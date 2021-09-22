3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)

3500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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3500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 3500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

Samsung Galaxy S9

realme 7

POCO X3 Pro

Redmi Note 10s

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

TCL 10 Plus

Redmi Note 9s

realme C25