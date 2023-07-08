Bildiğiniz gibi yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücreti 20.000 TL oldu. 6091 TL’den 20.000 TL’ye yükselen bu meblağa Türkiye garantili birçok telefon alınabiliyor. Biz de bu paraya alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.
20.000 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar şu şekilde:
Xiaomi 12T
Samsung Galaxy S22
POCO F5
Nothing Phone (1)
realme 10 Pro+
Samsung Galaxy S21 FE
Honor 70
POCO F4
Samsung Galaxy A34
HONOR X9a
Peki siz bu listedeki telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
IMEI KAYIT ÜCRETİ 20.000 TL OLDU! | %328 ZAM yapıldı!: https://youtu.be/24ASEbBLvGc
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