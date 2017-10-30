BMW, MotoGP’ye Özel Olarak Ürettiği M5 Güvenlik Aracını Tanıttı

BMW M5’in son lansmanını takiben, Alman otomobil üreticisi Valencia, İspanya’da ki şampiyonanın son turunda prömiyer yapacak olan MotoGP Güvenlik Aracı versiyonunu açıkladı.

Özel olarak donatılmış M5, 2018 sezonunda kullanılacak ve kullanılan BMW M2 Güvenlik Aracının yerini alacak.

Giriş seviyesindeki bir M5 ile karşılaştırıldığında, MotoGP Güvenlik Aracı yan kenarlarında karbon fiber olan bir arka difüzöre, arka rüzgarlığa, ön panjure ve dikiz ayna kapakları da dahil olmak üzere mevcut M Performans Parçaları ile donatılmış bulunuyor. Buna ek olarak araç, M4 GTS modelinde kullanılan titanyum M Performans egzoz sistemi ve koltuklar gibi bir kaç özelliğe sahip.

Diğer 2018 M5 modellerinde de olduğu gibi aracın gücü, 600 beygir gücü ve 750 Nm torkla birlikte çift turbo şarjlı 4.4 litrelik V8’den geliyor. Bütün bu özellikler M xDrive sistemi ile birleşince Süper Sedan, 3.4 saniyede 100 km / saat (62 mil / saat) hızla vuruş yaparak çıkış yapabiliyor.