ABD, dijital hizmet vergisi için inceleme başlattı!

Bazı Avrupa ülkelerinde dijital hizmet sunan platformlar için dijital hizmet vergisi adı altında ek vergilendirme yapılıyor. Türkiye’de de bu yıl yürürlüğe giren vergi hakkında ABD hükümeti flaş bir inceleme başlattı!

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Türkiye, dijital hizmet vergisi nedeniyle ABD’nin incelemesi altında!

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada; bazı ülkelerin dijital hizmet vergisi adı altında yaptığı kesintiler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Bizzat Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan soruşturma, Google ve Facebook gibi küresel çaptaki Amerikan şirketlerinin haksız yere ekstra vergilendirildiğini iddia ediyor. Soruşturma kapsamında Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, İngiltere’nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye de bulunuyor.

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Sözcü Robert Lighthizer’e göre bu vergilendirmenin yanlış olduğu görüşüne varılırsa ABD şirketlerini koruyacak tedbirler alınabilecek. Bazı kalemlerde ekstra gümrük vergisi uygulamak ise bu tedbirlerin başında geliyor. İnternet Birliği Ticaret Politikası Direktörü Jordan Haas ise birlik olarak söz konusu incelemeyi desteklediklerini belirtti. OECD ülkelerinin müzakerelere rağmen böyle bir yaptırıma gittiğini ifade eden Haas, ABD şirketlerine karşı ayrımcı vergiler hedefleyen ülkelere güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital hizmet vergisi soruşturması ile ilgili ilk tepki ise İspanya hükümetinden geldi. Reuters’a konuşan hükümet sözcüsü, uygulanan verginin dünya genelindeki tüm teknoloji şirketlerini ilgilendirdiğini ve ABD’ye karşı özel bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi. Türkiye tarafından ise şimdilik konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çin ile yaklaşık 2 yıldır azılı bir ticaret savaşına giren Donald Trump, görünüşe göre bu savaştaki cepheleri genişletmek istiyor. Son dönemde ırkçılık karşıtı protestoların hedefi olan ABD hükümetinin amacının bu protestoları bastırmak olduğu da iddia ediliyor.