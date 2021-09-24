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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 TL ile 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
İlginizi çekebilir; 3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 -5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
XIAOMI MI NOTE 10 LITE
157,8 x 74, x 9,7 MM
204 GRAM
6,47 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10, GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 730G
6 GB / 64 – 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP
16 MP ÖN KAMERA
5260 MAH BATARYA
30 WATT ŞARJ
REALME 8 PRO
160,6 x 73,9 x 8,1 MM
176 GRAM
6,4 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
SNAPDRAGON 720G
6 GB / 128 GB
108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
4500 MAH BATARYA
50 WATT ŞARJ
XIAOMI MI 11 LITE
160,5 x 75,7 x 6,8 MM
157 GRAM
6,55 İNÇ FHD+ AMOLED
10 BİT, HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 5 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
4250 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ
REDMI NOTE 10 PRO
164 x 76,5 x 8,1 MM
193 GRAM
6,67 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10, 120 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 732G
6 – 8 GB / 128 GB
108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
5020 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ
SAMSUNG GALAXY A52
159,9 x 75,1 x 8,4 MM
189 GRAM
6,5 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
32 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP67 SERTİFİKASI
4500 MAH BATARYA
25 WATT ŞARJ
POCO X3 GT
163,3 x 75,9 x 8,9 MM
193 GRAM
6,6 İNÇ FHD+ IPS LCD
HDR10, 120 HZ
GORILLA GLASS VICTUS
DIMENSITY 1100 5G
8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
5000 MAH BATARYA
67 WATT ŞARJ
VIVO V21E
161,2 x 74,4 x 7,4 MM
171 GRAM
6,44 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10
SNAPDRAGON 720G
8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP
44 MP ÖN KAMERA
4000 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ
SAMSUNG GALAXY A72
165 x 77,4 x 8,4 MM
203 GRAM
6,7 İNÇ FHD+ SUPER AMOLED
HDR10, 90 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 720G
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
64 MP + 8 MP + 12 MP + 5 MP
32 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
NFC DESTEĞİ
IP67 SERTİFİKASI
5000 MAH BATARYA
25 WATT ŞARJ
POCO F3
163,7 x 76,4 x 7,8 MM
196 GRAM
6,67 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10+, 120 HZ
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 860
6 – 8 GB / 128 – 256 GB
48 MP + 8 MP + 5 MP
20 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
DOLBY ATMOS
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
4520 MAH BATARYA
33 WATT ŞARJ
OPPO RENO5
159,1 x 73,3 x 7,7 MM
171 GRAM
6,4 İNÇ FHD+ AMOLED 90 HZ
GORILLA GLASS 3
SNAPDRAGON 720G
8 GB / 128 GB
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
44 MP ÖN KAMERA
NFC DESTEĞİ
IP53 SERTİFİKASI
4310 MAH BATARYA
50 WATT ŞARJ
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
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