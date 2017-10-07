Discord, söz verdiği gibi görüntülü sohbet ve ekran paylaşımı fonksiyonunu aktif hale getiriyor!

Discord, daha önce vadettiği tüm yenilikleri hayata geçiriyor. Teknoloji tutkunları Ağustos ayında talep edilen özelliklerin test edilmesine başladığını hatırlayabilir. Deneme sürecine, toplam kullanıcıların yaklaşık yüzde 5’inde mevcuttu. Şimdi, herkes birebir görüşmelerde veya doğrudan mesajlaşma grubunda on kişiye kadar görüntülü sohbet avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca, web kamerası videosu ve ekran paylaşımı arasında geçiş yapma özelliği de aktif hale geliyor. Yazılıma yapılam güncelleme, resimdeki resim desteği içeriyor ve diğer şeyleri (sunucular veya DM’ler gibi) kontrol ederken görüntülü sohbet etmenize izin veriyor. 45 milyon abone bu tüm taptaze yeteneklere buluşacak.

Test aşamasının ilan edildiği tarihte Discord, beşten fazla grupta video sohbet gerçekleşirken,kalitede belli düzeyde düşüş yaşanabileceğini bildirdi. Lakin şirket, bu açıklamayı biraz da kendisini güvence altına almak için yaptığını düşünüyoruz. Test sürecinden günümüze kadar, pek çok sorunun ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Video sohbetin yanı sıra, metin, emoji gibi mimarilerde yaşanan sorunlarda büyük ölçüde düzeltildi.

Yeni güncellemelerle donatılmış yama, ay içerisinde yayınlanacak.