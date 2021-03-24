Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ortaya çıktı!

Huawei‘nin yeni amiral gemisi modeli P50 Pro+’ın tasarımı ortaya çıktı. İşte Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ve dikkat çeken beşli kamera grubu.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi modeli ile pazara çıkmaya hazır. Bir süredir ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, yeni modelleri ile şirketini geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla Huawei 2021 yılında yeni amiral gemisi ile damga vurmayı planlıyor. İşte karşınızda Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro+.

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Huawei‘nin yeni amiral gemisi pazara girmeye hazır. Birkaç hafta önce OnLeaks tarafından 3D görüntüleri yayınlanan cihazın, bugün tasarımı son haliyle karşımıza çıktı. Bu tasarımda en can alıcı kısım ise beşli arka kamera kurulumu.

P50 Pro Plus‘ın son görüntülerini paylaşan HoilNDI, cihazı tabiri caizse herkese tanıttı. P50 Pro Plus’a ilk baktığımızda başta da dediğimiz gibi beşli kamera grubunu görüyoruz. Telefonun sol üst kısmında yer edinen bu kamera grubu gerçekten kendine has bir tasarıma sahip.

Öte yandan Huawei P50 Pro+‘ın ön kısmına baktığımızda delikli bir tasarım görüyoruz. Tam orta kısma konumlanan ön kamera, ekran tasarımı ile üst segment görünümünü tamamlıyor. Ek olarak cihaza yandan baktığımızda ise bu ekranın kavisli olduğunu görebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihinin ise tahmini olarak Mayıs ayında olduğu söyleniliyor.

Huawei P50 Pro+ genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ancak bu tasarımın tahminlerden ve sızıntılardan ibaret olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Huawei yeni amiral gemisi modeli P50 Pro Plus’ı ne zaman tanıtacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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