576MP Çözünürlüklü Akıllı Telefon Kameraları Yolda!

Ürettikleri akıllı telefonları pazarlarken markaların en çok öne çıkardığı şeylerden biri olan kamera çözünürlüğü, gerçekten de bir akıllı telefonu satın alacak kullanıcılar tarafından en çok dikkat edilen özelliklerden biri. Bunun farkında olan Samsung, zaten uzun zamandır yüksek çözünürlüklü lensler geliştirmek için çabalıyordu. Samsung’un ilerleyen zamanlardaki hedefi de, 576MP çözünürlüklü bir lens sunabilmek yönünde. Bu sensör için beklenen çıkış tarihiyse 2025.

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Megapiksel çılgınlığı devam edecek gibi görünüyor

Daha yüksek megapiksel değeri, fotoğraf içinde daha çok detayın muhafaza edilebilmesi anlamına gelse de; bu durum daha yüksek megapikselli bir kamerayla daha kaliteli bir fotoğraf çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabi yine de megapiksel ve fotoğraf kalitesi arasında bir korelasyon olduğu bilinen bir gerçek. Ama yine de 576MP gibi yüksek çözünürlüklere ihtiyacımız olup olmadığı hala merak konusu. Neredeyse bir apartman boyutunda bir baskı almayacaksanız bu kadar yüksek çözünürlük de önemini yitirebiliyor. Samsung’un üzerinde çalıştığını belirttiği yeni sensör de, eğer gerçekten 576MP değerini karşılayabilirse, yine de akıllı telefon piyasasında ciddi bir sansasyon yaratabilir. Şirketin bu sensör üzerinde çalıştığını belirtmesi bile, şuanda kullanıcılar arasında ciddi bir heyecan yaratmış durumda.

Eğer Samsung gerçekten de başarılı bir 576MP çözünürlüklü kamera piyasaya sunabilirse, bu değer insan gözünden bile daha yüksek bir değer olacağı için ortaya çıkacak fotoğraflar büyük merak konusu haline geliyor. Samsung’un duyurduğu bu AR&GE çalışmasında ne kadar başarılı olabileceğiyse merak konusu. Fakat Samsung tarafında ortaya başarılı bir sonuç konulabilirse, şirketin itibarına büyük katkıda bulunacağı kesin. Amiral gemisi düzeyinde bile bu sensördeki çözünürlükle yarışabilecek başka modellerin piyasada yer alma ihtimaliyse şimdilik oldukça düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.