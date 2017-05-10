Yaklaşık 25 yıl kadar önce 90 milyon yıllık bir bebek dinazor fosili bulunmuştu ve bu bebek dinazorun daha önce bilmediğimiz bir tür olduğu ortaya çıktı.

Bu fetüs fosilin adı Beibeilon sinensis. Çin’in bebek ejderhası anlamına geliyor. Bu bebek yılalr boyunca Çin ile Amerika arasında gitti geldi. Fosil ilk olarak Çin’in Henan bölgesinde 1992 yılında keşfedil ve 1993 yılında Charles Magovern’a satıldı. Magovern, Colorado’da bulunan çiftliğinde bu kalıntıyı açtı ve içerisinde büyük yumurtalar buldu. Etrafındaki kemik temizlenince kalıntının 39 cm büyüklüğünde bir fetüs olduğu ortaya çıktı.

Fetüse 1996 yılında Baby Louie adı verildi. Baby Louie’nin türü ve genolojisi bugüne kadar bilinmiyordu. 2007 yılında Kuzey Çin’in ortasında dev bir oviraptorosaur bulundu. Gigantoraptor adı verilen bu hayvan 8 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda. Baby Loui’nin de bu aileye dahil olduğu ortaya çıktı.