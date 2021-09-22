İnceleme
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 3500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Samsung Galaxy S9
realme 7
POCO X3 Pro
Redmi Note 10s
POCO M3 Pro 5G
POCO X3 NFC
TCL 10 Plus
Redmi Note 9s
realme C25
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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