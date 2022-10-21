Bu yılın başlarında, sızıntıların çoğu iPhone SE 3’ün yeni bir tasarımla piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Ancak Apple, kompakt iPhone’u selefiyle aynı tasarımla piyasaya sürdü. Bilmeyenler için iPhone SE serisi, iPhone serisinin eski tasarımına sadık kalan modellerinden oluşuyor. SE serisi bu zamana kadar kalın üst ve alt çerçeveler ve ikonik Touch ID Ana Ekran Düğme tasarımını korudu. Şimdi şirket , iPhone SE 4 cihazının görünümünü belirli ölçüde değiştirecek.

Yeni iPhone SE 4 Cihazının Tasarımı Nasıl Olacak ?

iPhone SE 3’ün daha önce çentikli bir tasarımla geleceği düşünülüyordu. Sonunda cihaz geleneksel tasarımı devam ettirdi. Şimdi söylentiler, serinin tasarımını yenileme görevini iPhone SE 4’ün aldığını iddia ediyor. Görünüşe göre yeni SE, iPhone XR konseptini geri getirecek. Bilmeyenler için, iPhone XR “daha ucuz” bir iPhone modeliydi ve ılık 2018 serisinin en başarılı ürünlerinden biriydi. Bu hafta ünlü yazar Jon Prosser sızıntılardan oluşan birkaç render görüntüsünü yayınladı. Bu görseller iPhone SE 4’ü XR’a benzeyen bir telefon olduğunu işaret ediyor.

iPhone SE serisi, tasarım açısından normal serinin gerisinde kaldı. Bu yıl iPhone 14 Pro modelleri çentiğe veda etti. Önümüzdeki yıl, ada tasarımının tüm seriye ulaşmasını bekliyoruz. Bunu göz önünde bulunduran Apple, iPhone SE 4’ün piyasaya sürülmesiyle çentiği canlı tutmayı hedefleyecek. Tabi ki iPhone X dönemindeki gerçek çentikten bahsediyoruz. Cihaz iPhone 13 serisi gibi dar bir çentikten ziyade eski modellerdeki dizaynı kullanacak.

iPhone SE 4 İle Touch ID’ye Veda



Yeni tasarım aynı zamanda Touch ID’ye de veda anlamına geliyor. Parmak izi tarayıcısı SE serisi ile hayatımıza girmişti. Şimdi ise bu dizayn ortadan kalkacak gibi görünüyor. Söylentiler yıllardır ekran altı Touch ID’nin tanıtılacağından bahsediyordu. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. SE 4 ile beraber eski tasarımdan vazgeçileceğine inanan çoğunluk bir hayli arttı. Buna karşın Touch ID teknolojisinin iPhone 15 serisi ile tekrar geleceğini söyleyen bir azınlıkta mevcut.

iPhone SE 4 muhtemelen Face ID teknolojisinin arkasındaki sensörleri bünyesinde bulundurmaya başlayacak. Seri için yeni biyometrik kimlik doğrulama yöntemi bu olacak. Apple ayrıca yeni modelle birlikte bir donanım yükseltmesi de getirecek. Şirket yeni ürüne iPhone 14 ve 14 Pro’nun içindeki aynı yonga seti olan Apple A15’i getiriyor. Şirket Apple A16 teknolojisini ana seriden daha bütçe dostu olan daha seriye getirmeyi düşünmüyor. Aksi takdirde SE serisini normal iPhone modellerinin satışını yakalayabilir. Gelecek yıl, ana iPhone 15 ve 15 Plus’ın Apple A16’yı getirmesini beklenirken, 15 Pro modelleri muhtemelen A17 işlemcisi kullanması muhtemel gözüküyor. Sızdırılan görüntülerin devamında, yeni model iPhone XR’ın kamera tasarımını da geri getirecek. Kamera modülü altında bir LED flaş bulunan tek bir dairesel çıkıntılı enstantaneye sahip. Telefon üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Bunlar: Midnight, Starlight ve Product RED.

USB Type-C Olmayacak !



Performans konusunda çok fazla ilerleme göremesek de, iPhone SE 4 diğer özellikleri ve ana seriden daha ucuz fiyatıyla bunu telafi edebilir. Dahası seriye göre, daha büyük bir pil ya da belki daha hızlı şarj görebiliriz.

Son olarak, telefon bir Lightning bağlantı noktasına sahip olabilir. Markaların çoğu elektronik cihazda USB Type-C bağlantı noktalarını benimsemesini gerektiren yeni AB kurallarına uymak istiyor. Akıllı telefon pazarı söz konusu olduğunda, bu Apple’ı diğer markalardan daha fazla etkileyen bir şey. Değişim için son tarih 2024. Ancak Apple, bu kurala iPhone 15 serisi ile uyacak. Söz konusu iPhone SE 4 olduğunda, cihaz eski Lightning portunu son bir kez daha koruyabilir.

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