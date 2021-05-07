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7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
HWP ofisinde de konuştuğumuz market konusunda sizlerin de merakını gidermek için bir Vlog çekimi gerçekleştirdik. Eren ve Nihat ofisimizin yakınındaki CarrefourSA mağazasına giderek nelerin yasak nelerin satışta olduğuna göz attılar.
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Marketlerde hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?
Daha önce getirildiği söylenen alkol satışı kısıtlamasına ek olarak; marketlerde (zincir ve süper marketler de dahil olmak üzere) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına yasal olarak izin verilmeyeceği söylenmişti. Ayrıca yeni alınan kararlarla birlikte, vatandaşların zorunlu temel ihtiyacı olarak görülen ürünler dışında herhangi bir ürünün, malzemenin veya gıdanın satışına izin verilmeyeceği söylendi. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek.
Marketlerdeki birçok ürünün satışının yasaklanmasının ardından gözler sigara ve tütün ürünlerine çevrildi. Sigara satışı sorularına da yanıt; İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı’dan geldi. “Sigara yasağına” ilişkin iddiaları yalanlayan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki bilgi kirliliğinin sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.
Durumu bir de kendi gözlerimizle görelim ve sizlere aktaralım istedik
Eren ve Nihat, çok merak edilen bu yasakların uygulanma durumunu yerinde görebilmek ve sizlere aktarabilmek adına HWP ofisinin yakınında bulunan bir markete doğru yola koyuldular. Market içinde karşılaştıklarına bakarsak; genelgede yayınlandığı gibi evcil hayvan mamaları, temel gıdalar gibi ürünlerin satışı serbestti. Öte yandan mangal, ızgara demiri, kitap, alkol, parfüm ve deodorant gibi ürünlerin satışı yapılmıyordu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge neleri içeriyor?
(Genelgenin kopyasını, aşağıda bulabilirsiniz.)
- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
- 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
- Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
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İnceleme
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
Xiaomi Mi 11 incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de 9.999 TL fiyatla satışa çıkan Mi 11’in bu sefer de global versiyonuna bakıyoruz.
Xiaomi Mi 11 modellerinin fiyat ve diğer bilgilerini kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/76e7301b
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 ineleme (TR versiyon)
Türkiye’de 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama alanıyla gelen Xiaomi Mi 11, özellikle ekran ve ses kanadında önemli geliştirmeler sunuyor. 8.1 mm inceliğinde ve 196 gram ağırlığında olan cihaz, 6,81 inç boyutunda 2K AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda 1 milyar renge denk gelen 10 bit renk desteği, 120 Hz tazeleme hızı, HDR10+ desteği de sağlıyor. Gorilla Glass Victus ile gelen cihaz, darbelere karşı dayanıklı bir yapıda.
Snapdragon 888 ile en güçlü telefonlardan biri olan Xiaomi Mi 11, dediğim gibi 8 GB RAM versiyonu ile ülkemize geldi. 128 GB ve 256 GB depolama alanı da telefonun öne çıkan yanlarından. Bu depolama birimi UFS 3.1 olduğunu da belirtelim. Daha önce test ettiğimiz 12 GB RAM ve 256 GB depolalama sunan Çin versiyonuna göre aldığımız performans Xiaomi’nin vadettiği gibi çıktı.
Kamera kanadında 108 MP ana lensin yanı sıra 13 MP geniş açı, 5 MP de makro sensörü konumlandırılmış. 8K 30 fps video çekebilen telefon, video ve fotoğrafta ciddi geliştirmeler sunuyor. Ön kamera ise 20 MP ve FHD çekim yapabiliyor.
Harman Kardon imzalı stereo hoparlörleri, müzik, film ve oyun keyfi için ideal. Hatta çok daha iyi seviyede. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, BT 5.2 destekleri de sunuyor. 4600 mAh bataryasını 55 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj ile sunabilen telefon, 10 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor.
128 GB versiyonu 9.999 TL, 256 GB versiyonu ise 10.499 TL fiyatla satışta olduğunu belirtelim.
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Kamera Kıyaslama
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Google Pixel telefonlarının kameralarının çok iyi iş başardığını, gerçeğe en yakın fotoğrafları çıkarttığını ve özellikle portre çekimlerdeki kalitesinin diğer markaların kameralarından daha iyi olduğunu çoğu Android sever biliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki Pixel telefonlarda olan bu Google Kamerayı kendi Android telefonlarımıza da kurabiliyor muyuz? Cevap: Evet.
