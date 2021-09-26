Akıllı Telefonlar
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
3500 TL altı telefonlar | 3500 – 5000 TL arası telefonlar
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
5000 – 7500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 7500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Samsung Galaxy Z Flip
iPhone 11
Oneplus 8
iPhone SE 2020
Vivo V21
Samsung Galaxy S20 FE
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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