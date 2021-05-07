7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog

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HWP ofisinde de konuştuğumuz market konusunda sizlerin de merakını gidermek için bir Vlog çekimi gerçekleştirdik. Eren ve Nihat ofisimizin yakınındaki CarrefourSA mağazasına giderek nelerin yasak nelerin satışta olduğuna göz attılar.

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Marketlerde hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?

Daha önce getirildiği söylenen alkol satışı kısıtlamasına ek olarak; marketlerde (zincir ve süper marketler de dahil olmak üzere) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına yasal olarak izin verilmeyeceği söylenmişti. Ayrıca yeni alınan kararlarla birlikte, vatandaşların zorunlu temel ihtiyacı olarak görülen ürünler dışında herhangi bir ürünün, malzemenin veya gıdanın satışına izin verilmeyeceği söylendi. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek.

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Marketlerdeki birçok ürünün satışının yasaklanmasının ardından gözler sigara ve tütün ürünlerine çevrildi. Sigara satışı sorularına da yanıt; İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı’dan geldi. “Sigara yasağına” ilişkin iddiaları yalanlayan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki bilgi kirliliğinin sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

Durumu bir de kendi gözlerimizle görelim ve sizlere aktaralım istedik

Eren ve Nihat, çok merak edilen bu yasakların uygulanma durumunu yerinde görebilmek ve sizlere aktarabilmek adına HWP ofisinin yakınında bulunan bir markete doğru yola koyuldular. Market içinde karşılaştıklarına bakarsak; genelgede yayınlandığı gibi evcil hayvan mamaları, temel gıdalar gibi ürünlerin satışı serbestti. Öte yandan mangal, ızgara demiri, kitap, alkol, parfüm ve deodorant gibi ürünlerin satışı yapılmıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge neleri içeriyor?

(Genelgenin kopyasını, aşağıda bulabilirsiniz.)

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 – 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin Pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.