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Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam – YouTube
Google Kamera nasıl kurulur?
Öncelikle telefonunuzun Google Kameraya uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Birçok Android telefon için Google Kamera kurulabiliyorken bazılarına kurulamıyor. Kurulamayan telefonlardan örnek vermek gerekirse Samsung kanadında Exynos işlemcili modellere Gcam yazılımını yüklemek mümkün olmayabiliyor. Snapdragon versiyonları için çalışmalar yapılsa da bu kurulumu yapmak Samsung cihazlar için zor oluyor ya da hiç olmuyor. Ayrıca Huawei telefonlar da Google servisleri olduğunda bile kurulamıyorken artık Google servislerinin de olmaması sebebiyle artık böyle bir imkan da bulunmuyor. Ancak diğer Android markalarında rahatlıkla kurulabiliyor. İlk olarak camera2api aktif olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Camera2 API Probe uygulamasını Play Store üzerinden telefonunuza kurarak Google Kamera desteği olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu uygulama telefonunuzdaki kamera hakkında detaylıca özellikleri listeleyecek. Eğer telefonunuz uygunsa, en uygun Gcam APK’sını ve Config ayarlarını bulup yükleyebilirsiniz.
En uyumlu Google Kamera nasıl bulunur?
Bu konuda kesin bir bilgi olmamakla beraber deneme yanılma yoluyla size ve telefonunuza en uygun modu bulabilirsiniz. Buradaki linke girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada birçok Google Kamera geliştiricisi mevcut. Bunlardan bir tanesi seçip en stabil olanı indirebilirsiniz. APK olarak indireceğiniz için Bilinmeyen Kaynaklar’dan indirmeye izin vermeniz gerekiyor. Buna izin verdikten sonra artık Google Kamera kurulmuş oluyor. İndirdiğiniz APK’nın stabil ve telefonunuza uygun olmasına dikkat edin. Aksi takdirde Gcam’i kurmuş olsanız bile açılmayabilir, açılıp sürekli uygulamadan atabilir veya açılsada fotoğraf çekiğinizde çekilen fotoğrafı kaydetmemiş olabilir.
Google Kameraya uygun Config nasıl yüklenir?
Öncelikle Config nedir buna bir yanıt verelim. Config, Türkçe karşılığıyla konfigürasyon anlamına gelir ve fotoğrafın çekim esnasındaki pozlama, kontrast, Açık ve koyu tonlar, gölgeler, sıcaklık ve renk tonu, canlılık ve doygunluk gibi ayarların düzenlendiği kısımdır. Geliştiriciler tarafından nasıl birçok Google Kamera seçenekleri varsa aynı şekilde Configler de bulunur. Bu kişisel bir göz zevkidir. Kimi geliştiriciler sıcak renkler sunan yazılımlar geliştirirken kimileri ise soğuk renkler üreten yazılım geliştirir. Ek olarak daha canlı ve keskin sonuçlar alabilirken daha yumuşak ve gerçeğe yakın renkler de verebilir. Gelelim nasıl Config kurulacağına. Eğer telefonunuza uygun bir Google Kamera bulduysanız ve config dosyasını da indirdiyseniz, sıra bu Config’i Google Kamera’ya kurmaya geldi. Maddeleri teker teker uygulayalım:
- Google Kamera uygulamasını açın ve ayarlarına girin.
- Ayarların en alt tarafında bulunan yapılandırma kısmına girin.
- Karşınıza gelecek olan üç seçenekten en alttaki “kaydet” kısmına basıp herhangi bir şey (asdfg) yazın ve kaydedin.
Bu adımları yaptıktan sonra telefonunuzun dosyalar kısmına girmeniz gerekiyor. Burada İndirilenler veya Download dosyasına girin ve indirdiğiniz Config’i seçerek “Taşı” seçeneğine basın. Taşıma işlemini yine telefonunuzun Dosyalar kısmında;
- Depolama>Gcam>Configs7 dosyası içine bırakın.
- Google Kamerayı açın.
- Uygulamayı açtıktan sonra kamera değiştirme denklanşör ve fotoğraflar kısmının arlarında bulunan siyah noktaya iki kere basın.
- Karşınıza Choose Config kısmı gelecek. Buradaki seçeneklerden indirdiğiniz Config’i seçin ve uygula (restore) seçeneğine basın.
