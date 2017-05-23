Apple, tarihinin en ilginç dönemlerinden birini yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükumeti, 20.000’den fazla cihaza yönelik veri talebinde bulundu. Söz konusu rakam, eski iktidarda 10.000 civarındaydı. Bürokratların bu defa ki talepleri 20.000’den fazla cihazı kapsıyor.

Apple, tüm bunlara ek olarak altı ayda bir gerçekleşen şeffaflık raporu talebinde, Ulusal Güvenlik(NSL) servisinden mektup aldığını belirtti. NSA’den FBI’a kadar pek çok devlet organizasyonu kullanıcılara ait veri talep ediyor. Kurumlar bunu gizlilik kapsamında değerlendirse de, bilişim devi bunu kabul etmeye yanaşmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Neler Oluyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nde NSL mektubu vakası ilk kez gerçekleşmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl Google’a da benzer bir talep göndermiş ve 2010 ile 2015 yılları arasında tehlikeli eylemlerde bulunan kullanıcılara ait verileri talep etmişti. Ne var ki söz konusu talep, spekülasyon temellerine dayanıyordu. Google ve Amerika Birleşik Devletleri bürokratları arasında sıkıntılar yaşandı.

ABD’nin hükumet kuruluşlarından gelen veri isteklerinin sayısı 2016 yılında 4822 kullanıcı seviyesine geriledi. Toplam dava sayısı 10.260’tı. Ne var ki Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte toplam talep sayısı 20.013’ü buldu. Buradaki kilit nokta, Apple’dan ilk kez resmi mektupla bilgi istenmesi. Şirket daha önceki paylaşımlarını birebir olarak FBI, CIA ve NSA ile son derece kısıtlı bir düzeyde gerçekleştirmişti.

Açıkça ifade etmemiz gerekirse Apple, pek de anlaşamadığı Trump yönetimi ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en zorlu dönemini yaşıyor. Gerek Trump’ın göçmen politikaları gerekse yeni iktidarın talep bazlı işlemleri şirketin canını oldukça sıkıyor.