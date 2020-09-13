Çin Hükümeti’nin, satılmaktansa TikTok’u kapatmayı tercih ettiği bildirildi

Çin, TikTok’un ABD’deki geleceğini güvence altına alma girişimlerine bir adım daha atabilir. Reuters, ülkedeki yetkililerin satış yapılmasına karşı olduklarını ve uygulamanın bir Amerikan şirketine satılmasındansa yasaklanmasını tercih ettiklerini bildirdi. “Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan üç kişinin” yer aldığı raporda, “Çinli yetkililer, zorla satışın hem ByteDance hem de Çin’in Washington baskısı karşısında zayıf görünmesine neden olacağına inanıyor.” ifadelerine yer verildi.

TikTok bilmecesi nasıl çözülecek?

Donald Trump’ın 15 Eylül’de TikTok’a bir Amerikan şirketiyle yeni bir yuva bulması için son teslim tarihinden yalnızca günler öncesine denk geliyor. Uzmanlar, bir anlaşmanın bu kadar çabuk gerçekleşmesinin olası olmadığını söyleseler de, Trump Perşembe günü son teslim tarihini uzatmayacağını söyledi.

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Bir alıcının, TikTok’un öneri algoritmasını satın almasını engelleyen yeni Çin ticaret kuralları, işleri daha karmaşık hale getiriyor. Reuters, Çin’in “gerekirse ByteDance tarafından ulaşılan herhangi bir anlaşmayı erteleme” politikasını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Şirket şu anda bir teklif için ekip oluşturan Oracle, Microsoft ve Walmart’tı aklında bulunduruyor. TikTok’un mevcut sahibi ByteDance, uygulamanın algoritmasını içermeyen anlaşmaları düşündüğünü bildiriliyor.

Bir ByteDance sözcüsü yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti, şirketin ABD’de veya başka herhangi bir pazarda TikTok’u kapatması gerektiğini asla önermedi” dedi. TikTok’un ABD’deki şu anki üst düzey yöneticisi Vanessa Pappas daha önce şirketin, uygulamanın ABD’de kalmasına izin verecek “ileriye yönelik birden fazla yol” olduğuna inandığını söylemişti.