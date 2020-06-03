Haber
ABD, dijital hizmet vergisi için inceleme başlattı!
Bazı Avrupa ülkelerinde dijital hizmet sunan platformlar için dijital hizmet vergisi adı altında ek vergilendirme yapılıyor. Türkiye’de de bu yıl yürürlüğe giren vergi hakkında ABD hükümeti flaş bir inceleme başlattı!
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
Türkiye, dijital hizmet vergisi nedeniyle ABD’nin incelemesi altında!
ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; bazı ülkelerin dijital hizmet vergisi adı altında yaptığı kesintiler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Bizzat Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan soruşturma, Google ve Facebook gibi küresel çaptaki Amerikan şirketlerinin haksız yere ekstra vergilendirildiğini iddia ediyor. Soruşturma kapsamında Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, İngiltere’nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye de bulunuyor.
Sözcü Robert Lighthizer’e göre bu vergilendirmenin yanlış olduğu görüşüne varılırsa ABD şirketlerini koruyacak tedbirler alınabilecek. Bazı kalemlerde ekstra gümrük vergisi uygulamak ise bu tedbirlerin başında geliyor. İnternet Birliği Ticaret Politikası Direktörü Jordan Haas ise birlik olarak söz konusu incelemeyi desteklediklerini belirtti. OECD ülkelerinin müzakerelere rağmen böyle bir yaptırıma gittiğini ifade eden Haas, ABD şirketlerine karşı ayrımcı vergiler hedefleyen ülkelere güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.
Dijital hizmet vergisi soruşturması ile ilgili ilk tepki ise İspanya hükümetinden geldi. Reuters’a konuşan hükümet sözcüsü, uygulanan verginin dünya genelindeki tüm teknoloji şirketlerini ilgilendirdiğini ve ABD’ye karşı özel bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi. Türkiye tarafından ise şimdilik konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Çin ile yaklaşık 2 yıldır azılı bir ticaret savaşına giren Donald Trump, görünüşe göre bu savaştaki cepheleri genişletmek istiyor. Son dönemde ırkçılık karşıtı protestoların hedefi olan ABD hükümetinin amacının bu protestoları bastırmak olduğu da iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
Samsung‘un Ağustos ayında Note 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz hakkında bugüne kadar çok fazla söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter ve Weibo üzerinden telefon sızıntıları paylaşan IceUniverse, cihazın bazı kamera özelliklerini paylaştı. IceUniverse‘ye göre Galaxy Note 20+, 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Eski seride bulunan ToF sensörü ise kaldırılıp yerine lazer focus sensörü eklenecek.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 Pro, resmi görselleriyle ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note 20+ hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Samsung Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan 1/1.33 inç büyüklüğündeki Samsung Bright HM1 sensörünü kullanacak. Bu sefer kamera tarafında önemli bir değişiklik olarak ToF sensörü yerine lazer focus sensörü kullanılacak. Bu sensör ile Samsung, otomatik odaklamayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ultra geniş açılı lensin arkasındaki sensör, 1/2.55 inç boyutunda ve PDAF ile birlikte gelen 12 MP çözünürlüklü ISOCELL Fast 2L3 olacak.
Bazı sızıntılara göre Galaxy Note 20+, bir periskop telefoto lens bulunduracak. Bu lens 13 MP çözünürlüklü Samsung Slim 3M5 olacak. Resmi kaynaklar bu lensin 1/3 inç boyutunda olduğunu söylese de IceUniverse bu değerin 1/3.4 inç boyutunda olacağını belirtiyor. Sensör, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensörden daha küçük olacağı için zoom kapasitesi 50X ile sınırlı olacak. Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensör 100X‘e kadar zoom yapabiliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20+ hakkında 5 nm ile üretilecek olan Exynos 992 yonga setini kullanacağını duymuştuk. Buna ek olarak cihazın CAD renderları ortaya çıktı ve tasarımı görüntülendi. En kısa sürede cihazla ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Aksesuar
Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram
Akıllı Telefonlar
Huawei, işlemci temini için UNISOC ile görüşüyor!
Huawei, ABD tarafından uygulanan ticaret ambargosu kapsamının genişlemesi üzerine akıllı telefonlarında kullanacağı işlemciler için çözüm arıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren TSMC ile çalışamayacak olan şirket, giriş ve orta seviye mobil işlemcilerini UNISOC’a ürettirebilir!
İlginizi çekebilir: iPhone 12, ekran altı parmak izi okuyucu ile satışa sunulacak
ABD yaptırımlarından kurtulmak isteyen Huawei, çözümü Çin’de buldu!
ABD hükümeti tarafından onaylanan son yaptırımlar, Huawei iştiraki olan HiSilicon’un faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesine engel oluyor. Doğrudan yarı iletken tasarımına yönelik yaptırımların uygulanmaya başlanması ile Kirin serisi işlemciler artık üretilemeyebilir. Markanın bu durumdan kurtulmasının tek yolu ise yaptırımlara takılmayan kısıtlı sayıdaki şirket ile işbirliği yapmaktan geçiyor.
Huawei’nin bu doğrultuda daha önce MediaTek ile görüştüğü belirtiliyordu. Amiral gemisi cihazlarında 5G uyumlu Dimensity serisi işlemcileri kullanmak isteyen marka, giriş/orta seviye cihazlarda ise farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göre Çin merkezli SMIC şirketiyle çalışmaktan vazgeçen Huawei, yönünü başka bir yarı iletken üreticisi UNISOC’a çevirdi. Giriş ve orta seviye cihazlarda kendi tasarımlarını kullanmak isteyen marka, bu sayede ABD yaptırımlarına takılmadan faaliyetlerine devam edebilir.
Bu çözüm yolu teoride mantıklı gibi görünse de, UNISOC’un üretim kabiliyeti konusunda çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Analistlere göre giriş seviyesinde verimsiz işlemciler üreten UNISOC, Huawei’yi bu savaşta ciddi anlamda yenilgiye uğratabilir. Huawei’nin bu açığı kapatmak için şirkete yatırım yapması durumunda ise ABD hükümetinin daha farklı kararlar alabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan Huawei’nin karşılaştığı sorunlar yalnızca işlemci ile sınırlı değil. Markanın halihazırda karşılaştığı yaptırımlar Sony, Micron ve Kioxia gibi tedarikçileri de kapsıyor. Kısa ve orta vadede sorun yaşamamak için milyarlarca dolarlık sipariş veren Huawei, 2021 sonuna kadar donanım tedarikinde sıkıntı yaşamayacağını öngörüyor. Ancak bu tarihten sonra markanın nasıl bir adım atacağı tahmin edilemiyor.