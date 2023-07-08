Bildiğiniz gibi yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücreti 20.000 TL oldu. 6091 TL’den 20.000 TL’ye yükselen bu meblağa Türkiye garantili birçok telefon alınabiliyor. Biz de bu paraya alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

20.000 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar şu şekilde:

Xiaomi 12T

Samsung Galaxy S22

POCO F5

Nothing Phone (1)

realme 10 Pro+

Samsung Galaxy S21 FE

Honor 70

POCO F4

Samsung Galaxy A34

HONOR X9a

Peki siz bu listedeki telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 20.000 TL OLDU! | %328 ZAM yapıldı!: https://youtu.be/24ASEbBLvGc

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