FBI’ın iPhone’u nasıl hacklediği ortaya çıktı!

Dün gönderilen Apple etkinliği davetiyeleriyle birlikte insanlar, etkinlikle ilgili çılgın fikirler üretmeye ve tahminlerde bulunmaya başladılar. Yeni bir Apple etkinlik davetiyesi yayınlandığında, insanlar resmin içinde neyin gizli olduğunu bulmak için görselin şifresini çözmeye çalışmaya başlıyorlar. Aslında, genellikle bu resimlerin içinde sakladığı tek bir şey var: etkinlikte tanıtılacak yeni cihazın varsayılan duvar kağıdı!

Geçtiğimiz dört yıl boyunca, Apple etkinlik resimleri bir model türü benimsedi. Aslında içinde hiçbir şey gizli olmayan birkaç etkinlik daveti de var. Bunlar hakkında konuşacağız. Ancak etkinlik resimlerinin büyük çoğunluğu tanıtılacak amiral gemisi ürününün varsayılan duvar kağıdını içinde gizledi. Apple’ın geçen yılki Sonbahar etkinliklerinin üçü de etkinlik resimlerine duvar kağıtları sakladı. Önce bunlara bir göz atalım.

Bazen bir duvar kağıdı tasarımı açıkta saklıdır ancak bazı durumlarda daha zekice gizlenir. “Time Flies” Eylül etkinliğindeki tüm resimlerde yer alan logo, iPad Air’de bulunan döngüsel duvar kağıtlarıyla mükemmel bir şekilde hizalandı. Hatta aynı mavi tonlarını kullandı.

Ekim ayına girerken, “Hi, Speed” iPhone etkinlik davetiyesi mavi ve sarı renkli bir baloncuk kümesini gösterdi. Bazıları davetiyenin AirTag’leri sakladığını düşündü. Ama sonuç öyle olmadı. Aslında bu, iPhone 12 varsayılan duvar kağıtlarıydı. Kasım ayındaki “One More Thing” etkinliği duyurulduğunda, bunun Mac ile bir ilgisi olduğunu biliyorduk. Çünkü yıl sonundan önce Apple Silikon ile donatılmış Mac’lerin sergilenmesi için son şansları buydu. Bu, Apple logosunun arkasından uçan renklerin Big Sur varsayılan duvar kağıdındakiler olduğunu tahmin etmeyi biraz daha kolaylaştırdı.

Bu daha önce de oldu

Etkinlik resimleri için varsayılan duvar kağıtlarını kullanmak aslında Apple için yeni bir olay değildi. Apple bunu defalarca yaptı. 2019 iPhone etkinlik davetiyesi resminin iPhone 11 ile gelecek yeni renklere atıf olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçekte tasvir edilen şey, varsayılan duvar kağıtlarının tarzıydı.

Apple, 2017 iPhone X etkinliği için de aynı şeyi yapmıştı. Muhteşem gözüken çok renkli gradyan, etkinliğin davetiyesindeki Apple logosunun içine maskelenmişti. Duvar kağıdıyla aynı renkleri kullanmıştı ve aynı parıltı efektine sahipti. Logodaki iç gölge etkisi ise ekranın, telefonun tüm yüzeyini kapladığına dair bir ipucu olduğunu düşündürüyordu.

Duvar kağıtları bazen etkinlik davetiyesinde değil de, etkinliğin gerçekleşeceği yerdeki süslemelerde de gizlenebiliyor. Apple’ın 2018’de gerçekleşen Brooklyn etkinliği davetiyeleri farklıydı ve Apple logosunun her türden benzersiz varyasyonunu gösteriyordu. Açıkçası, reklam öğelerine odaklanan etkinliğe yönelik bir ipucuydu, ancak ürünler hakkında gerçekte hiçbir şey açığa çıkarmadı.

Apple, Brooklyn Müzik Akademisi’ni çarpıcı sanat eserleriyle kapladı. Binanın ön tarafına, kapıların üstüne, yan tarafına ve caddenin karşısında bulunan Apple Store’daki logolara bu resmi uygulandı. Bu görsel bir boya sıçramasına benziyordu ama uyumlu bir renk paleti vardı. Daha sonra bu tasarımın, o etkinlikte tanıtılan 2018 iPad Pro duvar kağıtlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Bazen hiçbir bir ipucu vermiyor

Apple zaman zaman etkinlik resimlerinde tek bir ipucu bile vermiyor. Buna 2018’de gerçekleşen iPhone lasnmanı örnek olarak gösterilebilir. Bu etkinliğin görseli hiçbir şeyi ortaya çıkarmamıştı. Elbette o dönem tanıtılan iPhone XS de kullanılacak olan altın rengi görselde belirtiliyor olabilirdi, ama bu zaten uzun zamandır konuşuluyor ve bekleniyordu ve muhtemelen daha çok stilistik bir seçimdi. Davetiyede görebileceğiniz tek şey vektör tarzı bir Apple Park yüzüğüydü. Bu da Apple’ın ziyaretçi merkezindeki gömlekler için sunduğu tasarımın tamamen aynısıydı.

2018’in başında Şikago’da gerçekleşen etkinlik de çok abartılı değildi. Etkinliğin davetiyesinde, dijital mürekkeple çizilmiş gibi görünen bir Apple logosu gösteriliyordu. Elbette bunun, normal iPad’e gelen Apple Pencil desteğiyle bir ilgisi olduğu söylenmişti, ancak daha büyük olasılıkla Apple’ın eğitim odaklı bir etkinlik için kullandığı el yazısı metniyle alakalıydı.

Apple’ın Mart 2019’daki etkinliğinin vereceği hizmetlerle ve daha spesifik olarak bir TV hizmetiyle ilgili olması bekleniyordu. Davetteki çizimler çok basitti ancak basın daveti daha farklı bir ayrıntı içeriyordu. Bu resimde, eski tarz bir film gibi Apple logosuna geri sayılması gösteriliyordu. Bunlarla beraber WWDC etkinlik resimleri neredeyse hiçbir zaman ipucu içermedi. Bu yüzden onları konuya katmaya gerek bile yok.

Bu Nisan’da gerçekleşecek etkinlik hakkında ne düşünülüyor?

Apple’ın önümüzdeki hafta ne göstereceğini gerçekten bilmiyoruz. Bunun hakkında çok sayıda sızıntı var ve bizimde bazı iyi fikirlerimiz bulunuyor. Ancak etkinlik daveti hiçbir şeyi açığa çıkarmıyor. Muhtemelen nihayet yeni nesil iPad Pro’lara kavuşacağız, ancak diğer her şey şu an için havada kalıyor.

Uzun lafın kısası, etkinlik davetinde bulunan tasarımın önümüzdeki hafta duyurulacak cihazlardaki varsayılan duvar kağıtlarına benzemesine kesinlikle şaşırmayacağız.