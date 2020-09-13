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Çin Hükümeti’nin, satılmaktansa TikTok’u kapatmayı tercih ettiği bildirildi
Çin, TikTok’un ABD’deki geleceğini güvence altına alma girişimlerine bir adım daha atabilir. Reuters, ülkedeki yetkililerin satış yapılmasına karşı olduklarını ve uygulamanın bir Amerikan şirketine satılmasındansa yasaklanmasını tercih ettiklerini bildirdi. “Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan üç kişinin” yer aldığı raporda, “Çinli yetkililer, zorla satışın hem ByteDance hem de Çin’in Washington baskısı karşısında zayıf görünmesine neden olacağına inanıyor.” ifadelerine yer verildi.
TikTok bilmecesi nasıl çözülecek?
Donald Trump’ın 15 Eylül’de TikTok’a bir Amerikan şirketiyle yeni bir yuva bulması için son teslim tarihinden yalnızca günler öncesine denk geliyor. Uzmanlar, bir anlaşmanın bu kadar çabuk gerçekleşmesinin olası olmadığını söyleseler de, Trump Perşembe günü son teslim tarihini uzatmayacağını söyledi.
Bir alıcının, TikTok’un öneri algoritmasını satın almasını engelleyen yeni Çin ticaret kuralları, işleri daha karmaşık hale getiriyor. Reuters, Çin’in “gerekirse ByteDance tarafından ulaşılan herhangi bir anlaşmayı erteleme” politikasını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Şirket şu anda bir teklif için ekip oluşturan Oracle, Microsoft ve Walmart’tı aklında bulunduruyor. TikTok’un mevcut sahibi ByteDance, uygulamanın algoritmasını içermeyen anlaşmaları düşündüğünü bildiriliyor.
Bir ByteDance sözcüsü yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti, şirketin ABD’de veya başka herhangi bir pazarda TikTok’u kapatması gerektiğini asla önermedi” dedi. TikTok’un ABD’deki şu anki üst düzey yöneticisi Vanessa Pappas daha önce şirketin, uygulamanın ABD’de kalmasına izin verecek “ileriye yönelik birden fazla yol” olduğuna inandığını söylemişti.
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“Netflix İptal Edilsin” akımı, “Cuties” pedofili ile suçlandıkça ivme kazanıyor.
Kullanıcılar, yayın devi Netflix’in tartışmalı Fransız filmi “Cuties” yüzünden boykot ediyor. Sosyal medyada hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişi Cuties yapımı nedeniyle üyeliklerini sonlandırdıklarını belirtiyor.
Netflix boykot ediliyor!
İnsanlar, genç kızları “cinselleştirdiği” için Netflix aboneliklerini iptal etmeye başladı. #CancelNetflix hashtag’i, 9 Eylül’de Cuties’in piyasaya sürülmesinin ardından, 11 yaşındaki karakterlerini cinselleştirdiğini ve “pedofiliyi beslediğini” iddia eden insanlar tarafından Twitter’da trend oldu.
Fransa’da Mignonnes adlı Cuties, önemli beğeni topladı ve 2019 Sundance Film Festivali’nde yönetmenlik ödülü kazandı.
Netflix’in özetine göre, 11 yaşındaki Amy, işlevsiz ailesinden kaçmaya çalışırken “dans yoluyla özgüvenlerini geliştiren ‘Cuties’ adlı özgür ruhlu bir dans grubuna katılıyor.
Twitter’daki bir kullanıcı şunu yazdı: “Netflix neden bir çocuk pornosunun yayınlanmasına izin verdi? 650 küçük kız twerk yapıyor….”
Bir başkası: “Netflix ile on yıllık bir ilişkiyi bitirmek üzereyim. 11 yaşındaki bir kızın babası olarak bu kabul edilemez … Hiçbir ölçüde pedofili kabul edilemez #Cancel Netflix. ” diyerek ekledi.
The 11 year old girls who were sexually exploited filming Cuties shot those scenes in front of a director, a DP, a gaffer, their parents, a choreographer, a MUA, a hair person, a camera assistant, a wardrobe person, extras and more. Not one adult protected them. #CancelNetflix
— Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 11, 2020
Bazı kullanıcılar, öfkelerini haklı çıkarmak için filmin IMDb ebeveyn kılavuzunun ekran görüntülerini paylaşıyor. IMDb, filmdeki 18+ reytinglerini desteklemek için filmdeki bir dizi sahneden alıntı yapıyor: “Göğüslerin, serserilerin ve 11 yaşındaki zayıf giyimli kızların geniş kasıklarının uzun ve aşırı yakın çekimleri.”
