bu uzun sessizlik projenin iptal mi edildiği sorularını akla getirmişti. Neyse ki, görünüşe göre, böyle bir durum söz konusu değil. Hatta, Apple Car dedikoduları bu kez ilk defa gerçekçi gözükmekte desek abartmış olmayız.
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Meşhur araç hakkındaki bu seferki söylentiler Güney Kore’den geliyor. The Korea Times’ın haberine göre, Apple, LG ve Magna şirketlerinin ortak girişimi olan LG Magna e-Powertrain ile Apple Car için görüşüyor. Hatta, firmalar anlaşmaya çok yakın. Buna ek olarak, gazetenin iddiasına göre anlaşmanın bu yıl bitmeden açıklanması “kuvvetle muhtemel”. Kaynağın diğer bir iddiası ise, bu olası anlaşmanın ilk aşamada kısıtlı sayıda olması beklenen bir üretim için olduğu yönünde. Hatta, konuda görüş bildiren bazı uzmanlar bu anlaşmanın sadece bir prototip için olacağını bile söylüyor. Fakat, The Korea Times’a göre böyle bir ihtimal söz konusu değil ve LG-Magna ortaklığı, her ne kadar kısıtlı sayıda olsa da, Apple Car’ın üreticisi olacak.
Raporun diğer bir iddiası ise üretimin aşamaları ile alakalı. Öyle ki, LG’nin electric powertrain teknolojisi ile aracın elektrik aksamını tasarlayacak. Magna ise otomobilin üretiminden sorumlu olacak. Son olarak, raporun diğer bir iddiası ise prototipin 2024 yılında ortaya çıkacağı şeklinde. Buna göre, 2025 yılı ise aracın seri üretime girdiği ve muhtemelen piyasaya sürüldüğü yıl olacak.
Apple neden bu iki firmayı seçiyor? Lg ve Magna ortaklığını yakından tanıyalım
Bu üç firma arasında en az bilineni şüphesiz ki Magna International. Bu yüzden, bu ortaklığa ve Apple’ın neden bu iki firmayı seçebileceği konularına girmeden önce biraz Magna şirketinden bahsetmek de fayda var. Magna International Kanada’lı bir otomobil üreticisi. Her ne kadar son kullanıcının pek bilmediği bir marka olsa da, şirket otomotiv sektöründe bir hayli deneyimli. 1957 yılında kurulan firma, Kuzey Amerika’nın en büyük otomobil parçaları üreticisi. Bunun yanında, firma, BMW; Mercedes; Jaguar ve Land Rover gibi markaların bazı modellerini üretmekte. Özetle, alanında deneyimli ve güvenilen bir marka diyebiliriz Magna için.
LG-Magna ortaklığı ise aslında bir hayli yeni. Geçtiğimiz yılın son ayında gerçekleşen bur ortaklığın girişimin adı “LG Magna e-Powertrain”. Bu girişimin temel amacı ise otomobil markalarına elektrikli motorlar, e-sürüş sistemleri, inverterlar ve şarj üniteleri üretmek. Başka bir deyişle, iki firmanın elektrikli otomobil alanında güçlerini birleştirdiği kapsamlı bir ortaklık.
Peki bu ikiliyi Apple için çekici kılan ne? Öncelikle, LG’nin Apple’la uzun süredir partner olmasının avantajını belirtmek lazım. LG’nin de Magna’nın da alanlarında uzman ve Apple’ı hayal kırıklığına uğratmayacak şirketler olduğunu da ekleyelim. Bu ikiliyi Apple için uygun kılan diğeri anlatmak içinse bozulan Hyundai/Kia anlaşmasını hatırlamalıyız. Apple Car üretimi için en güçlü aday olan Hyundai/Kia ve Apple arasındaki görüşmeler Hyundai/Kia’nın anlaşma hakkında konuşması yüzünden bozulmuştu. Apple, görüşmelerin gün yüzüne çıkmasından hoşlanmamış ve anlaşmayı başlamadan bitirmişti. Magna son kullanıcı tarafında Hyundai/Kia’ya göre çok daha az bilinen bir firma. Bundan dolayı da daha sessiz olacağını farz edebiliriz. İşte tüm bu nedenler bu ikiliyi Apple için adeta biçilmiş kaftan yapıyor. Bakalım, Kore’li kaynağın çok emin olduğu iddiaları doğru çıkacak mı…
Kaynak: MobileSyrup, AppleInsider, TheDrive
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Aksesuar
En iyi AirPods ve AirPods Pro kılıflarını listeledik!
AirPods’larınız veya AirPods Pro’nuz için bir kılıfa mı ihtiyacınız var? Aslında Apple‘ın kablosuz kulaklıkları halihazırda kendi kutularında geliyor ve böylece iyi bir şekilde korunmuş oluyorlar. Ancak bunun yanında havalı AirPods ve AirPods Pro kılıfları, işlevsel ve eğlenceli tasarımlarıyla popüler hale geliyor ve hatta bir moda ifadesi bile olabiliyor.