Google Kamera kendini yeniden başlatacak ve artık indirdiğiniz Config’te GCam’e uyumlu bir hale gelmiş olacak.
Biz videoda kullandığımız telefonlar olan Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC için Google Kamerayı buradan, Config dosyasını da buradan indirdik. Eğer siz de bu telefonları kullanıyorsanız bu linklerden faydalanabilirsiniz. Ek olarak başka Xiaomi telefonları kullanıyorsanız buradaki linkten kendi telefonunuza uygun olanı indirebilirsiniz.
Eğer Xiaomi’den başka bir Andriod marka telefon kullanıyor iseniz buradaki linkten Google Kamera APK’larına ulaşabilirsiniz.
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Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite, hakkında en çok soru aldığımız ve ülkemizde çok beklenen iki akıllı telefon modeliydi. Bu telefonlar nihayet ülkemizde satışa çıktı. Fakat kafalarda hala bir soru var “Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor?”. Sizin için bu soruyu cevaplamaya çalıştığımız videomuzda, Eray, Eren ve Dilşah bir araya gelerek; 2 cihazla da aynı koşullarda fotoğraflar çektiler. İki cihazın fotoğraf performansını irdelediğimiz videomuz, umuyoruz ki kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacaktır.
Kıyaslamalarımız arasındaki detaylara geçmeden önce, sizin de kendi kıyaslamanızı yapabilmeniz adına, iki cihazla da çektiğimiz fotoğrafların Drive linkini buraya bırakalım.
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ın HepsiBurada üzerindeki güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ın Trendyol üzerindeki güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İçindekiler
Yoğun güneş ışığıyla Xiaomi Mi 11 Lite daha iyi baş ediyor
Yoğun güneş ışığı altında maalesef Galaxy A52 bir miktar afallıyor. Buna karşılık Xiaomi Mi 11 Lite yoğun ışık altında bile, herhangi bir patlama yaşamadan stabil fotoğraflar çekebiliyor. Fakat A52’nin öne çıktığı noktaysa, renkler. Konu renklere gelince A52, özellikle yeşil tonları çok güzel bir şekilde aktarmayı başarıyor. Üstelik kompozisyon ne kadar karmaşık olsa bile. Eğer sıklıkla doğa fotoğrafı çekecekseniz; bu noktada Galaxy A52 bir nebze öne geçiyor diyebiliriz. Fakat Mi 11 Lite da manzara çekimlerinde detayları daha başarılı bir şekilde sunabiliyor. Fotoğrafa yaklaştığınız zaman aradaki farkı görebilmeniz zor değil.
Fotoğraf performansı, birçok kişinin akıllı telefon seçimindeki en önemli kriterlerden biri. Durum böyle olunca da, sizleri cihazların fotoğraf performansı konusunda aydınlatmaya çalışıyoruz. Fakat yine de, Galaxy A52 ve Mi 11 Lite için bariz bir şampiyon belirleyebilmek mümkün değil. 2 cihaz da, farklı ışık koşulları altında ve farklı kompozisyonlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayabiliyor. Bu noktada, cihazlardan birisi fotoğraf performansı noktasında daha iyi diyemiyoruz.
Samsung Galaxy A52 Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz ekran
İşlemci ve Ram
Snapdragon 720G 4G işlemci
4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği
Kamera
64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera
25W hızlı şarj desteğiyle 4500 mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
IP67 sertifikası,
NFC,
Stereo hoparlör,
Android 11
Xiaomi Mi 11 Lite Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) Piksel 402 PPI
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
Corning Gorilla Glass 5
84.96 % ekran gövde oranı
İşlemci
CPU:Qualcomm® Snapdragon 732G
GPU: Qualcomm® Adreno™ 618
MIUI 12, Android 11
BATARYA 4250mAh batarya 33W destekli hızlı şarj
Kamera
64MP ana kamera OIS YOK f/1.79, 6 katmanlı lens
8MP geniş açı kamera 119° derece , f/2.2
5MP telemakro kamera f/2.4 (3cm-7cm)
4K | 30fps 1080p | 60fps 720p ve 1080p | 30fps Ağır çekim video: 120fps | 1080p/720p
16MP f/2.45 ön kamera1080p | 30fps, 720p | 120fps
Ses
Stereo hoparlör
3.5mm jak yok
ve Bluetooth 5.1
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