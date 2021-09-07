Yazılım
Samsung Galaxy Fold’a One UI 3.1.1 Güncellemesi Geliyor!
Samsung, ilk defa bir kullanıcı arayüzünün bir sürümünü belirli bir akıllı telefon serisine özel tutuyor. One UI 3.1.1, Samsung’un katlanabilir telefonlarını, özellikle de Galaxy Z Fold Serisi’nin kullanım deneyimini daha iyi hale getiren özelliklerle doludur. One UI 3.1.1, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’te piyasaya sürüldü ve ilk olarak Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G için verildi. Şimdi ise Galaxy Fold’a geliyor.
Samsung, Sürükle & Böl, Doğal Pencere Değiştirme, daha iyi Çoklu Aktif Pencere, Kapak Ekranı Yansıtma ve daha fazlası gibi eklemelerle katlanabilir cihaz sahipleri için kullanıcı deneyimini geliştirmek için One UI 3.1.1’i tasarladı ve kullanıcılarına dağıtmaya başlıyor.
One UI 3.1.1 ile Samsung, katlanabilir form faktörünü daha iyi kullanmanıza olanak tanıyan birçok özellik sundu. Belki de en kullanışlı olanı, ekranın sağ tarafındaki favori uygulamalarınız için kalıcı bir kısayol olan yeni görev çubuğudur. Ardından, aynı tarayıcı penceresinde yeni bir sekmede açmak yerine bölünmüş ekran modunda yeni bir URL açmanıza izin veren Sürükle & Böl var.
İlginizi çekebilir: Galaxy S22: Samsung, Avrupa Dışındaki Çoğu Pazarda Snapdragon 898 Kullanacak!
Tüm Uygulamaları Döndür özelliği, tüm uygulamaları yatay yönde döndürmeye zorlamanıza olanak verirken, Özel En – Boy Oranı herhangi bir uygulama için özel bir En – Boy oranı ayarlamanıza olanak tanır (Örneğin, İnstagram’ı tam katlanabilir ekranda kullanmaya zorlayabilirsiniz. Normal sürümde buna izin verilmez). Son olarak, Çoklu – Aktif Pencerede de iyileştirmeler var. Üç uygulamayı yan yana kullanırken, artık açılan uygulamaların yüksekliğini ve genişliğini yeniden ayarlama seçenekleri elde edersiniz.
Yeni One UI 3.1.1 özelliklerinin sergilendiği videoya buradan göz atabilirsiniz.
One UI 3.1.1 güncellemesi, bildirim gölgesinde bir Bedtime (Uyku Zamanı) Modu geçişini de beraberinde getiriyor ve Eylül 2021 güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor. Şu anda Kore’de ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde hem Galaxy Fold hem de Galaxy Fold 5G için piyasaya sürülüyor, ancak kullanılabilirliğin önümüzdeki günlerde daha fazla pazara genişleyeceği bekleniyor. Her zamanki gibi, en son güncelleme telefonun Ayarlar » Yazılım Güncelleme menüsünden kontrol edebilirsiniz.
Kaynak: SAMMOBILE
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Yazılım
Microsoft, Uygun Olmayan Windows 11 PC’leri Insider Programından Çıkarıyor
Microsoft, haziran ayının son haftasında piyasaya sürdüğü Windows 11 derlemeleri, o sırada Geliştirici Sürümünü kullanan tüm cihazlarda mevcuttu. Desteklenmeyen cihazlarda dahil olmak üzere Insider Preview ile bu cihazlara da yeni sürümü yüklenebiliyordu ancak çok yakında yükleme işlemleri durdurulabilir.
Desteklenmeyen bir cihazınız varsa ve Geliştirici Sürümünü kullanıyorsanız, Windows 11 21H2 sürümünden sonra başka bir güncelleme almayacaksınız. Elbette bunun bir nedeni var. Geliştirici Sürümü, duyurulmamış Windows sürümlerine ve özelliklerine erken erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır ve yakında geliştirme dalından (Nickel) derlemeler almaya başlayacaktır.
