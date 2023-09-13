Apple’ın merakla beklenen iPhone 15 serisi dün yapılan lansman ile tanıtıldı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine Dinamik Ada, 48 MP ana kamera, mat renkler ve Apple A16 Bionic işlemcisi ile gelen yenilikler ile dikkat çekiyor.

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iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise titanyum kasada geliyor. Ayrıca 48 MP ana kamerada 24 mm, 28 mm ve 35 mm üç farklı odak mesafesi, 4K 60 fps ProRes kayıt, Aksiyon Butonu, PC oyunları oynatabilen 3nm Apple A17 Pro işlemci ve Pro Max’e özel 5x zoom yapabilen telefoto lens ile geliyor.

Her iki seride ise beklenildiği gibi lightning girişi artık yerini USB Tip-C’ye bıraktı. Ancak iPhone 15 serisi USB 2.0 arayüzü kullanırken 15 Pro serisinde USB 3 arayüzü kullanılıyor.

Temel detayları, renk seçenekleri ve fiyatlarıyla beraber Aydoğan sadece 9 dakikada iPhone modellerini bizlere aktarıyor.

iPhone 15 özellikleri

Boyut: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

147,6 x 71,6 x 7,8 mm Ağırlık: 171 gram

171 gram Kasa: Alüminyum

Alüminyum Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Grafik: 5 çekirdek Apple GPU

5 çekirdek Apple GPU Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 3.877 mAh

3.877 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi

iPhone 15 Plus özellikleri

Boyut: 160,9 x 77,8 x 7.8 mm

160,9 x 77,8 x 7.8 mm Ağırlık: 201 gram

201 gram Kasa: Alüminyum

Alüminyum Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Grafik: 5 çekirdek Apple GPU

5 çekirdek Apple GPU Bellek: 6 GB

6 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 4.912 mAh

4.912 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi

iPhone 15 Pro özellikleri

Boyut: 146.6 x 70.6 x 8.3 mm

146.6 x 70.6 x 8.3 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Kasa: Titanyum

Titanyum Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Grafik: 6 çekirdek Apple GPU

6 çekirdek Apple GPU Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB

128 / 256 / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 3.650 mAh

3.650 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Boyut: 159.9 x 76.7 x 8.3 mm

159.9 x 76.7 x 8.3 mm Ağırlık: 221 gram

221 gram Kasa: Titanyum

Titanyum Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit

6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Grafik: 6 çekirdek Apple GPU

6 çekirdek Apple GPU Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 256 / 512 GB / 1 TB

256 / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes

4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS

Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS Batarya: 4.852 mAh

4.852 mAh Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi