5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019 (VIDEO)

5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019 listemizde, şu anda tavsiye ettiğimiz amiral gemisi modellerini sıraladık.
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5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019
Listemizde hangi telelefonlar var?
Huawei Mate 20 Pro – (5.400 TL)
- 6.39 inç çentikli OLED – 2K çözünürlük
- IP68
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP + 20 MP ultra geniş açı + 8 MP telephoto
- 24 MP ön kamera
- 4200 mAh pil + 40W şarj + tersine kablosuz şarj
Galaxy S10 veya S10+ (5.860 – 6.400)
- 6.1 inç veya 6.4 inç “punch-hole” “delik” tasarım ekran – 2K çözünürlük
- 3.5 mm’lik jack var
- IP68 suya ve toza dayanıklılık
- 8 GB RAM + 128 GB depolama
- 12 MP + 12 MP (telephoto) + 16 MP (ultrageniş açı)
- 10 MP veya 10 MP + 8 MP derinlik sensörü
- 3400 mAh – 4100 mAh
- 15W hızlı şarj + kablosuz şarj + tersine şarj
iPhone XR (6.300 TL)
- 6.1 inç çentikli ekran 1792 x 828 çözünürlük
- 7 nm Apple A12 Bionic işlemci
- 3 GB RAM – 64 GB depolama
- 12 MP arka kamera
- 7 MP ön kamera
- 2948 mAh
- 15W hızlı şarj + kablosuz şarj
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