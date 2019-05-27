5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019 (VIDEO)

5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019 (VIDEO)

27 Mayıs, 2019 VİDEO 0 yorum

5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019 listemizde, şu anda tavsiye ettiğimiz amiral gemisi modellerini sıraladık.

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5000 TL ve üzeri en iyi akıllı telefonlar 2019

Listemizde hangi telelefonlar var?

Huawei Mate 20 Pro – (5.400 TL)

  • 6.39 inç çentikli OLED – 2K çözünürlük
  • IP68
  • Kirin 980
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama
  • 40 MP + 20 MP ultra geniş açı + 8 MP telephoto
  • 24 MP ön kamera
  • 4200 mAh pil + 40W şarj + tersine kablosuz şarj

Galaxy S10 veya S10+ (5.860 – 6.400)

  • 6.1 inç veya 6.4 inç “punch-hole” “delik” tasarım ekran – 2K çözünürlük
  • 3.5 mm’lik jack var
  • IP68 suya ve toza dayanıklılık
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • 12 MP + 12 MP (telephoto) + 16 MP (ultrageniş açı)
  • 10 MP veya 10 MP + 8 MP derinlik sensörü
  • 3400 mAh – 4100 mAh
  • 15W hızlı şarj + kablosuz şarj + tersine şarj

iPhone XR (6.300 TL)

  • 6.1 inç çentikli ekran 1792 x 828 çözünürlük
  • 7 nm Apple A12 Bionic işlemci
  • 3 GB RAM – 64 GB depolama
  • 12 MP arka kamera
  • 7 MP ön kamera
  • 2948 mAh
  • 15W hızlı şarj + kablosuz şarj
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