Dört Kameralı Honor 9 Lite Tanıtıldı!

Huawei, Honor 9 Lite modelini tanıttı. 18:9 ekran, Dört kamera ile gelen model $182’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiren Huawei, bu kez yeni cihazı Honor 9 Lite ile karşımıza çıkıyor. Haziran ayında ortaya çıkan Honor 9 Lite bugün Huawei tarafından resmi olarak Çin’de tanıtıldı.

Özellikler

5.65 inç 2160 x 1080(FullHD+) çözünürlüğünde 18:9 oranlı ekran

Sekiz çekirdekli 2.36Ghz Kirin 659

3/4 GB RAM 32/64 GB Hafıza

3000mAh pil

Hem ön hem de arka tarafta 13MP ve 2MP çözünürlüklü ikişer kamera

151 x 71.9 x 7.6mm kasa ölçüleriye 149 gram ağırlık

2.5D kavisli kasa tasarımı

İnci Beyazı, Martı Grisi, Lacivert ve Sihirli Gece Siyahı renk seçenekleri gibi özelliklere sahip

Dört Kamera

Honor 9 Lite, dört kamera ile donatılmış. Ön tarafta ikili kamera 13MP ve 2MP sensör içermekte. Aynı yapılandırma telefonun arka panelinde de bulunmakta.. Çift lensler, PDAF, HDR, dijital zoom, panorama 3D Güzellik, bokeh efekti, Gülümseme Yakalama, Sesli Kamera, Filigran, Seri Çekim ve Yavaş-Hareketli video çekimi gibi özelliklerle donatılmış. Telefonun tam ekran tasarımı nedeniyle Huawei, Parmak izi tarayıcıyı Honor 9 Lite’ın arka tarafına koymaya karar vermiş.

Yazılım tarafında güncel sürüm olan EMUI 8.0 (Huawei’in özel Android sürümü) ile gelen cihaz Android 8.0 Oreo sürümünü kullanmakta. Bağlanabilirlik konusunda 3.5mm ses girişine, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Usb Type-C ve GPS gibi bütün modern özellikleri içeriyor. Fakat 4G+ desteği ve NFC sistemine bu cihazda yer verilmemiş. Huawei tarafından geliştirilen Histen 3D ses, Read More ve Saate göre değişen Dinamik Ekran Koruyucu gibi yazılımlara sahip

Ne Kadar ?

Alacağınız cihazın ram ve depolama seçeneklerine göre fiyatlar değişkenlik gösterirken, resmi satışlar 26 Aralık’ta Çin’de başlayacak daha sonra içlerinde Hindistan, Rusya ve İngiltere’nin de bulunduğu 14 farklı ülkede piyasaya çıkacak. Aşağıda farklı depolama ve ram seçeneklerinin fiyatlarını görebilirsiniz.