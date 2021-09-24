3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

3500 TL ile 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

İlginizi çekebilir; 3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

3500 -5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

XIAOMI MI NOTE 10 LITE

157,8 x 74, x 9,7 MM

204 GRAM

6,47 İNÇ FHD+ AMOLED

HDR10, GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 730G

6 GB / 64 – 128 GB

64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP

16 MP ÖN KAMERA

5260 MAH BATARYA

30 WATT ŞARJ

REALME 8 PRO

160,6 x 73,9 x 8,1 MM

176 GRAM

6,4 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED

SNAPDRAGON 720G

6 GB / 128 GB

108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

16 MP ÖN KAMERA

4500 MAH BATARYA

50 WATT ŞARJ

XIAOMI MI 11 LITE

160,5 x 75,7 x 6,8 MM

157 GRAM

6,55 İNÇ FHD+ AMOLED

10 BİT, HDR10, 90 HZ

GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 720G

6 – 8 GB / 128 GB

64 MP + 8 MP + 5 MP

16 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

NFC DESTEĞİ

4250 MAH BATARYA

33 WATT ŞARJ

REDMI NOTE 10 PRO

164 x 76,5 x 8,1 MM

193 GRAM

6,67 İNÇ FHD+ AMOLED

HDR10, 120 HZ

GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 732G

6 – 8 GB / 128 GB

108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

16 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

NFC DESTEĞİ

IP53 SERTİFİKASI

5020 MAH BATARYA

33 WATT ŞARJ

SAMSUNG GALAXY A52

159,9 x 75,1 x 8,4 MM

189 GRAM

6,5 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED

HDR10, 90 HZ

GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 720G

6 – 8 GB / 128 – 256 GB

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

32 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

NFC DESTEĞİ

IP67 SERTİFİKASI

4500 MAH BATARYA

25 WATT ŞARJ

POCO X3 GT

163,3 x 75,9 x 8,9 MM

193 GRAM

6,6 İNÇ FHD+ IPS LCD

HDR10, 120 HZ

GORILLA GLASS VICTUS

DIMENSITY 1100 5G

8 GB / 128 – 256 GB

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

16 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

NFC DESTEĞİ

IP53 SERTİFİKASI

5000 MAH BATARYA

67 WATT ŞARJ

VIVO V21E

161,2 x 74,4 x 7,4 MM

171 GRAM

6,44 İNÇ FHD+ AMOLED

HDR10

SNAPDRAGON 720G

8 GB / 128 GB

64 MP + 8 MP + 2 MP

44 MP ÖN KAMERA

4000 MAH BATARYA

33 WATT ŞARJ

SAMSUNG GALAXY A72

165 x 77,4 x 8,4 MM

203 GRAM

6,7 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED

HDR10, 90 HZ

GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 720G

6 – 8 GB / 128 – 256 GB

64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP

32 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

NFC DESTEĞİ

IP67 SERTİFİKASI

5000 MAH BATARYA

25 WATT ŞARJ

POCO F3

163,7 x 76,4 x 7,8 MM

196 GRAM

6,67 İNÇ FHD+ AMOLED

HDR10+, 120 HZ

GORILLA GLASS 5

SNAPDRAGON 860

6 – 8 GB / 128 – 256 GB

48 MP + 8 MP + 5 MP

20 MP ÖN KAMERA

STEREO HOPARLÖR

DOLBY ATMOS

NFC DESTEĞİ

IP53 SERTİFİKASI

4520 MAH BATARYA

33 WATT ŞARJ

OPPO RENO5

159,1 x 73,3 x 7,7 MM

171 GRAM

6,4 İNÇ FHD+ AMOLED 90 HZ

GORILLA GLASS 3

SNAPDRAGON 720G

8 GB / 128 GB

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

44 MP ÖN KAMERA

NFC DESTEĞİ

IP53 SERTİFİKASI

4310 MAH BATARYA

50 WATT ŞARJ