Elbette sağlam AirPods kılıfları, sevdiğiniz AirPods’larınız için çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan ekstra bir katman da oluşturabiliyor. Hatta bazı AirPods kılıfları su geçirmelere karşı da koruma sağlıyor. Bizde bu haberimizde AirPods ve AirPods Pro için tüm zamanların en iyisi olduğunu düşündüğümüz kılıfların bir listesini sizin için derledik.
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Incase Woolenex dokulu AirPods Pro Kılıfı
Bu model daha çok bir moda ifadesine benziyor ve şu an için yalnızca Apple resmi sitesinde satışa sunuluyor. Kılıf, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı Woolenex’den yapılmış hafif bir tasarıma sahip. Bu dayanıklı kumaş malzeme aynı zamanda suya karşı da dayanıklı, ancak kumaş olduğundan anlayacağınız üzere AirPods’unuzu suya karşı korumuyor. AirPods Pro ve standart AirPods’lar için 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Catalyst Su Geçirmez AirPods Pro Kılıfı
Bu AirPods Pro kılıfı, 2 metreye kadar olan düşmelere karşı koruma sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve aynı zamanda 1 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Bu su geçirmezlik standardı, AirPods’larınızı herhangi bir içeceğin içine düşürmenize ve kazara su dökülmelerine karşı koruyacağı anlamına geliyor. Farklı stillere ve kıyafetlere uyması için farklı renk seçenekleriyle sunuluyor. Hatta bu seçenekler arasında karanlıkla parlayan fosforlu yeşil seçeneği de mevcut. Bu renk seçeneği, gece karanlığında AirPods’unuzu ararken oldukça kullanışlı olacaktır.
Şarj portu tam koruma için kapatılmış, ancak koruma kapağı kaldırılarak şarj yuvası kullanılır hale getirilebiliyor. Aynı zamanda kılıf, AirPods’larınızı kemerinize ve çantanıza bağlamaya yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor.
Nomad AirPods ve AirPods Pro Deri Kılıf
Bu sağlam AirPods kılıfı, kaliteli deriyle beraber size tam bir koruma sağlayabilir. 2 parçalı bu AirPods kılıfı, ABD’nin Chicago kentindeki en eski tabakhanelerinden biri olan Horween deriden yapılıyor. Kılıfın iç kısmı ise mikrofiber malzemeden oluşuyor. Ek olarak, deri yaşlandıkça sağlam bir patine oluşturuyor. Bu da yıllar geçtikçe derinin daha güzel bir görünüm almasını sağlıyor. Kılıf, AirPods için koyu kahverengi ve siyah renk seçeneğiyle sunulurken, Pro için ekstra karamel rengi seçeneği de bulunuyor.
AirSnap ve AirSnap Pro: havalı AirPods Kılıfları
Farklı ve yeni çıkan bu AirPods kılıflarını gerçekten ilginç bulabilirsiniz! Twelve South’un AirSnap kılıfları diğer kılıflara göre biraz pahalı ancak buna karşın şık bir tasarıma sahip. Bu kılıflar AirPods Pro için 3 farklı renkte satışa sunuluyor; açık mavi, siyah ve kahverengi. Standart AirPods modeli için ise ek olarak yeşil ve kırmızı renk tonları bulunuyor. Ayrıca AirPods’larınızı çantanıza veya anahtarlığınıza takmak için kullanabileceğiniz bir klipsi de mevcut. Bunun yanında kutuda AirPods’larınızı veya AirPods Pro’nuzu taşımak için naylon bir bileklik de bulunuyor.
UAG’den sağlam AirPods Kılıfı (Urban Armor Gear)
Bu kılıf diğerlerine göre biraz daha ince silikondan yapılmış ancak AirPods’larınıza şık bir hava katıyor. Kılıf, 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; turuncu, siyahlı turuncu, zeytin rengi ve siyah. Kılıfın üzerinde çıkarılabilir bir klips mevcut ve AirPods’ların kapağını açmak için hızlı bırakma düğmesi bulunuyor. Ek olarak, bu koruyucu AirPods kılıfı, düşmelere karşı askeri standartlarda koruma sağlıyor.
Elago’dan uygun fiyatlı ve sevimli AirPods Kılıfı
Bu kılıf deriden yapılmadı ve yukarıdaki kılıflar kadar pahalı değil ancak onu özel yapan başka bir yönü var; sevimli ve klasik görünümlü oyun konsolu tasarımı. Herkesten biraz daha farklı olmak ve komik bir AirPods kılıfına sahip olmak istiyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bu kılıf yalnızca standart AirPods 1 ve 2 için satışa sunuluyor ve kablosuz şarjı engellemiyor. Ek olarak Airpods kasasının kapağı için kaymaz bir kaplamaya sahip.
Bonus seçenek: Kendi AirPods Kılıfınızı Tasarlayın
Eğer bütün bu kılıflar size göre değilse ve AirPods’unuza yakışacak olan kılıfın kendi tasarımınıza ait olmasını istiyorsanız CASETiFY’ de kendinize özel bir AirPods kılıfı oluşturabilirsiniz. Bu kılıflar oldukça ince bir materyalden yapılıyor ve üzerine adınızı yazmak istiyorsanız metin ve düzenin özelleştirilmesine izin vermeniz gerekiyor.
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