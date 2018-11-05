79 TL’ye XIAOMI YEELIGHT hareket algılayan gece lambası (VİDEO)

Xiaomi Yeelight inceleme videomuzda, hareket algılayabilen gece lambasının özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Xiaomi Yeelight gece lambası özellikleri

İlk olarak ürünün fiyatından başlayacak olursak normal şartlarda 95 TL civarında satılan ürün, ülkemizden almak istediğinizde 150 TL’ye kadar değişen fiyatlarla listeleniyor. Ancak şu anda geçerli olan Gearbest indirimiyle 79 TL‘ye ürünü satın alabilmek mümkün.

Sade bir tasarıma sahip Xiaomi Yeelight, isterseniz arkasındaki askı aparatı sayesinde herhangi bir yere asılabiliyor isterseniz de yapışkanlı arka yüzeyi sayesinde bir yüzeye yapıştırılabiliyor. Cihazın açık, kapalı ve otomatik olmak üzere üç farklı modu bulunuyor. Otomatik modda iken cihaz üzerindeki infrared sensör ile hareketleri algılıyor ve bu sayede sadece ihtiyacınız olduğunda devreye giriyor. 120 derece algılama açısı sunan ciha, ön tarafta 5-7 metre algılama mesafesine sahipken, yandan 2-3 metre uzaklıktan algılama yapabiliyor.

İçerisinde 750 mAh kapasiteli bir pil bulunan Yeelight, bu pille birlikte tek şarjda 120 güne varan bir pil ömrü sağlıyor. Pil bittiğinde ise microUSB üzerinden cihazı şarj edebiliyorsununuz.