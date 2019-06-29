Trump, ABD şirketlerinin Huawei’yle ilişkilerinin devamını onayladı!

Trump başlattığı Huawei krizinin ne derece önemli olduğunu fark etti. Şirketin 90 günlük süresi daralırken, sevindirici haberler gelmeye başladı.

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ABD Başkanı Trump, bugünkü G20 zirvesinde, ABD-Huawei kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son gelişmeleri takip etmediğinizi düşünerek, sizin için kısa bir özet geçmek isterim. Ancak tüm siyasi ve ekonomik kaygılara rağmen süreç oldukça basit şekilde her iki taraf içinde kayıplara neden oluyor.

Dolayısıyla, aşırı gergin bir ortamda ABD ile Çin arasındaki hassas ekonomik dengeyi korumak için pazarlık, bazı gecikmeler ve yasal boşluklar olmayı sürdürüyor.

Belli riskler içerisinde, umut verici söylemlerin olduğu bir G20 ortamı mevcut. Çok uzatmadan Trump’ın G20 zirvesindeki açıklamalarından kesitleri size sunmak istiyoruz.

Amerikan şirketleri ürün üretmeye devam ediyor. Bazen aşırı kompleks olabiliyor.. Bazen de fazlasıyla özel.. Teknolojide lider konumdayız. Ürünlerimizin satışının yapılacağına onay verdiğimi belirtmek istiyorum.. Şirketlerimizin başka ülkelere ürün satmasını tasvip ediyorum. Firmalar konuyla ilgili çok kırgın fakat yine de satış yapmayı tercih ediyorlar. Ulusal güvenlik için sorun teşkil etmiyorsa izin veririz.

Görünüşe göre Başkan D. Trump, nihayet durumun tüm ağırlığını ve özellikle patentler konusunda Çin’e bağımlılıklarını anlamışa benziyor.

Bununla birlikte ABD Başkanı, Çin ile olan müzakerelerin yakın zamanda başlatılacağını da söyledi. Büyük olasılıkla görüşmeler önümüzdeki Salı günü yapılacak. Yani şu zamana kadar yaşanan her şey boşunaydı.

Huawei, kara listeden tamamen kaldırılmış olabilir

Huawei, korkunç yaptırımlar uygulanan ABD‘nin yaptırım listesinden çıkarılmış olabilir. Fakat halen kanuni olarak ABD-Çin arasında bir anlaşma gerekiyor. Trump, bunları yarın veya Salı günü ABD Ticaret Departmanı ile görüşeceğini belirtti.

Aslında iki lider arasında bir toplantı çoktan gerçekleşmişti, ancak resmi bir karara bağlanmamıştı. Resmi kelimesi ZTE’nin ABD yasağını kabul etmekten çekinmediğinde ve çözülmesinde yaşanan kritiklerde çok önemli bir yer edinmişti.

ABD, Çin’e ticari yeni yaptırımlar uygulamayacak

Bu konu aslında Trump ve Xi Jinping arasındaki müzakerelere dayanıyor. Önceki bilgilere göre, söz konusu yaptırımlar, Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık mala uygulanması söz konusuydu.

Son zamanlarda ABD ile Çin arasında yer alan kargaşanın başka bir ayağını oluşturuyordu. Fakat söz konusu ticari tarifeler sadece Çin içerisinde kalmayıp son kullanıcı nezdinde Amerikan şirketlerini ve halkını da dahil edecekti.

Her ne olursa olsun, gözlerimizi dört açtık ve konuyu yakın takibe devam edeceğiz.