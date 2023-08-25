Google’ın popüler akıllı telefon serisi Pixel A, yeni bir modelle güncellenmeye yönelik hazırlıklar yapıyor. Google Pixel 8a, Pixel 7a’nın ardından gelecek. Bugün ise Geekbench test sonuçlarına göre bazı önemli performans özelliklerini sergiliyor. Geleneksel olarak, telefonun Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Geekbench listesine göre, “Akita” kod adlı Google Pixel 8a, düşük saat hızına sahip bir Tensor G3 yonga seti ve Mali-G715 GPU ile güçlendirilmiş. Bu yeni model, işlemcinin ana çekirdek hızının 2,9 GHz ve verimli çekirdek hızının 1,7 GHz olduğu bir 1+4+4 küme yapılandırması kullanıyor. Bu düzenleme, cihazın dengeli bir performans ve verimlilik deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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Google Pixel 8a’nın aynı zamanda kesintisiz çoklu görev ve üstün uygulama performansı sunmak üzere 8 GB’a kadar RAM ile donatılması bekleniyor. Ayrıca, yakında çıkacak olan Android 14 işletim sistemini kutudan çıkar çıkmaz çalıştırarak kullanıcılara en son Android sürümü deneyimini sunacak.

Performans açısından, Geekbench test sonuçlarına göre Pixel 8a, tek çekirdekli testte 1.218 puan ve çok çekirdekli testte 3.175 puan elde ederek etkileyici bir performans sergiliyor. Bu sonuçlar, günlük görevleri rahatlıkla yerine getirebilecek yetenekli bir orta sınıf telefonunu işaret ediyor. Yaklaşan Pixel 8a ile ilgili daha fazla detay henüz belli değil, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz.