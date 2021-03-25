5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!

Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli yeni modeli NBTC’de görüntülendi. İşte Realme 8 Serisinin 5G destekli yeni modelinin bilinen detayları.

Realme, 24 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modelleri Realme 8 ve Realme 8 Pro‘yu tanıttı. Yeni modellerini tanıtan Realme, ilginç bir şekilde yeni modellerinin ikisinde de 5G bağlantısına yer vermedi. Ancak şirket, 8 Serisi bünyesine yeni eklenecek 5G destekli bir modelin varlığını açıkladı. Şimdi ise Realme, Realme 8 5G modelini NBTC’de sergiledi.

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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli modeli NBTC üzerinde ortaya çıktı. Realme 8 Serisi’nin ilk 5G destekli modeli olacak olan cihaz, listelerde RMX3241 model numarası ile yer alıyor. Ancak cihaz bir bilgi yer almıyor.

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Öyle ki Realme de şimdilik Realme 8 5G hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak cihazın minimum Realme 8 ve 8 Pro özelliklerinde olacağı düşünülüyor. Bakalım Realme 5G destekli yeni Realme 8 modelini ne zaman tanıtacak? Gelin şimdi 4G destekli Realme modellerinin özelliklerine göz atalım.

Realme 8 ve 8 Pro özellikleri!

Serinin ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek Helio G95 yonga setini barındırıyor. Realme 8 bu işlemciyi 4GB/6GB/8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz AMOLED bir ekran ile gelen cihaz Android 11 işletim sistemine ve 128GB depolamaya sahip.

Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Arka tarafında ise dörtlü kamera grubunu taşıyan cihaz, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörünü içerisinde barındırıyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil yer alıyor.

Realme 9 Pro‘ya baktığımızda ise performans tarafında Snapdragon 720G‘nin yer aldığını görüyoruz. AMOLED bir ekran ile gelen cihaz 6GB ve 8GB Ram bellek seçeneğine sahip. 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, 16MP ön kameraya, 108MP ana arka kameraya sahip. Bununla birlikte 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörler cihazda yer alıyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 destekli Realme UI 2.0 kullanılıyor.

Son olarak Realme 8 Pro içerisinde 4500mAh‘lik 50W hızlı şarj destekli bir batarya barındırıyor. Her ne kadar kutusundan 65W hızlı şarj adaptörü çıksa da cihaz 50W hızlı şarjı destekleyebiliyor. Firmanın önceki modeli Realme 7 Pro‘nun 65W hızlı şarj destekli olması Realme‘nin bu konuda bir geriye gidiş yaşadığını gösteriyor.

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