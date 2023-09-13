Apple’ın merakla beklenen iPhone 15 serisi dün yapılan lansman ile tanıtıldı. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine Dinamik Ada, 48 MP ana kamera, mat renkler ve Apple A16 Bionic işlemcisi ile gelen yenilikler ile dikkat çekiyor.
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9 dakikada iPhone 15 Özellikleri ve Fiyat Karşılaştırması
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise titanyum kasada geliyor. Ayrıca 48 MP ana kamerada 24 mm, 28 mm ve 35 mm üç farklı odak mesafesi, 4K 60 fps ProRes kayıt, Aksiyon Butonu, PC oyunları oynatabilen 3nm Apple A17 Pro işlemci ve Pro Max’e özel 5x zoom yapabilen telefoto lens ile geliyor.
Her iki seride ise beklenildiği gibi lightning girişi artık yerini USB Tip-C’ye bıraktı. Ancak iPhone 15 serisi USB 2.0 arayüzü kullanırken 15 Pro serisinde USB 3 arayüzü kullanılıyor.
Temel detayları, renk seçenekleri ve fiyatlarıyla beraber Aydoğan sadece 9 dakikada iPhone modellerini bizlere aktarıyor.
iPhone 15 özellikleri
- Boyut: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm
- Ağırlık: 171 gram
- Kasa: Alüminyum
- Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Grafik: 5 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 3.877 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi
iPhone 15 Plus özellikleri
- Boyut: 160,9 x 77,8 x 7.8 mm
- Ağırlık: 201 gram
- Kasa: Alüminyum
- Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Grafik: 5 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 6 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik
- Bağlantı: Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 4.912 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi
iPhone 15 Pro özellikleri
- Boyut: 146.6 x 70.6 x 8.3 mm
- Ağırlık: 187 gram
- Kasa: Titanyum
- Ekran: 6,1 inç 1179 x 2556 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Grafik: 6 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 3.650 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi
iPhone 15 Pro Max özellikleri
- Boyut: 159.9 x 76.7 x 8.3 mm
- Ağırlık: 221 gram
- Kasa: Titanyum
- Ekran: 6,7 inç 1290 x 2796 piksel Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Grafik: 6 çekirdek Apple GPU
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 4K 60 fps Dolby Vision HDR / 4K 30 fps Sinematik / 4K 60 fps ProRes
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, UWB 2, Uydu SOS
- Batarya: 4.852 mAh
- Şarj: 20 Watt, 15 Watt MagSafe, 7,5 Watt Qi