Change.org‘da kullanıcıları, “çocukları istismar eden ve rahatsız edici bir ortam yaratan” içerik üzerinden Netflix aboneliklerini iptal etmeye davet eden bir imza kampanyası 600.000’den fazla imza kazandı. Netflix’in Fransız versiyonundan çok farklı olan filmin tanıtım afişinde 11 yaşındaki kızları cinselleştirmekle suçlanmasının ardından Cuties tartışma konusu oldu. Yayın devi posteri kaldırıp “uygunsuz” sanat eseri için bir özür yayınladı.
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iPhone 12 serisi 15 Eylül’deki etkinlikte yok!
Apple 15 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlik ile beraber yeni ürünler tanıtacağını duyurmuştu. Ne yazık ki bu lansmanda merak beklenen iPhone 12 serisinden herhangi bir cihaz tanıtılmayacak.
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iPhone 12 serisi bu lansmanda yok
Neredeyse her sene Eylül ayında olduğu gibi bu yıl da tüm gözler Apple’a çevrilmiş durumda. Apple2ın 15 Eylül’de yapacağı etkinlikle beraber ürün gamına yeni ürünler katacağı daha önce ifade edilmişti. Genellikle Eylül ayının ikinci haftası tanıtılan yeni iPhone modellerinin de bu etkinlikle beraber duyrulacağı düşünülüyordu. Fakat Apple iPhone 12 serisini başka bir etkinliğe saklıyor.
Uygun fiyatlı Apple Watch yolda
15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte tanıtılması olası cihazlar arasında yeni nesil Apple Watch 6 serisi ve uygun fiyatlı varyasyonu olan Apple Watch SE bulunuyor. Giyilebilir teknolojiler haricinde yeni iPad Air 4 ile yine uygun fiyatlı bir iPad 8 tanıtımı gerçekleştirilecek. Sektördeki paylaşımlarıyla dikkat çeken Jon Prosser tarafından paylaşılan tweet üzerine Gizchina’da yapılan habere göre Apple, bunlar haricinde de cihaz tanıtabilir. Prosser tarafından paylaşılan bilgilerin genellikle doğru ve güvenilir olduğunu da belirtmek gerekiyor. iPhone 12 serisine dair ilk görsel ve tasarım detayları da yine Jon Prosser tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.
For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:
Apple Watch SE
Apple Watch Series 6
(or Apple Watch & Watch Pro)
iPad Air 4
iPad 8
I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.
No iPhone or AirPods Studio
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
iPhone 12’ler için Ekim ayı işaret ediliyor
‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni iPhone’ların gelmeyeceği ifade edilince yeni cihazın çıkış tarihiyla alakalı söylentiler de artmaya başladı. Duyumlara göre iPhone 12 ailesi ancak Ekim ayının ortalarında gerçekleştirilecek lansmanla beraber tanıtılmış olacak.
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Android 11 için Android Auto’da müzik atlama hatasına garip çözüm!
Android Auto kullanıcıları Android 11 ile beraber yaşanan kendi kendine müzik atlama hatasını garip bir şekilde çözdü.
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Android 11 kullanıcıları otomobilde müzik dinleyemiyor
Android 11’in Google Pixel cihazlarda kullanıma sunulmasıyla beraber birçok farklı uygulama ve kullanıcıda da hatalar görünmeye başladı. Tabi ki bu hataların büyük çoğunluğu güncellemelerle kapatılmaya başlansa da Android Auto kullanıcıları bir hata yüzünden araçlarında müzik dinleyememekten şikayetçi.
AutoRevolution’da yer alan habere göre; Youtube Premium, Deezer ya da Spotify farketmeksizin herhangi bir müzik çalar uygulamasıyla araçlarına bağlanan kullanıcılar kendi kendine müzik atlama hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Google tarafından bu hatayla alakalı olarak herhangi bir güncelleme gelmezken bazı kullanıcılar da farklı çözüm yollarını deniyor.
Android 10’a dönüyorlar
Hangi müzik dinleme uygulamasını açarlarsa açsınlar sıkıntının devam ettiğini belirten kullanıcılar, Android 11 sürümünden 10’a geri dönüş yapıyor. Bu şekilde en azından güncelleme gelinceye kadar hatadan uzak kalmış ve müzik keyiflerini sürdürmüş oluyorlar
Çözüm konum servislerinde
Reddit’te bir Google Pixel 4a kullanıcısı tarafından paylaşılan çözüm, herkesi şaşırttı. Google’ın konum servislerini kapatan kullanıcı, Android Auto’da müzik dinlerken herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Ancak araçta en çok ihtiyaç duyulan navigasyon uygulamalarının konum servislerinin kapalı olması nedeniyle çalışmadığı hesaba katılırsa bu çözüm pek de iyi değil. Google’ın bu hatayı gelecek güncellemelerle düzeltmesi gerekiyor.