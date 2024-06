Apple, yıllardır katı kurallarıyla bilinen App Store’da bu kez retro video oyunu emülatörlerine yönelik politikasını tartışmaya açtı. Şirket, popüler DOS emülatörü iDOS 3’ün yeni sürümü ve iOS’ta Windows gibi işletim sistemlerini çalıştırmanıza olanak tanıyan UTM SE uygulamasını reddetti. Apple, her iki uygulamanın da App Store Yönergeleri’nin 4.7. maddesini ihlal ettiğini belirtti.

iDOS 3’ün geliştiricisi Chaoji Li, Apple’ın red gerekçelerini The Verge ile paylaştı. Apple, “Uygulama emülatör işlevselliği sağlıyor, ancak özellikle bir retro oyun konsolunu taklit etmiyor” dedi. Yalnızca retro oyun konsollarının emülatörlerinin kılavuz 4.7’ye uygun olduğunu belirtti. Li, bu durumu bir blog gönderisinde eleştirerek, Apple’dan hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini sorduğunda net bir yanıt alamadığını ve “retro oyun konsolunun” tanımını bile açıklayamadıklarını ifade etti.

Apple’ın kararından etkilenen bir diğer uygulama olan UTM SE’nin durumu ise farklı bir boyut kazandı. UTM, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir açıklamada, App Store İnceleme Kurulu’nun UTM SE’yi reddetme gerekçesini “PC’nin bir konsol olmaması” olarak gösterdiğini duyurdu. Apple, UTM SE’nin üçüncü taraf uygulama mağazaları için noter tasdikli olmasını da yasakladı ve bunun 2.5.2 kılavuzunu ihlal ettiğini belirtti. Bu kılavuz, uygulamaların bağımsız olması gerektiğini ve “diğer uygulamalar da dahil olmak üzere uygulamanın özelliklerini veya işlevselliğini tanıtan veya değiştiren” kodu çalıştıramayacağını ifade ediyor.

UTM, ayrıca Apple’ın genellikle just-in-time (JIT) derlemesine izin vermediğini belirtti. Ancak UTM, UTM SE’nin JIT içermediğini vurguladı. Apple ise takip gönderisinde, uygulamaların “ikili dosyaya gömülü olmayan belirli bir yazılım” sunmasına izin veren 4.7 yönergesinin yalnızca App Store uygulamaları için geçerli olduğunu, ancak UTM SE’nin bu istisnaya uymadığını açıkladı.

Update: Apple has reached out and clarified that the notarization was rejected under rule 2.5.2 and that 4.7 is an exception that only applies to App Store apps (but which UTM SE does not qualify for).

