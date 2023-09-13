Apple’ın iPhone 15 etkinliği sonrasında yeni serinin Türkiye fiyatları da açıklandı. iPhone 15 Türkiye fiyatı beklenenin çok daha altında geldi diyebiliriz. Tabii bu yeni modellerin ülkemizde 2 kat daha pahalıya satılması gerçeğini değiştirmiyor. 70.000 TL’ye iyi dediğimiz buna alıştığımız bu günlerde Apple Türkiye’den bir de sürpriz geldi. Apple Türkiye tarihi boyunca ilk defa bir iPhone modelinin fiyatını düşürdü.

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iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri ülkemizde 3.000 TL ila 5.000 TL arasında ilginç bir indirim aldı. Bu resmi fiyatlar. Yani perakende teknoloji mağazalarından iPhone 14 veya 14 Plus almadan önce fiyatları Apple Store’dan kontrol etmenizde fayda var ki kazıklanmayın. Fiyatlara geçmeden önce vergisiz telefon almak isteyenlerin bu modellere bakmaması gerektiğini çünkü yeni yasanın iPhone’u kapsamayacağını belirtelim.

iPhone 15 Türkiye fiyatı

iPhone 15 128 GB – 49.999 TL

iPhone 15 256 GB – 53.999 TL

iPhone 15 512 GB – 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB – 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB – 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB – 68.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB – 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB – 68.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB – 76.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB – 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB – 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB – 92.999 TL

iPhone 14 yeni fiyatı

iPhone 14 128 GB – 43.999 TL

iPhone 14 256 GB – 47.999 TL

iPhone 14 512 GB – 55.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB – 49.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB – 53.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB – 61.999 TL

Apple Watch Türkiye fiyatı

Apple Watch Ultra 2 39.999 TL

Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 41mm, GPS – 14.999 TL

Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 41mm, GPS + Cellular – 25.499 TL

Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 45mm, GPS – 15.999 TL

Apple Watch Series 9 – Alüminyum, 45mm, GPS + Cellular – 26.499 TL

Apple Watch Series 9 – Paslanmaz Çelik, 41mm – 33.499 TL

Apple Watch Series 9 – Paslanmaz Çelik, 45mm – 34.999 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS – 9.499 TL

Apple Watch SE 44 mm GPS – 10.499 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular – 17.599 TL

Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular – 18.599 TL