ABD Hükümeti, Whatsapp’dan mesajlaşma verilerini istiyor!

ABD merkezli şirketler de gördüğümüz, kripto şifreleme teknolojisinin, sandığımız kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı.

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Uçtan uca şifreleme teknolojisi normal bir vatandaş için çok bir önem arz etmese de özellikle ordu sistemi ve kolluk kuvvetlerinin haberleşmesi alanında yoğun olarak kullanılıyor.

Whatsapp, iMessage, Signal ve Wickr gibi uygulamalarda bulunan bu sistem, hükümetler istediği takdirde IP üzerinden bilgilere ulaşım sağlayabiliyorlar.

Bunların çoğu, teknikte olduğu gibi buradaki güç sahibinin yine ABD Hükümeti olduğunu gösteriyor. Yayınlanan raporlara göre, Trump yönetimi yetkilileri, 26 Haziran Çarşamba günü, teknoloji şirketlerinin, kolluk kuvvetlerinin kıramayacağı yazılımlar üretmesini engellemek için çalışmalara başladı. Bu Silikon Vadisi‘nde deprem yaratacak bir sonuca neden olabilir.

Gizli mesajlaşma platformu Wickr’ın CEO’su Joel Wallenstrom konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Teknoloji hızla ilerliyor ve mahremiyet bununla birlikte hareket etmeli.

Bunlar yasa koyucuların, tamamen meşru, hatta tahmin edilebilir kaygılarından ibaret. Şifreleme mücadelesinde Ulusal Güvenlik Konseyinde 2 numaralı yetkilileri içeren, sonu hoş bitmeyen bir toplantı yapıldı Tartışma, terörizmi, uyuşturucu kaçakçılığını ve çocuk pornografisini konularında araştırmalarda bulunan yetkililerin odağındaydı.

ABD Hükümeti‘nin dahil olduğu konu, mesajlaşmaların mahremiyeti, veri güvenliği ve bilgi bütünlüğünü tartışmanın merkezine taşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, kamuya açık sosyal medya yayınlarından, uçtan uca şifreleme teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı platformlara kayıyor.

Facebook bile yeni stratejisini, güvenlik ve gizlilik üzerine belirledi. MGK haberleri yayınlanmadan önce konuşulan Wallenstrom, “Gerçekten verimli bir iletişim ve çözüm odaklılık umut ediyoruz” dedi.

Çin, Kuzey Kore ve İran “teknoloji söz konusu olduğunda takip etmek istediğimiz ülkelerden biri oldu. Çin‘deki WeChat örneği, yetkili makamların konuyla ilgili olarak mesaj geçmişini sürekli takip ettiği ve ulusal güvenlik söz konusu olduğu takdirde müdahale ettiklerini belirtiyor.