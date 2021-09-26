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Akıllı Telefonlar

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

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5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

3500 TL altı telefonlar | 3500 – 5000 TL arası telefonlar

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

5000 – 7500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 7500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

Samsung Galaxy Z Flip
iPhone 11
Oneplus 8
iPhone SE 2020
Vivo V21
Samsung Galaxy S20 FE

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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