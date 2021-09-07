Samsung Galaxy Fold’a One UI 3.1.1 Güncellemesi Geliyor!

Samsung, ilk defa bir kullanıcı arayüzünün bir sürümünü belirli bir akıllı telefon serisine özel tutuyor. One UI 3.1.1, Samsung’un katlanabilir telefonlarını, özellikle de Galaxy Z Fold Serisi’nin kullanım deneyimini daha iyi hale getiren özelliklerle doludur. One UI 3.1.1, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’te piyasaya sürüldü ve ilk olarak Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G için verildi. Şimdi ise Galaxy Fold’a geliyor.

Samsung, Sürükle & Böl, Doğal Pencere Değiştirme, daha iyi Çoklu Aktif Pencere, Kapak Ekranı Yansıtma ve daha fazlası gibi eklemelerle katlanabilir cihaz sahipleri için kullanıcı deneyimini geliştirmek için One UI 3.1.1’i tasarladı ve kullanıcılarına dağıtmaya başlıyor.

One UI 3.1.1 ile Samsung, katlanabilir form faktörünü daha iyi kullanmanıza olanak tanıyan birçok özellik sundu. Belki de en kullanışlı olanı, ekranın sağ tarafındaki favori uygulamalarınız için kalıcı bir kısayol olan yeni görev çubuğudur. Ardından, aynı tarayıcı penceresinde yeni bir sekmede açmak yerine bölünmüş ekran modunda yeni bir URL açmanıza izin veren Sürükle & Böl var.

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Tüm Uygulamaları Döndür özelliği, tüm uygulamaları yatay yönde döndürmeye zorlamanıza olanak verirken, Özel En – Boy Oranı herhangi bir uygulama için özel bir En – Boy oranı ayarlamanıza olanak tanır (Örneğin, İnstagram’ı tam katlanabilir ekranda kullanmaya zorlayabilirsiniz. Normal sürümde buna izin verilmez). Son olarak, Çoklu – Aktif Pencerede de iyileştirmeler var. Üç uygulamayı yan yana kullanırken, artık açılan uygulamaların yüksekliğini ve genişliğini yeniden ayarlama seçenekleri elde edersiniz.

Yeni One UI 3.1.1 özelliklerinin sergilendiği videoya buradan göz atabilirsiniz.

One UI 3.1.1 güncellemesi, bildirim gölgesinde bir Bedtime (Uyku Zamanı) Modu geçişini de beraberinde getiriyor ve Eylül 2021 güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor. Şu anda Kore’de ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde hem Galaxy Fold hem de Galaxy Fold 5G için piyasaya sürülüyor, ancak kullanılabilirliğin önümüzdeki günlerde daha fazla pazara genişleyeceği bekleniyor. Her zamanki gibi, en son güncelleme telefonun Ayarlar » Yazılım Güncelleme menüsünden kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: SAMMOBILE