5 Ekim’de piyasaya sürülecek ve Microsoft şimdi, 2022 sonbaharında piyasaya sürülmesi beklenen işletim sisteminin bir sonraki sürümü için Geliştirici Sürümünü hazırlıyor.
Windows Insider programının, yeni sürümünde kendisinden farklı gereksinimleri vardır. Desteklenmeyen donanımınız varsa ve bu donanım Insider programının bir parçasıysa, şu anda Windows 11 önizleme yapılarını uyumluluk sorunlarıyla karşılaşmadan indirebilir ve test edebilirsiniz.
Ancak, bir sorun var, cihazınız Windows 11‘i desteklemiyorsa ve Geliştirici Sürümünü kullanıyorsanız resmi sürüme kadar yalnızca önizleme güncellemelerini alacaksınız. Microsoft, en başından beri, desteklenmeyen cihazların yapılara erişimi olmayacağı konusunda çok netti.
Şirket, 24 Haziran’da yayınlanan bir blog yazısında; “Bilgisayarların Windows 11 güncellemelerini yalnızca Genel Kullanılabilirlik’e kadar önizlemelerine izin verilecek, daha sonra PC’lerin Windows 10’a geri dönmek için harekete geçmesi gerekecek ve gelecekteki Önizleme sürümleri için uygun olmayacak” dedi.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Microsoft artık desteklenmeyen bilgisayarları Windows Insider Programından çıkarmaya başlıyor.
“Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor Cihazınız Windows 11’de Windows Insider Programına katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme Kanalında Windows Insider’a katılmak için lütfen Windows 10’u yükleyin“, hata mesajı görünecektir.
CPU’nuz resmi olarak desteklenmiyorsa, düzenli güncellemeleri almaya devam etmek için yakında Windows 10’a geri dönmeniz gerekecektir. Microsoft, olası uyumluluk sorunlarını önlemek için bu politikayı uyguluyor ve şirketin Windows 10 Mobile için uygun olmayan Windows Phone’lar için izlediği stratejiye benziyor.
Windows Insider programındaki bu desteklenmeyen cihazların aylık toplu güncellemeleri indirmesine izin verilip verilmediği henüz belli değil.
Windows 11 Gereksinimleri, Desteklenmeyen Bilgisayarlarda Önizleme Yapıları Engellenecek
Windows 11 gereksinimleri başından beri kafa karıştırıcı olmuştur ve Microsoft, katı donanım gereksinimlerini açıklamakta zorlanmıştır. Resmi blog gönderisini ele alan Microsoft yetkilileri, daha yeni makinelerle sınırlamak için eski işlemciler ve sürücülerle ilgili sorunları suçladı.
Microsoft’un araştırması, eski CPU’ların (7. nesil CPU’lar dahil) Mavi Ekran hatası olasılığının arttığını ortaya çıkardı. Diğer bir neden, özellikle Windows 11‘deki performans sorunlarından sorumlu olacak eski sürücü desteğidir.
Microsoft, gereksinimleri gevşetmeyeceğini oldukça açık bir şekilde ortaya koydu ve teknoloji devinin tartışmalı donanım gereksinimleri konusundaki tutumunu değiştirmesini umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
Windows 11 şu anda TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme desteğine sahip Intel’in 8. nesil veya Ryzen 2000 işlemcilerini gerektiriyor.
Microsoft, resmi sistem gereksinimlerinde büyük bir değişiklik yapmayacak ve Windows 11, yalnızca desteklenen donanımlar için Ekim ayı başlarında piyasaya sürülecek
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Yazılım
Samsung One UI 4.0 Beta Sürümü Eylül Ayında Geliyor!
Samsung One UI 4.0 Beta Sürümü Eylül Ayında Geliyor! Eğer telefonunuzda Android 12 ve One UI 4.0’ı erkenden deneyimlemek istiyorsanız, şimdiden heyecan yapabilirsiniz.
- Samsung’un Android 12 tabanlı One UI 4.0 için ilk beta sürümü Eylül ayında başlayacak.
