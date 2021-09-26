5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

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5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

3500 TL altı telefonlar | 3500 – 5000 TL arası telefonlar

5000 – 7500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 7500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

Samsung Galaxy Z Flip

iPhone 11

Oneplus 8

iPhone SE 2020

Vivo V21

Samsung Galaxy S20 FE