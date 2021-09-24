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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

3500 TL ile 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

3500 -5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

XIAOMI MI NOTE 10 LITE

157,8 x 74, x 9,7 MM
204 GRAM
6,47 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10, GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 730G
6 GB / 64 – 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP
16 MP ÖN KAMERA
5260 MAH BATARYA
30 WATT ŞARJ

REALME 8 PRO

160,6 x 73,9 x 8,1 MM
176 GRAM
6,4 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
SNAPDRAGON 720G
6 GB / 128 GB
108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
4500 MAH BATARYA
50 WATT ŞARJ

XIAOMI MI 11 LITE

160,5 x 75,7 x 6,8 MM
157 GRAM
6,55 İNÇ FHD+ AMOLED
10 BİT, HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 5 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
4250 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ

REDMI NOTE 10 PRO

164 x 76,5 x 8,1 MM
193 GRAM
6,67 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10, 120 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 732G
6 – 8 GB / 128 GB
108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
5020 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ

SAMSUNG GALAXY A52

159,9 x 75,1 x 8,4 MM
189 GRAM
6,5 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
32 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP67 SERTİFİKASI
4500 MAH BATARYA
25 WATT ŞARJ

POCO X3 GT

163,3 x 75,9 x 8,9 MM
193 GRAM
6,6 İNÇ FHD+ IPS LCD
HDR10, 120 HZ
GORILLA GLASS VICTUS
DIMENSITY 1100 5G
8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
5000 MAH BATARYA
67 WATT ŞARJ

VIVO V21E

161,2 x 74,4 x 7,4 MM
171 GRAM
6,44 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10
SNAPDRAGON 720G
8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP
44 MP ÖN KAMERA
4000 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ

SAMSUNG GALAXY A72

165 x 77,4 x 8,4 MM
203 GRAM
6,7 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP
32 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP67 SERTİFİKASI
5000 MAH BATARYA
25 WATT ŞARJ

POCO F3

163,7 x 76,4 x 7,8 MM
196 GRAM
6,67 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10+, 120 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 860
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
48 MP + 8 MP + 5 MP
20 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
DOLBY ATMOS
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
4520 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ

OPPO RENO5

159,1 x 73,3 x 7,7 MM
171 GRAM
6,4 İNÇ FHD+ AMOLED 90 HZ
GORILLA GLASS 3
SNAPDRAGON 720G
8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
44 MP ÖN KAMERA
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
4310 MAH BATARYA
50 WATT ŞARJ

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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