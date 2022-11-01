Apple’ın SE isimli bir iPhone serisi bulunuyor. Biz bu seriyi genelde orta segmente üst segment iPhone özellikleri getiren seri olarak biliyoruz. Fiyatları da kendi senesindeki iPhone’lara göre hatırı sayılır şekilde daha ucuz.

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4. nesil iPhone SE’nin 2018 çıkışlı olan iPhone XR’a benzeyen bir çentik tasarımıyla geleceğini sizinle paylaşmıştık. Resmi ve kesin olmayan bir bilgiye göre 4. nesil iPhone SE, IPS LCD panele sahip önceki nesil iPhone SE’lerden farklı olarak Oled bir panel ile birlikte gelebilir.

* FrontPageTech tarafından paylaşılan 4. nesil iPhone SE

Apple’ın 4. nesil iPhone SE için iki farklı tedarikçiden 5,7 inç ila 6,1 inç IPS LCD panel ve bir başka iki tedarikçiden 6,1 inç Oled panel almayı düşündüğü bildiriliyor. Bu nedenle, 4. nesil iPhone SE’nin OLED veya LCD teknolojisine sahip 5.7 inç veya 6.1 inç ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Bir çoğumuzun gönlünden geçen 6.1 inçlik Oled bir ekran ancak Apple’ın ne yapacağı henüz bilinmiyor.

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Siz 4. nesil iPhone SE için ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.