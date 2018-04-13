4K 144 Hz G-Sync monitörler listelendi: 3000 dolar fiyat etiketi!

Oyuncu monitörleri her geçen gün yeni teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Zaten bir süredir 144 Hz tazeleme oranı ve yırtılmalara karşı NVIDIA G-Sync teknolojisini bazı modellerde görüyorduk. Şimdi bu teknolojileri 4K çözünürlükle birleştiren yeni ASUS ve Acer monitörleri satışa çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat etiketi ise dudak uçuklatan cinsten.

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4K 144 Hz G-Sync = 3000+ dolar

Sözünü ettiğimiz monitörlerde 27 inç ekran boyutunda 4K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve G-Sync teknolojilerini bünyesinde bulunduruyor. Bu cihazlar için daha önce 1500 dolar ila 2000 dolar arasında fiyatlar duymuş olsak da, eğer monitörlere ilk sahip olanlardan biri olmak istiyorsanız 3000 doları gözden çıkarmanız gerekecek.

Acer‘ın Predator X27 modeli 2500 dolar ila 3068 dolar arasında değişen fiyatıyla sözünü ettiğimiz ürünler arasında en ucuz olanı. Öte yandan ROG Swift PG27UQ ise 2500 dolar ila 3600 dolar arasında değişen fiyat etiketine sahip olacak.