Apple, 1 Ocak 2018 itibariyle macOS Store’dan 32 bit uygulamaları kaldırıyor. Mevcut uygulamaların 64 bit’e güncellenmesi için Haziran ayına kadar izin veren Apple, macOS Store’a yeni 32 bit uygulama kabul etmeyecek.

Haziran ayında WWDC 2017 konferasında 32-bitlik uygulamaların hem iOS 11 hem de macOS işletim sistemi için ileride desteklenmeyeceğini belirten Apple, son yaptığı açıklama ile geliştiricilere 1 Ocak tarihini gösterdi. Bu tarihten itibaren Mac Store’a 32-bit uygulama yüklenemeyecek, mevcut uygulamalar içinse geliştiricilerin Haziran ayına kadar uygulamalarını 64 bit’e güncellemeleri gerektiğini belirtti.

Teknolojinin ve cihazların gelişmesiyle 32-bit uygulamalar artık eski teknoloji olarak görülmekte. Apple ise iOS 11’in yayınlanmasıyla 32 bit uygulamaları App Store’dan kaldırmış ve bunun ardından gözler macOS’a yönelmişti. iOS tarafında süreç kolay bir şekilde tamamlanmıştı. MacOS kullanıcıları içinse süreç yeni başladı ve geçişin etkileri ilerleyen günlerde görülecektir. Umarız Apple geliştiriciler ile koordineli çalışıp süreci kolaylaştırır.