- Beta programı, en azından başlangıçta Samsung Galaxy S21 serisini destekleyecek.
- Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, betaya erişmek için Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekecek.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Google, Android 12’nin Beta sürümlerini Pixel kullanıcılarına sunuyor, ancak Samsung henüz beta sürümünü cihazlarına vermedi.
Ancak Samsung hayranlarının bir Samsung telefonda Android 12’yi denemek için daha fazla beklemeleri gerekmeyecek. Şirket, Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta’nın Eylül ayında geleceğini duyurdu. Ne yazık ki, bundan daha kesin bir tarih vermedi.
Esasen poster, One UI 4.0 beta’nın yakında geleceğini ve ilk olarak Galaxy S21 Serisi’ne geleceğini söylüyor. Bu seriye Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra dahildir. Bu poster yalnızca Kore pazarına tanıtılsa da diğer ülkelerin – Amerika Birleşik Devletleri dahil – kısa bir süre sonra betayı göreceği neredeyse kesin.
Her zamanki gibi Samsung, betayı herkesin kullanımına sunmuyor. Erişim için Galaxy S21 telefonunuzdaki Samsung Members uygulaması üzerinden başvurmanız gerekiyor. Kabul edilirseniz, beta erişimi alırsınız.
İlginizi çekebilir: Samsung, Yeni Katlanabilir Cihazların Sağlamlığı ve Üretimi Hakkında Konuştu!
One UI 4.0 Beta programı Hindistan ve Güney Kore’de de mevcut olabilir. One UI 4.0 tasarımının Samsung’un tasarım diliyle tamamlanmış Android 12’ye çok benzeyebileceği söyleniyor. Ayrıca yeni yazılımla daha fazla özellik, daha hızlı performans, daha zengin özellikli stok uygulamaları ve gelişmiş güç verimliliği bekleyebiliriz.
İçindekiler
Android 12 / One UI 4.0 Alması Beklenen Cihazlar
Galaxy S Serisi
- Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S21+ (LTE/5G)
- Galaxy S21 (LTE/5G)
- Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20+ (LTE/5G)
- Galaxy S20 (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE (LTE/5G)
- Galaxy S10 5G (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10+ (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy S10e (Son Android OSi güncellemesi)
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note Serisi
- Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy Note 20 (LTE/5G)
- Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Note 10 (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Fold (LTE/5G – Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Z Fold 2 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Serisi
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A90 5G (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A01 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A11 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A31 (Son Android OSgüncellemesi)
- Galaxy A41 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A21 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A21s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A02 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A02s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A12 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22 5G
Galaxy M Serisi
- Galaxy M42 5G
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s (Son Android OSgüncellemesi)
- Galaxy M02 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M21 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M21s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M22
- Galaxy M31
- Galaxy M31 Prime Edition (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M51 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy M31s (Son Android OS güncellemesi)
Galaxy F Serisi
- Galaxy F41 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy F62
- Galaxy F02s (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy F12
- Galaxy F22
Galaxy Xcover Serisi
- Galaxy Xcover Pro (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
- Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 8.4 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab A7 (Son Android OS güncellemesi)
- Galaxy Tab Active 3 (Son Android OS güncellemesi)
ONE UI 4.0 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için SAMMOBILE’ı ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Android Authority, SAMMOBILE
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İsviçreli BBVA Bankası Yeni Nesil Dijital Yatırım Hesabı İle Kripto Cüzdanı Entegrasyonunu Duyurdu!
El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu
Samsung Galaxy Fold’a One UI 3.1.1 Güncellemesi Geliyor!
TikTok, ABD ve İngiltere’de Youtube’u Geride Bıraktı!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
Samsung Galaxy A72 Almamak İçin 7 Neden!
Galaxy A52 ile 1 Ay Geçirmek! | Dilşah’la 1 Ay
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Vivo V21e İnceleme | Vivo’dan Tasarım Dersi!
POCO X3 GT Oyun Testi | Bu Telefon Isınmıyor!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.