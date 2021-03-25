Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli yeni modeli NBTC’de görüntülendi. İşte Realme 8 Serisinin 5G destekli yeni modelinin bilinen detayları.
Realme, 24 Mart tarihinde yeni akıllı telefon modelleri Realme 8 ve Realme 8 Pro‘yu tanıttı. Yeni modellerini tanıtan Realme, ilginç bir şekilde yeni modellerinin ikisinde de 5G bağlantısına yer vermedi. Ancak şirket, 8 Serisi bünyesine yeni eklenecek 5G destekli bir modelin varlığını açıkladı. Şimdi ise Realme, Realme 8 5G modelini NBTC’de sergiledi.
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Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli modeli NBTC üzerinde ortaya çıktı. Realme 8 Serisi’nin ilk 5G destekli modeli olacak olan cihaz, listelerde RMX3241 model numarası ile yer alıyor. Ancak cihaz bir bilgi yer almıyor.
Öyle ki Realme de şimdilik Realme 8 5G hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak cihazın minimum Realme 8 ve 8 Pro özelliklerinde olacağı düşünülüyor. Bakalım Realme 5G destekli yeni Realme 8 modelini ne zaman tanıtacak? Gelin şimdi 4G destekli Realme modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8 ve 8 Pro özellikleri!
Serinin ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek Helio G95 yonga setini barındırıyor. Realme 8 bu işlemciyi 4GB/6GB/8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz AMOLED bir ekran ile gelen cihaz Android 11 işletim sistemine ve 128GB depolamaya sahip.
Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Arka tarafında ise dörtlü kamera grubunu taşıyan cihaz, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörünü içerisinde barındırıyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil yer alıyor.
Realme 9 Pro‘ya baktığımızda ise performans tarafında Snapdragon 720G‘nin yer aldığını görüyoruz. AMOLED bir ekran ile gelen cihaz 6GB ve 8GB Ram bellek seçeneğine sahip. 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, 16MP ön kameraya, 108MP ana arka kameraya sahip. Bununla birlikte 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörler cihazda yer alıyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 11 destekli Realme UI 2.0 kullanılıyor.
Son olarak Realme 8 Pro içerisinde 4500mAh‘lik 50W hızlı şarj destekli bir batarya barındırıyor. Her ne kadar kutusundan 65W hızlı şarj adaptörü çıksa da cihaz 50W hızlı şarjı destekleyebiliyor. Firmanın önceki modeli Realme 7 Pro‘nun 65W hızlı şarj destekli olması Realme‘nin bu konuda bir geriye gidiş yaşadığını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!
Realme, bu ay Realme GT adındaki yeni amiral gemisini tanıttı. Bu amiral gemisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, üst düzey özelliklere sahip olmasına rağmen 470$ fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu telefonun Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değilken, şirketin Realme GT Neo adlı yeni bir varyant üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu cihaz, Realme GT’nin farklı tasarımdaki ve bazı farklı özelliklere sahip yeni bir modeli olacak.
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Realme GT Neo hakkında neler biliyoruz?
Realme GT Neo, MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200’den gücünü alacak. Cihaz, 31 Mart tarihinde resmi olarak Çin’de piyasaya çıkacak. Hindistan başta olmak üzere diğer pazarlarda da bu modelin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bugün Realme, cihazın tasarımını ve bazı kamera özelliklerini açıklamaya karar verdi. Böylece, cihazla ilgili bazı temel noktaları resmi ağızdan duymuş olduk.
Realme GT Neo, serinin taban modeline benzer bir şekilde üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Cihazın, 64 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Arka tarafta, kamera diziliminin doğrultusunda renkli bir şerit bulunmakta. Bununla birlikte cihazın sol köşesinde “Dare To Leap” sloganı ve Realme yazısı oldukça dikkat çekiyor. Şirkete göre bu tasarım, Cyberpunk kültürüne olan övgüyü temsil ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde CD Projekt Red ile bir iş birliğinin yapılabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Son olarak, fiziksel parmak izi okuyucusunun bulunmadığı tahmin edildiğinden cihazın AMOLED bir panel kullanmasına muhtemel gözle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen orta giriş seviye akıllı telefon Geekbench platformunu ziyaret etti.
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Oppo A74 5G modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu!
Oppo A serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon yelpazesini genişletmek isteyen firma, bir yandan da 5G‘yi bütün modellerine yaymaya çalışıyor. A74 5G modeli için geri sayımda olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile alakalı yeni detayları bizlere sunmaya devam ediyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve test sonuçları belli oldu. Tekli çekirdek performansında 523 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında da 1758 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte bazı teknik detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, bizleri Snapdragon 480 işlemcisi ile karşılayacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Giriş seviyede 5G kullanan nadir cihazlardan olacak akıllı telefon, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Kesinleşmeyen bazı teknik özelliklere göre cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu bataryanın da 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bakalım firma giriş seviye akıllı telefonu Oppo A74 5G ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modeli P50 Pro+’ın tasarımı ortaya çıktı. İşte Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ve dikkat çeken beşli kamera grubu.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi modeli ile pazara çıkmaya hazır. Bir süredir ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, yeni modelleri ile şirketini geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla Huawei 2021 yılında yeni amiral gemisi ile damga vurmayı planlıyor. İşte karşınızda Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro+.
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Huawei‘nin yeni amiral gemisi pazara girmeye hazır. Birkaç hafta önce OnLeaks tarafından 3D görüntüleri yayınlanan cihazın, bugün tasarımı son haliyle karşımıza çıktı. Bu tasarımda en can alıcı kısım ise beşli arka kamera kurulumu.
P50 Pro Plus‘ın son görüntülerini paylaşan HoilNDI, cihazı tabiri caizse herkese tanıttı. P50 Pro Plus’a ilk baktığımızda başta da dediğimiz gibi beşli kamera grubunu görüyoruz. Telefonun sol üst kısmında yer edinen bu kamera grubu gerçekten kendine has bir tasarıma sahip.
Öte yandan Huawei P50 Pro+‘ın ön kısmına baktığımızda delikli bir tasarım görüyoruz. Tam orta kısma konumlanan ön kamera, ekran tasarımı ile üst segment görünümünü tamamlıyor. Ek olarak cihaza yandan baktığımızda ise bu ekranın kavisli olduğunu görebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihinin ise tahmini olarak Mayıs ayında olduğu söyleniliyor.
Huawei P50 Pro+ genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ancak bu tasarımın tahminlerden ve sızıntılardan ibaret olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Huawei yeni amiral gemisi modeli P50 Pro Plus’ı ne zaman tanıtacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
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